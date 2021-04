Kommentar

Tunge løft for Biden

Av Per Olav Ødegård

Foto: MORTEN MØRLAND

Snart passerer Joe Biden en første milepæl som president: De første hundre dagene. Det er tid for å gjøre opp status.

Ikke siden Franklin D. Roosevelt har USA hatt en president som forsøker å gjøre like mye på så kort tid. På samme måte som Roosevelt for 90 år gjennomførte store offentlige prosjekter for å få USA ut av den store depresjonen, vil Biden med statlige midler gjenoppbygge landet etter en pandemi.

Selvsagt er det politisk omstridt å øke de offentlige utgiftene i den grad Biden gjør. Republikanere mener staten ikke er løsningen, men snarere problemet. Noen mener Biden fører landet i sosialistisk retning. Men presidenten har foreløpig støtte i et flertall i folket.

Foto: Andrew Harnik / POOL / AP POOL

Det var Roosevelt som satte de første hundre dagene som en standard for hva han ønsket å oppnå som president. Våren 1933 fikk han vedtatt 15 viktige lovforslag, i tillegg til flere titalls andre. Det viktigste var å flertall for store offentlige arbeider som kunne sysselsette en hær av ledige. Roosevelts mål var å sette hjulene i gang for hans store reformprosjekt, New Deal.

Bidens store prosjekt er Build Back Better. Gigantiske offentlige investering i infrastruktur er Bidens New Deal. Som Roosevelt overtok Biden ansvaret i en dyp og alvorlig krise for nasjonen og verden. Bidens fokus i de første månedene har nesten utelukkende vært rettet mot å bekjempe pandemien og gjenoppbygge økonomien.

På begge områder har han utrettet mye på tre måneder. Det har vært en sterk start.

I gjennomsnitt settes det 3,35 millioner vaksinedoser hver dag. Biden er i rute til å få vaksinert 200 millioner amerikanere i løpet av de første hundre dagene som president.

Han må dele æren for et vellykket vaksinasjonsprogram med tidligere president Donald Trump. Det var han som startet Operasjon Warp Speed, for å legge til rette for rask utvikling og produksjon av vaksiner i USA. Biden høster fruktene av dette. USA har lyktes langt bedre enn Europa med å vaksinere befolkningen.

Men faren er ikke over. 38 delstater melder om en økning i sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 den siste uken. Muterte virus sprer seg og sykehusene mottar nå langt flere yngre pasienter enn i første fase av pandemien. Fortsatt blir om lag 70 000 amerikanere smittet hver dag. Det meldes daglig om ca. 700 dødsfall. Samtidig er Janssen-vaksinen satt på vent på grunn av noen få tilfeller av alvorlige bivirkninger.

Biden fikk vedtatt en økonomisk krisepakke verdt 16 000 milliarder kroner i Kongressen. Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) vil denne krisepakken gi en sterk stimulans til økonomien. IMF har oppjustert sine prognoser og mener amerikansk økonomi vil vokse med hele 6,4 prosent i år. IMF forventer at omfattende vaksinering og massive offentlige støttetiltak vil resultere i den raskeste årlige vekstrate siden 1984. Da var Ronald Reagan president.

Biden stanser ikke med krisepakken. Han har lansert en gigantisk satsing på infrastruktur. Presidenten vil investere i samferdsel, strømnett, forskning og teknologi. Planen vil koste 17 000 milliarder kroner og er nå til behandling i Kongressen. For å dekke utgiftene vil han høyne selskapsskatten i USA og dessuten innføre en global minstesats for multinasjonale selskaper.

Biden har invitert 40 stats- og regjeringssjefer, blant andre statsminister Erna Solberg, til et digitalt klimatoppmøte senere i april. Før den tid vil han legge frem sine planer om større amerikanske utslippskutt frem mot 2030. På første dag i Det hvite hus omgjorde han Donald Trumps beslutning om å melde USA ut av klimaavtalen fra Paris.

USA er igjen blitt medlem av Verdens helseorganisasjon (WHO). Det pågår forhandlinger om amerikansk gjeninntreden i den internasjonale atomavtalen med Iran, som Trump også forlot. Amerikansk utenrikspolitikk er blitt mer forutsigbar og gjenkjennelig enn den var under Trump. Biden har uttrykt sterk støtte til USAs allierte i NATO. Han er skarpere i tonen overfor menneskerettighetsbrudd i Russland og Kina enn sin forgjenger.

Biden stanset umiddelbart byggingen av Trumps grensemur og signaliserte en mer human innvandringspolitikk. Men en økende tilstrømming av migranter som tar seg over grensen fra Mexico er blitt en stor utfordring og politisk belastning for Biden.

Det er fortsatt håndteringen av pandemien og økonomien som vil avgjøre om Biden lykkes som president.

Siden Dwight D. Eisenhower var president har Gallup målt presidenters popularitet etter 100 dager på jobb. Hele 74 prosent syntes John F. Kennedy gjorde en god jobb. 63 prosent var tilfreds med Barack Obama på dette tidspunkt. Så langt er 54 prosent fornøyd med Biden, som er på nivå med Bill Clintons oppslutning. Bare 41 prosent sa det samme om Donald Trump etter 100 dager. Clinton ble gjenvalgt, men ikke Trump.

På ett område kommer Biden utvilsomt til kort i forhold til sin forgjenger. Han skriver ikke på langt nær så mange Twitter-meldinger. Biden har bare holdt én pressekonferanse, mens Trump benyttet enhver anledning til å snakke til de som han kalte folkets fiender.

Biden er ikke like opptatt av personlig å dominerer det daglige nyhetsbildet slik Trump var. Han utretter desto mer på jobb. Amerikanere flest ser ut til å mene at det er en forandring til det bedre.