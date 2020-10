Kommentar

Generasjon First House

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Er de hyppige overgangene mellom PR-byrå og politikk ugress og en fare for demokratiet, bare fantasiløshet eller rett og slett den nye normalen?

Så skjedde det igjen. Da nyvalgt Venstre-leder Guri Melby skulle finne seg en ny statssekretær, falt valget på Anne Solsvik, som hadde sitt daglige virke i First House. Fra utsiden kan det se ut som det mye omtalte PR-byrået er rene klekkeriet for spinndoktorer og rådgivere i regjering. Likevel virker det som det blir stadig mindre støy for hver gang det skjer et slikt skifte.

Før sommeren lagde det små krusninger at Kjell Ingolf Ropstads ministervikar, Ida Lindtveit Røse, har en fortid i First House. Det samme har Ropstads statssekretær med ansvar for presse, Julian Farner-Calvert.

Tor Mikkel Wara kom som kjent fra First House da han ble justisminister, og nå er han tilbake igjen på sin gamle arbeidsplass. Dit dro også Erna Solbergs profilerte spinndoktor Sigbjørn Aanes. Der er han blant annet kollega med Ole Berget, som har hatt en lignende jobb for Frp-leder Siv Jensen.

Da har altså de fire borgerlige partiene sentrale medierådgivere som kommer fra eller dro rett til First House. Det er kanskje ikke så rart at folk spør om det ikke hadde vært like enkelt å flytte regjeringen inn i First House?

Snorre Valen, politisk redaktør i avisa Nidaros, har regnet seg frem til at First House trolig er bedre representert enn Trøndelag i den borgerlige regjeringen.

Men hukommelsen er kort dersom man tror at dette er noe bare Erna Solbergs folk holder på med. Også Ap-nestleder Hadia Tajik hentet sin rådgiver Jorid Nordmeland fra First House. Det var for øvrig sentrale personer nær Jens Stoltenberg som i sin tid takket for seg i politikken og startet selskapet. Sammen med statssekretærene Ketil Lindseth og Jan Erik Larsen, ble det tidligere Ap-statsråd Bjarne Håkon Hanssens baby.

De to sistnevnte har startet Kruse Larsen, som har bygd opp et team som har erfaring fra Ap, Høyre, Venstre og KrF. Det virker også å være formelen til denne type byråer. De er åpenbart på jakt etter talentfulle folk som dekker hele den politiske skalaen. Derfor er det naturlig at de borgerlige er attraktive på markedet nå, på samme måte som Ap-folk var de mest ettertraktede under de rødgrønne årene.

Selv om First House er blitt et slags begrep, og tidvis skjellsord, mer enn bare å være et byrå, er de alt annet enn alene på markedet. I Try jobber eksempelvis de forhenværende Ap-profilene Sindre Beyer og Torgeir Michaelsen, men også Andre Kolve med fortid fra Frp, og Åshild Mathiesen fra KrF. Det var også her TV2-kommentator Mathias Fischer var innom før han ble statssekretær for Venstres Sveinung Rotevatn. PR-byråenes tiltrekningskraft virker å være relativt jevnt fordelt på partiene, men enkelte steder er det for tiden lite å hente.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har utstedt en slags fatwa mot PR-byrå. Jobber du i pr-byrå som First House, så kommer du ikke i regjering, er den klare beskjeden til partiet.

Vedums begrunnelse at han ikke vil ha samrøre mellom regjering og PR, slik at folk blir i tvil om man «tjener en økonomisk interesse eller folket som har valgt deg inn». Senest på NRK-programmet «Politisk kvarter» denne uken ga han Sylvi Listhaug et stikk for sin First House-bakgrunn.

En vanlig innvending er at makt og tilgang på politikere ikke skal kunne kjøpes for penger. Utfordringen er hvor man da setter grensen. Det er en rekke andre yrker hvor man kan betale for innflytelse, men som får langt mindre oppmerksomhet.

Et annet spørsmål er hvorfor disse jobbene er så attraktive for avgåtte politikere. Det virker litt fantasiløst. Ofte er det politikere som ikke er helt ferdig med politikk, men som trenger pause eller går ut av et midlertidig verv. De som har jobbene trekker frem at de får innsyn i mange ulike bransjer og fortsatt jobber tett på politikk og samfunnsliv. Mange beskriver disse jobbene som spennende og utfordrende. Og de tjener ganske bra.

Ideelt sett mener mange at folk skulle fått seg en «ordentlig jobb». Blitt lærer, sykepleier og tømmerhugger eller noe. Flere kritikere mener dette er en del av broiler-problematikken. Samtidig er store mengder informasjon, kommunikasjonsferdigheter og massiv mediehåndtering blitt en del av toppolitikken. Det har ikke alltid gått så bra med politikere som mangler denne erfaringen eller som ikke har gode rådgivere rundt seg.

PR-byråene er åpenbart på jakt etter personer som forstår partiene best mulig, men også som er døråpnere. Det sistnevnte er det som kritiseres mest, men som kanskje også er mest overdrevet. De fleste politikere blir litt på tå hev når noen ringer fra et byrå, men kjennskap og vennskap har åpenbart også noen fordeler når de tar kontakt.

Det er en god forretningsmodell at mange vet lite om politikk. De fleste vil nok også bli overrasket over hvor lett det er å få tak i en politiker i Norge.

Sannsynligvis er ikke PR-byråene i nærheten av så skumle som enkelte vil ha det til, men heller ikke så avgjørende og mektige som det skapes et inntrykk av. Men denne mystifiseringen av hva de kan gjøre for deg, tjener noen åpenbart godt på.

For om kritikken preller av politikerne eller ikke, er den i det minste god PR for byråene.

Publisert: 14.10.20 kl. 10:00

