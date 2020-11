Leder

Norwegian må lande dette selv

Regjeringen ønsker ikke å gi Norwegian mer direkte pengestøtte. Det betyr ikke at staten vender Norwegian ryggen, slik noen hevder. En stat som allerede har avsatt 13 milliarder kr. i ekstraordinære bidrag til én spesifikk næring kan ikke beskyldes for å la den i stikken.

At reiselivet generelt sliter, er et faktum. At flyselskapene spesielt blør på grunn av pålagte restriksjoner, er en like sørgelig sannhet. Så er det også riktig at noen land velger å prioritere sitt nasjonale flyselskap, sin såkalte «flag carrier», med direkte støtte.

Norwegian ønsker øyensynlig en tilsvarende beskyttelse. Konsernsjef Jacob Skram trekker sammenligninger til Lufthansa, AirFrance og KLM og poengterer: «Vi heter Norwegian, vi er norske, vi er en del av Norge, og Norge er en del av oss.»

Dette med navnet er jo riktig, og det hersker liten tvil om at Norwegian-gründer Bjørn Kjos gjorde flypassasjerene en formidabel tjeneste da han utfordret SAS-monopolet både pris- og rutemessig. Det norske samfunnet har nytt godt av et forbedret flytilbud, ikke minst i de deler av landet der dette er avgjørende infrastruktur. Norwegian har også bidratt til å gjøre eksotiske reisemål og ferier til en oppnåelig drøm for folk flest.

Samtidig har Norwegian visst å utnytte de fordeler et privateid flyselskap kan trekke veksler på, kontra de forpliktelser som en offentlig «flag carrier» må ta hensyn til. Selskapets aksjonærer har kjørt et tidvis aggressivt ekspansjonsløp, og pådratt seg kostnader som nå er en del av gjeldsbyrden Norwegian må takle i tillegg til coronakrisen.

Det skal heller ikke stikkes under stol at Norwegian undertiden har utvist en arroganse overfor både myndigheter og passasjerer som man kun møter hos et stort flyselskap.

Nå er ikke drift av kommersielle konsern på dette nivå noen oppvisning i ydmykhet, uansett bransje, og det er neppe rettferdig å bruke Norwegians internasjonale ambisjoner mot dem i en force majeure-situasjon. Poenget er like fullt at dette er kalkulerte risikoer som Norwegians investorer har vært med på – og tjent store penger på – og nå er det også i hovedsak deres ansvar å holde virksomheten gående til lysere tider kommer og hele Norge skal ut på tur igjen.

I mellomtiden stiller regjeringen penger og ordninger til disposisjon for hele næringen, ikke bare Norwegian, blant annet ved kjøp av innenlands flyruter for inntil en milliard kroner, lengre tilbakebetaling av kreditter, samt senkede avgifter. I tillegg har altså Norwegian alene trukket halvparten av statens lånegarantiordning for flyselskapene på seks milliarder kr.

Ingen ønsker at Norwegian krasjer. Vi forutsetter at myndighetene følger tett med på utviklingen slik at vi har solide flyselskaper som kan konkurrere på like vilkår når vi har lagt pandemien bak oss.

Regjeringen har vist ansvar ved å legge til rette for at Norwegian skal kunne klare seg gjennom den pågående krisen. Men svaret er ikke at norske skattebetalere skal subsidiere aksjonærenes glideflukt over kneika. Dette må de lande selv.

Publisert: 10.11.20 kl. 08:48

