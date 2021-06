Leder

Putins jernhånd tar grep

En russisk domstol forbyr organisasjoner grunnlagt av regimekritikeren Aleksej Navalnyj. Annet var ikke å vente av et system som frykter folkets frie vilje.

Det nærmer seg «valg» i Russland, og dommen i byretten i Moskva må anses som et rent bestillingsverk fra Kreml. Ifølge domsslutningen sidestilles Navalnyjs aktiviteter med tsjetsjensk terror og organisasjoner som IS og al-Qaida.

Følgene av forbudet er at personer med bånd til den fengslede opposisjonslederen eller noen av hans organisasjoner, nektes å stille som kandidater når landet skal «velge» ny nasjonalforsamling 19. september.

Regimer som systematisk forbyr opposisjon, eller som gjør vanlig politisk virksomhet til en kriminell handling, har et navn. Det kalles diktatur.

Hvis man ser på utviklingen i Russland under Vladimir Putin, føyer dommen i Moskva seg inn i et brutalt gjenkjennelig mønster. Forskjellen på Putins russiske jernhånd og Stalins sovjetiske jernhæl, er knapt nok av semantisk karakter.

Tirsdag for en uke siden vedtok Russlands parlament en lov som hindrer «ekstremister» å stille til valg. Loven ble dagen etter godkjent av det russiske Føderasjonsrådet, overhuset i nasjonalforsamlingen.

Den forbyr tilhengere eller medlemmer av «ekstremistiske bevegelser» og «terrorbevegelser» i å delta i alle valg i Russland i en femårsperiode.

Tilfeldigvis er dette en betegnelse Putin selv tidligere har brukt om Navalnyjs organisasjon. Det byretten i Moskva har gjort denne uken, er offisielt å klassifisere opposisjonslederens antikorrupsjonsstiftelse som ekstremistisk.

Dermed oppfylles vilkåret som skal til for å stenge Aleksej Navalnyj permanent ute fra valg.

I tillegg til Storbritannia har også USA og EU reagert skarpt på Kremls selvtekt, og måten Putin-regimet hele tiden lager nye lover for å kneble politisk debatt. I vår ble politiet satt inn mot opposisjonens kontorer og ansatte vilkårlig fengslet, beskyldt for de villeste ting.

Vladimir Putin er en såpass dreven undertrykker at han selvfølgelig er klar over at verden rister lattermildt på hodet av de komiske konspirasjonene han forsvarer den rabiate maktbruken med. Det gjør ham ingen ting. I Russland er det ingen som trekker på smilebåndet av det som skjer. Så lenge Putin bruker makt for å holde på makten, er det også han som ler sist.

Måten opposisjonspolitikere som Navalnyj behandles på, er alt annet enn overraskende. Dessverre er det enda en bekreftelse på demokratiets elendige kår i Putins Russland.

Straffesaken mot Aleksej Navalnyj etter at han var blitt forsøkt drept med en gift som bare regimets hemmelige politi disponerer, var en parodi. Fengselsdommen en grotesk farse.

Under den tidligere KGB-offiseren Vladimir Putins ledelse, har Russland tatt metodene fra Sovjet-tiden i bruk. Kreml legger ikke engang skjul på det. Tvert imot. Det er en del av strategien å synliggjøre hvordan regimekritikere undertrykkes med statsmaktens egne virkemidler.