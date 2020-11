ADVARER: – Som far til tre jenter blir jeg bekymret for det estetiske underlivsfokuset. Selvfølgelig også alt det andre kroppsfokuset jenter blir eksponert for, men dette tar litt kaka, skriver Lars Erik Mangset. Foto: PRIVAT

Debatt

Jenter! Dere er fine som dere er!

Som far til tre jenter blir jeg bekymret for dette estetiske underlivsfokuset.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LARS ERIK MANGSET, jentepappa

Jenter! I den siste tiden har jeg fått med meg at noen av dere har komplekser for underlivet deres. Og enkelte av dere igjen går til det skritt å operere underlivet for å få det til å se annerledes ut enn det var. Dere er redde for at dere ikke ser bra ut. I underlivsregionen.

Jeg kan ikke snakke på vegne av alle menn, men jeg veit at jeg snakker på vegne av et uformelt stort flertall når jeg sier det følgende: Det estetiske uttrykket til underlivet ditt ofrer vi ikke en tanke!

Jeg tror dere overvurderer oss menn. Personlighet, kjemi og enkelte kroppslige attributter har selvsagt en del å si for seksuell spenning, men det inkluderer ikke formen på underlivet ditt. Først og fremst er vi heteromenn glad i underlivet deres. Og når vi først er så heldige å få se det, har vi absolutt ikke noe slags ideal om at det skal se ut på én måte framfor en annen. Det er helt andre ting vi tenker på i akkurat det øyeblikket.

les også Stadig flere vil operere underlivet: – En skremmende trend

Jeg har sett noen underliv opp igjennom et halvlangt liv og jeg har aldri sett et som er stygt. Jeg klarer ikke resonnere meg fram til hva et stygt underliv skal være engang. Selv om de kommer i forskjellige former, har det aldri vært én enkelt hjernecelle i hodet mitt som har tenkt på å vurdere utseendet på underlivet.

Jeg har heller aldri noensinne hørt om at en gutt, eller seinere en mann, har snakket om utseende på underlivet til en jente, eller seinere en dame. Verken med referanse til noe opplevd i real life eller sett på porno. Dette er ikke et tema i garderoben, på puben, i badstua, på utdrikningslag, på fest, eller i en ærlig prat mellom kamerater.

Som far til tre jenter blir jeg bekymret for dette estetiske underlivsfokuset. Selvfølgelig også alt det andre kroppsfokuset jenter blir eksponert for, men dette tar litt kaka. Jeg har skjønt etter hvert at jenter ikke nødvendigvis doller seg opp for vår skyld, men for både seg selv og hverandre.

Men akkurat når det gjelder den greia med underlivet så ser jeg ikke helt at det handler om noe annet enn en situasjon i møte med oss. Og det er da jeg detter helt av lasset.

les også Iselin Guttormsen om underlivskam: - Vi jenter må eie fitta vår

For vi har nok med å prøve å skjønne hva pokker som foregår der nede og har virkelig ikke nok hjernekapasitet til å ha noen mening om hva et «fint» underliv skulle ha forestilt. Det vi tenker på er klitoris og alfabetet og g-punkt og om det egentlig finnes et g-punkt og forspill og what not.

Jeg lurer på om det derfor er en bedre idé om dere bruker deres hjernekapasitet på å hisse dere opp over likelønn, like muligheter i arbeidslivet, få flere kvinnelige ledere i privat næringsliv, erstatte gamle menn i beslutningsposisjoner, finne løsninger for hvordan vi kan skape et bærekraftig samfunn (the list goes on..).

Så å skamme seg for hvordan underlivet ser ut og i verste fall kosmetisk endre på det, det er i hvert fall ikke noe vits, ikke hvis det er for vår del. Vi bryr oss ikke. Dere er fine nedentil akkurat som dere er. Hvis noen våger å si noe annet, så finn dere noen andre!

Publisert: 09.11.20 kl. 09:57