Duell om USAs verdensrolle

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Utenrikspolitikk er nesten fraværende i amerikansk valgkamp. Men verden følger spent med på USAs valg. Særlig i år. Dette er et retningsvalg, også for amerikansk utenrikspolitikk.

Norge blir direkte påvirket av hvilken kurs vår viktigste allierte velger. Det angår vår sikkerhet, vår økonomi og det systemet av internasjonale avtaler og organisasjoner som vi er en del av. Politiske ledere i Berlin, Brussel og Beijing vet hvor viktig USAs valg er for dem. Folk i Minsk, Moskva og Mexico City forstår at de vil merke konsekvensene.

Verden kjenner Donald Trump, etter snart fire år i Det hvite hus. Det internasjonale samfunn vet også mye om Joe Biden, som var visepresident i åtte år og tidligere ledet Senatets utenrikskomitè. Trump representerer et brudd med den amerikanske utenrikspolitikk vi kjenner fra etterkrigstiden. Biden ønsker å gjennomføre en snuoperasjon. Det vil bli en annen tone og et annet innhold. Men endringene blir ikke altomfattende.

USA vil fortsatt kreve at Europa tar et større ansvar for egen sikkerhet. Biden vil at NATOs medlemsland skal innfrir målsettingen om å bruke to prosent av BNP på forsvaret. Løftet ble gitt da Barack Obama var president.

Republikanere og demokrater er uenige om det meste, men ikke om at Kinas vekst, politisk, økonomisk og militært, er den største utfordring USA står overfor. Det var da Obama var president at USA flyttet fokus fra Europa til Asia. Trump har høylytt skjelt ut allierte, men samtidig styrket USAs militære nærvær i Europa.

Historisk har amerikansk utenrikspolitikk vekslet mellom isolasjonisme og intervensjonisme. Men i etterkrigstiden har både republikanske og demokratiske presidenter basert utenrikspolitikken på et system av multilaterale avtaler og internasjonale organisasjoner.

USA var ledende arkitekt for en verdensordenen som ble bygget på det dyrekjøpte erfaringene fra andre verdenskrig. FN, NATO og et nettverk av multilaterale organisasjoner ble opprettet for å hindre konflikt, fremme handel og internasjonal rett. Norge og andre små og mellomstore land trenger regler og velfungerende multilaterale organisasjoner. Det er den sterkeste rett som blir rådende hvis systemet bryter sammen.

Trumps «Amerika først»-politikk utfordrer den liberale verdensorden USA bygget. Han har tatt landet ut av internasjonale avtaler, organisasjoner og samarbeid. Hvis Biden vinner vil han raskt melde USA tilbake i flere internasjonale avtaler som Trump skrotet. Biden vil oppheve USAs utmelding fra klimaavtalen i Paris. At USA tar lederskap i klimapolitikken vil være et av de mest synlige tegn på et maktskifte i Washington.

Biden ønsker å opprettholde og forbedre atomavtalen med Iran som Trump skrotet. USA vil igjen bli med i Verdens helseorganisasjon (WHO) og kanskje bidra til å revitalisere Verdens handelsorganisjon (WTO). Biden vil utvilsomt legge stor vekt på å berolige USAs allierte i Europa etter Trumps vedvarende angrep. Han vil søke å samarbeide med EU for å stå sterkere i den politiske og økonomiske dragkampen med Kina.

Når USA trekker seg ut av internasjonalt samarbeid etterlater det et åpent rom som Kina, Russland og andre fyller. Det tjener ikke norske interesser. Alenegang har heller ikke gjort Amerika stort igjen. Det har svekket USAs innflytelse internasjonalt. Den canadiske historikeren Margaret MacMillan skriver i tidsskriftet Foreign Affairs at etter fire urolige år er landets fiender blitt sterkere, vennene svakere og USA stadig mer isolert.

Hvis Trump taper valget skyldes det ikke at han har ført en isolasjonistisk og proteksjonistisk utenrikspolitikk. Det er populært blant mange amerikanske velgere. Det er også bred støtte for å hente soldater hjem fra krig i Midtøsten og Afghanistan. Obama ble valgt i 2018 på løfter om å avslutte krigføringen i Irak, slik Trump åtte år senere lovet å trekke USA ut av endeløse kriger.

Men for USAs omdømme i verden har denne presidentperioden vært en katastrofe, særlig i andre vestlige land. USA oppfattes ikke lenger som «den skinnende byen på høyden», som tidligere president Ronald Reagan snakket om i mange av sine taler. Han manet frem et bilde av Amerika som en fyrlykt for frihet og håp. I dag er det få som beundrer Amerika. Langt flere ser på USA i medynk. At USA ikke klarte å håndtere pandemien er nok et symptom på et system i krise.

Trumps popularitet er så lav at selv Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir scorer høyere på meningsmålingene som det amerikanske forskningsinstituttet Pew nylig gjennomførte i 13 land. Bare en av ti tyskere og 11 prosent av franskmenn har tillit til Trump. Tillitssvikt og fraværet av amerikansk lederskap undergraver det vestlige samholdet i en tid da Russland og Kina, uten frykt, viser utilslørt makt.

Det liberale demokrati er på retrett. Autoritære ledere utnytter det tomrom som oppnår når USA trekker seg tilbake. Biden lover at han vil gjenopprette amerikansk lederskap: Men om han får sjansen vil han stå overfor store utfordringer. Verden har endret seg, og klokken kan ikke skrus tilbake.

Maktbalansen var i ferd med å endre seg lenge før Trump ble president. Det amerikanske globale hegemoni, som eksisterte i årene etter Sovjetunionens fall, utfordrer på mange fronter. I dag pågår det en rivalisering om makt mellom stormakter, noen regionale, andre med globale ambisjoner. Det er i denne krisetime USA er blitt mer innadvendt, oppslukt av sine egne problemer.

