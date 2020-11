UMAK TRIO: – Kampen for å sikres pensjonistene den samme velstandsutviklingen som andre grupper i samfunnet, er for oss for viktig til at den skal ende i en partipolitisk evighetskamp, skriver Siv Jensen, Audun Lysbakken og Jan Davidsen. Foto: Harald Henden/Frode Hansen

Vi trenger et pensjonistforlik

Vi må få slutt på at pensjonister alltid får lavere inntektsvekst enn lønnsmottakere, og minstepensjonsnivået må bli godt nok til å avskaffe fattigdom blant eldre i Norge. Med et uvanlig samarbeid forsøker vi å løse en fastlåst situasjon i Stortinget.

SIV JENSEN, leder i Frp

AUDUN LYSBAKKEN, leder i SV

JAN DAVIDSEN, leder i Pensjonistforbundet

For 17 år siden tok Frp og SV initiativ til et tverrpolitisk barnehageforlik. Det sikret full barnehagedekning og løste hverdagsutfordringen til svært mange småbarnsforeldre. Nå har vi på ny satt oss ned, sammen med Pensjonistforbundet, for å finne en løsning på en annen fastlåst situasjon. Nå står de eldre for tur.

Etter flere samtaler la Frp, SV og Pensjonistforbundet på tirsdag fram vårt felles forslag til løsning. Vi mener det er på tide med et bredt forlik i Stortinget.

Gjennom flere år har alderspensjonistene tapt kjøpekraft som følge av pensjonsreformen. Ut fra anslaget vil neste år bli det verste økonomiske året siden reformen ble innført – landets pensjonister går nok et pr i møte med mindre penger å leve for. Det er bred enighet om at dagens reguleringsmodell for alderspensjoner ikke fungerer etter intensjonen, og at minste pensjonsnivå er for lavt.

Frp, SV og Pensjonistforbundet har derfor blitt enige om flere forslag som vil hindre underreguleringen, sikre pensjonistene en forhandlingsrett og plass i teknisk beregningsutvalg, og heve inntekten til minstepensjonistene til EUs fattigdomsgrense.

Vi støttet ikke pensjonsreformen da den ble vedtatt i 2005, og ønsker egentlig en bedre modell, men vi har som mål å få til en endring som flertallet på Stortinget kan stille seg bak. Da får vi bedret økonomien til landets pensjonister.

Det er viktig fordi minstepensjonistene i Norge er fattige, og systemet gjør at pensjonistene taper, år etter år. Det er også viktig å styrke pensjonistenes medbestemmelse og innflytelse ved å gjenopprette en forhandlingsrett som pensjonistenes organisasjoner mistet som følge av pensjonsforliket.

Samtidig ble det bestemt at pensjonene årlig skulle økes med mindre enn den generelle lønnsutviklingen, noe som betyr dårligere kjøpekraftsutvikling for pensjonister. Det gjør at det blir dyrere for pensjonister å kjøpe varer, enn for lønnstakere.

Mange pensjonister må snu på krona i hverdagen – melk og brød koster det samme, enten du lever av pensjon eller lønn. Ekstra sårt er det å måtte redusere på julegaver til barnebarna, når pensjonen år etter år blir mindre verdt – fordi politikerne har bestemt det.

Det er ingen grunn til at det skal være slik.

Vi vet også at en del pensjonister har så lav pensjon at de ligger under fattigdomsgrensen. Slik kan det ikke fortsette. Derfor foreslår vi nå også å få på plass en opptrappingsplan, som skal gi de med lavest pensjon et solid løft de neste årene.

SV og Frp står langt fra hverandre i norsk politikk. Vi har helt ulike politiske løsninger på de utfordringene Norge og verden står overfor. Det er det som gjør oss til ulike partier, på hver vår side på den politiske skalaen. Ideologiske ulikheter handler om ulikt syn på samfunnsutviklingen.

I blant må vi legge ideologiske og politiske uenigheter til side for å løse urett og det som folk opplever som en hemsko i hverdagen. Et slikt samarbeid på tvers av blokkene blir nok ingen vane, men denne gangen kan det gi resultater for alle pensjonister og spesielt eldre med dårlig råd. Nå håper vi på positivt svar fra de andre partiene!

SV og Frp har ulikt syn på hvordan samfunnsmessige utfordringer skal møtes politisk. Også når det gjelder pensjon. Pensjonsutbetalinger og pensjonsrettigheter omhandler mange i dag, og er også viktig for fremtidige generasjoner. Likevel har vi sett at den urett pensjonistene er påført fortsetter.

Derfor har vi, som i barnehageforliket, valgt å legge partipolitiske løsninger til side. Pensjonistforbundet og vi partiene har nå kommet frem til et kompromiss som skal bedre pensjonistenes økonomi og sikrer pensjonistenes største organisasjon, Pensjonistforbundet, forhandlingsrett i spørsmålet om årlig regulering av pensjon.

Kampen for å sikres pensjonistene den samme velstandsutviklingen som andre grupper i samfunnet, er for oss for viktig til at den skal ende i en partipolitisk evighetskamp. Det bør den være for de andre partiene også.

