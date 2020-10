SMITTVERNUTSYR: – Det finnes ikke et eneste spor av nasjonal innkjøpsstrategi som skal sikre norske produsenter en basisproduksjon. Hvis det ikke skjer, er det slett ikke sikkert at disse firmaene finnes den dagen neste viruspandemi ruller inn over landets grenser, skriver tidligere Ap-statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Foto: GLYN KIRK / AFP

Er vi allerede i ferd med å glemme?

Coronapandemien har lært oss at vi er sårbare. Vi har blant annet smertelig fått erfare at mye av smittevernutstyret som trengs for å håndtere potensielt dødelige virussykdommer, slett ikke produseres i Norge.

BJARNE HÅKON HANSSEN, partner i Kruse Larsen

«Vi skal alltid ha den ambisjonen at etter enhver hendelse, enhver situasjon som rokker ved vår beredskap, så må vi lære av de punktene vi ikke var godt nok forberedt på.»

Dette sa statsminister Erna Solberg under statsministerens halvårlige pressekonferanse 26. juni i år. En egen kommisjon er nedsatt for å evaluere arbeidet vi har gjort med pandemien. Men kan det være for sent om vi venter på svarene fra denne kommisjonen?

Vi husker alle hvordan alvoret traff oss etter den historiske pressekonferansen 12. mars. Coronaviruset spredde seg raskt i landet vårt. Stadig flere coronasmittede pasienter fikk behandling på sykehus. Vi hadde fått våre første coronarelaterte dødsfall. Norge «stengte ned».

Så sank sårbarheten inn over oss. Vi manglet grunnleggende smittevernutstyr, som smittefrakker, munnbind, visir, testutstyr og mye annet. Internasjonal solidaritet forsvant som dugg for solen. Landene brukte alle midler for å sikre seg selv og egen befolkning. I Norge var det svært begrenset nasjonal produksjon.

Regjeringen brukte internasjonale kontakter og rekvirerte blant annet fly som ble sendt til Kina for å prøve å sikre oss noe av det vi trengte. 28. mars kunne vi lese i media at Kinas rikeste mann, Alibaba-gründer Jack Ma, hadde donert ansiktsmasker og beskyttelsesforklær til Norge.

Ett læringspunkt synes derfor klart allerede: vi må ha nasjonal produksjon av viktig smittevernutstyr. Tilsynelatende har norske myndigheter tatt dette inn over seg. Det er innledet samarbeid med flere norske selskaper som på en imponerende måte har snudd seg rundt, lagt om produksjonen og satt i gang med produksjon av smittevernutstyr.

Ett eksempel er bedriften ASAP i Skien, som til vanlig produserer høyabsorberende engangslaken. Nå produseres det smittevernfrakker i stort volum, etter bestilling fra Sykehusinnkjøp HF.

Men hva vil skje den dagen koronapandemien er over, og normaliteten igjen inntreffer? Hvordan vil myndighetene da bruke sin innkjøpspolitikk for å sikre at vi ved neste pandemi har en nasjonal basisproduksjon av det viktigste smittevernutstyret?

Dette er viktig. Det handler om tilgang. Og det handler om at pandemien har lært oss at kvaliteten på mye av det vi må kjøpe, nærmest i panikk, ikke alltid er god nok. I VG kunne vi den 3. oktober bl.a. lese om «munnbindene som aldri ble brukt» og Kine Nordmo-Stykket som på sitt smittevernlager i Tromsø hadde pappesker med munnbind fra Kina av merket «Daddys Choice». Nordmo-Stykket beskriver munnbindene som «ikke særlig tillitvekkende». Hun får støtte fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), som har en viktig oppgave med å teste slikt utstyr her i landet. «Ikke anbefalt å gjøre gjenkjøp av dette produktet», konkluderer FFI.

Forrige uke hadde jeg gleden av å besøke Liudmila Ilyukhina i Trondheim. Hun har en doktorgrad i materialteknikk fra NTNU. Sammen med sin mann Ilya, som har doktorgrad i kjemiske prosesser, og gründeren Stein Inge Haaland, har hun etablert en fabrikk for munnbindproduksjon. Naukatek-Norskemunnbind er i disse dager i ferd med å ferdigstille en maskin som vil kunne produsere tonnevis av filteret som utgjør hoveddelen av et velfungerende munnbind. De har investert over 30 millioner kroner i fabrikken sin. FFI har testet munnbindene, og testene viser at de holder topp kvalitet.

En skulle derfor tro at veien inn på det norske markedet var vidåpen for Liudmila og hennes nye selskap. Men så enkelt er det ikke. Munnbindene er i oppstartsfasen naturlig nok dyrere enn de kinesiske konkurrentene. Selskaper som dette er helt avhengig av at norske myndigheter tenker langsiktig og strategisk. At de ser behovet og sørger for norsk produksjon. Innkjøpspolitikken må kreve at i hvert fall en del av leveransene må produseres lokalt av norske produsenter.

Myndighetene kan åpenbart ikke gå tilbake til en innkjøpspolitikk der alt av utstyr handles inn gjennom åpne internasjonale anbudskonkurranser. Det må også åpnes opp for konkurranse på hvert produkt separat. Dersom konkurransene fordrer at en kan levere hele segmentet innenfor smittevernutstyr, vil norske produsenter av smittevernutstyr utelukkes fra markedet. De som produserer smittevernfrakker, må få anledning til å levere tilbud på dette, uten at de i tillegg må levere munnbind og alt mulig annet innenfor smittevernkategorien. Dette har vi vel lært nå?

Vel, det virker ikke slik. Akkurat nå gjennomfører Sykehusinnkjøp HF en ny, stor, nasjonal anskaffelse av munnbind for den nasjonale ordningen av smittevernutstyr. Det skal kjøpes inn i alt 15 millioner munnbind fra 20. november i år til utgangen av mars neste år. Alt er lagt ut på en åpen konkurranse i EU/EØS.

Det finnes ikke et eneste spor av nasjonal innkjøpsstrategi som skal sikre Naukatek eller andre norske produsenter en basisproduksjon. Hvis det ikke skjer, er det slett ikke sikkert at disse firmaene finnes den dagen neste viruspandemi ruller inn over landets grenser.

Spørsmålet til norske myndigheter må derfor være: Har vi ingenting lært?

For ordens skyld: Kruse Larsen har i dag ikke kundeforhold til noen av de selskapene som er omtalt i denne artikkelen.

Publisert: 07.10.20 kl. 09:02

