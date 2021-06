SVARER VG-REDAKTØR: – Vi må åpent adressere dilemmaene og utfordringene som er iboende i akademisk samarbeid med forskere fra institusjoner i autoritære stater, og presisere premissene og praktiske betingelser for samarbeid, skriver UiO-toppene. Foto: NTB/UiO

Debatt

Samarbeid med Kina må være bevisst og gjennomtenkt

Autoritære og populistiske styrer vinner stadig mer innpass og forskningsfriheten er truet mange steder i verden, ikke minst i Kina. De store globale utfordringene – klima, miljø, helse, ulikhet – krever bevisst og gjennomtenkt samarbeid om forskning- og utdanning på tvers av landegrenser.

SVEIN STØLEN, rektor Universitetet i Oslo

ÅSE GORNITZKA, viserektor Universitetet i Oslo

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit skriver at «det er viktig med samarbeid med Kina og andre autoritære regimer, både når det gjelder studentutveksling og forskningssamarbeid. Samtidig må vi ikke være naive». Det er vi helt enige i og vi ønsker debatten velkommen. Den skjerper bevisstheten om akademisk samarbeid med forskere i autoritære stater generelt og Kina spesielt.

Vi må åpent adressere dilemmaene og utfordringene som er iboende i akademisk samarbeid med forskere fra institusjoner i autoritære stater, og presisere premissene og praktiske betingelser for samarbeid. Vi må evne å balansere motstridende hensyn og behov. Dette er en viktig del av vårt daglige arbeid ved et internasjonalt rettet universitet som Universitetet i Oslo (UiO). Vi har som en del av dette arbeidet utviklet veiledere som støtte til forskere, og vi har jevnlig og god kontakt med norske sikkerhetsmyndigheter.

Bevisstheten må gjelde alt forsker til forsker samarbeid. Dette vil som oftest være basert på avtaler hvor institusjonene er kontraktspartnere og ansvarlige. Det ansvaret må institusjonene alltid være seg bevisst. Kina er høyaktuelt. Regjeringen har gjennom sin avtale med Kina lagt til rette for omfattende samarbeid på alle samfunnsområder. Noen universiteter har bygget opp felles undervisning og felles studieprogrammer, og Forskningsrådet har en betydelig samarbeidsavtale med det kinesiske forskningsrådet om finansiering av felles forskningsprosjekter.

Universitetet i Oslo er seg sitt ansvar bevisst. Vi har formelle avtaler med 12 av de viktigste universitetene i Kina og Hong Kong - som vi har det med ledende universiteter over hele verden. Vi har til enhver tid ca 50 kinesiske Phd-kandidater og flere hundre kinesiske studenter hos oss. Vi har et stort antall forskningsprosjekter som involverer kinesiske forskere innen alle større fagområder – noe som har resultert i over 2400 publikasjoner de siste årene. Andre store norske universiteter kan vise til tilsvarende tall.

For 25 år siden var UiO en av initiativtakerne til Det Nordiske Senter på et av Kinas beste universiteter, Fudan Universitet. I dag er mer enn 20 nordiske universiteter medlem av dette senteret lokalisert i et eget bygg sentralt på campus i Shanghai. Senteret har gjennom årene bidratt til mer og bedre samarbeide mellom nordiske og kinesiske forskere og studenter.

Nå har UiO inngått en 4-årig avtale med Fudan om et europeisk senter for Kina-studier som lokaliseres ved UiO. Det tilsvarende senteret i Nord-Amerika ligger ved University of California, San Diego, og med en av verdens fremste sinologer, Richard Madsen som leder. Opprettelsen av senteret har vært grundig diskutert blant andre med Kina-forskerne ved UiO som jobber med tema som Taiwan, Xinjiang, menneskerettigheter og andre politisk sensitive tema. Det har vært diskutert med kollegaer og Kina-forskere også i andre land, og med dekaner og UiOs styre før vi gikk inn i den 4-årige tidsbegrensede avtalen.

UiO vil gjennom dette samarbeidet huse én gjesteforsker som også er daglig leder. Senteret er underlagt UiOs institusjonelle retningslinjer, inkludert normen om akademisk frihet. Oppgaven til senteret er å bidra til at ulike forskningsmiljøer fra Fudan og i Norge kan finne sammen for å utvikle ny kunnskap, særlig innen temaene klima, miljø og helse. Forskerne i dette forsker til forsker-samarbeidet vil fortsatt være tilknyttet egne fakulteter og institutter.

Norge trenger å bygge mye mer kompetanse om Kina, og globalt trenger vi å jobbe tett med Kina innen mange tema, ikke minst klima, miljø, helse og rettferdighet. Fudansamarbeidet ved UiO er en liten brikke i dette, men i en tid hvor alt samarbeid er under press og det er stadig vanskeligere for unge forskere og studenter å få tilgang til Kina, spiller akademiske samarbeid en særskilt viktig rolle ved å åpne dører og bidra til den globale kunnskapen hele verden trenger.