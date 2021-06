Leder

Vaksinedonasjoner fra de rike

I RIKTIG RETNING: De rike klarte å samle seg om å donere 1 milliard vaksinedoser til verdens fattigste land. Bildet er tatt i Cornwell i Storbritannia under helgens G7-toppmøte. Foto: HOLLIE ADAMS/POOL / BLOOMBERG POOL

G7-landene har lovet å donere bort 1 milliard vaksinedoser. Det er en veldedighet både de rike og de fattige landene er avhengige av.

Denne helgen har de syv rikeste, demokratiske landene i det internasjonale forumet G7 vært samlet i Cornwell i Storbritannia. Gruppen består av USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Canada, Italia og Japan.

Den anspente stemningen mellom EU og britene har tatt mye av oppmerksomheten.

Det brygger til en handelskrig mellom partene. Et eksempel er det som i praksis vil bli et forbud mot britiske pølser i Nord-Irland. Nord-Irland forble i EUs tollunion da Brexit var et faktum. Partene klarer ikke å komme til enighet om praktiske forhold.

Men verden har større utfordringer enn den britiske «pølsekrigen».

Vaksineringen av verdens fattigste har vært en av hovedsakene på G7-møtet. Og her lykkes statslederne mye bedre.

Ved møtets slutt søndag ble det kunngjort at de syv landene samlet sett skal donere 1 milliard vaksinedoser til verdens fattigste land innen utgangen av 2022. 500 millioner av dosene kommer fra amerikanerne. 100 millioner fra britene. Og de første leveransene er lovet allerede de kommende ukene.

Dette er livsviktige doser. Pandemien er som kjent ikke over før hele den globale flokken er immun mot coronaviruset, som muterer seg til stadig nye, mer smittsomme varianter.

Per april hadde 87 prosent av de produserte vaksinedosene gått til de rikeste landene. 0,2 prosent til de fattigste. Den globale vaksinealliansen Covax skulle vaksinere de fattige. De har ikke lykkes. 2 milliarder doser var planlagt distribuert inne utgangen av 2021. Knappe 80 millioner doser er så langt skaffet til veie. Kapasiteten har rett og slett vært sprengt.

Med dosene som nå er lovet, er vaksineringen av de fattige kraftig forsinket, men underveis. Det gir grunn til håp, men fører også til skuffelse.

G7 får flengende kritikk for å være for passive. At det er for lite for sent. Reaksjonen er legitim all den tid verden trenger 11 milliarder doser før den globale pandemien kan avblåses.

Kritikken til tross. Det er et viktig skritt i riktig retning at verdens rikeste, og nå mer eller mindre godt vaksinerte land, gjør sitt for å beskytte verdens fattigste. Det er både moralsk og etisk riktig. Samtidig som det er en klar egeninteresse i at alle blir vaksinert.