ROS: – Herman Flesvig sparker i alle retninger, og skaper en fortelling om det moderne Norge, hvor karakterer som Tanja-Laila, Ola Halvorsen og nevnte Lohrengren alle har sin naturlige plass. Det er kort sagt humor for vår tid, skriver kronikkforfatteren. Foto: Maud Lervik

Debatt

25 under 25: Herman Flesvigs humor er perfekt for vår tid

Herman Flesvig og «Førstegangstjenesten» er som en mobillykt i mørket.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

AUGUST BJÆRKE ESTENSEN, student (21)

Hva er det som lyser langt der inne i den mørke krattskogen? Er det noen som forsøker seg på en fest i det skjulte, eller hemningsløs drikking à la Kollenhelgen? Nei, det er Preben Lohrengren fra Asker med blond midtskill, som veiver med mobilen på jakt etter noe annet enn EDGE-signal.

I en tid hvor en pandemi rokker ved alle etablerte sosiale normer, folk er permitterte eller arbeidsledige, og studenter sitter i hybelmørket og spør seg om det er mulig å kline med munnbind, lyser Herman Flesvigs andre sesong av «Førstegangstjenesten» opp som et nødbluss under en NATO-øvelse.

August Bjærke Estensen. Foto: PRIVAT

les også TV-anmeldelse «Førstegangstjenesten»: Kompani Flesvigsen

For det ser unektelig mørkt ut nå. Ved å følge den kontinuerlige nyhetsstrømmen som opplyser om stadig økende virusrelaterte dødsfall globalt, fortoner verden seg plutselig som en av dystopifilmene vi tidligere tok for popcornunderholdning mens vi nikket anerkjennende til spesialeffektene. Men nå har virkeligheten har innhentet fiksjonen, og effektøvelsene er blitt risikoprosjektene studioer ikke tør slippe all den tid kinosaler står tilnærmet tomme.

Like surrealistisk er det å bevitne to amerikanske presidentkandidater som later til å kappes om hvem som er flinkest til å bruke utestemme i debattstudioet, med et støynivå selv ikke Ahre-Ketils mest intense skuddsalver kan overdøve, og hvor den sittende presidenten trosser det som finnes av internasjonale helseråd. Dette er ikke et forsøk på å politisere humoren, men tvert imot å vise hvilken funksjon den har når det sosiale, kulturelle og økonomiske fotfestet vakler.

Men det er ikke bare som en motgift mot uroligheter at Flesvigs serie utøver en funksjon. Bård Tufte Johansen, en av Norges mest folkekjære komikere, nå i sjefsstolen på «Nytt på Nytt» og inventar i NRKs etterhvert noe falmede gullrekke, uttalte til VG at han var redd for å senke nivået på serien, og la til at «Man kommer ikke inn full av selvtillit når noen har et så bra prosjekt».

Det er et sunnhetstegn for norsk humor når etablerte profiler som Johansen viser ydmykhet i møte med yngre stjerner som Flesvig, og det bidrar til å fremme utvikling og skjerpe konkurransen. Uten å nevne navn, er det enkelte som gjør seg bedre i et DVD-cover fra midten av totusentallet enn i beste sendetid eller på Latter.

Flesvig er et forfriskende tilskudd i en flora hvor mange gjentar de samme poengene til det kjedsommelige, og hvor det som tidligere kanskje ble regnet for frekk eller spenstig humor nå bare fortoner seg som rop om oppmerksomhet i håp om å holde seg relevant for publikum. Jeg påstår på ingen måte at det er lett å være komiker, selv har jeg ingen erfaring, men jeg tror tronskifter i ny og ne er bra i alle bransjer.

Flesvig sparker i alle retninger, og skaper en fortelling om det moderne Norge, hvor karakterer som Tanja-Laila, Ola Halvorsen og nevnte Lohrengren alle har sin naturlige plass. Det er kort sagt humor for vår tid, enten det gjelder møtet mellom multietnolekter og flatbrød, selvhøytidelige amerikanske spesialsoldater plaget av sure oppstøt, eller unge voksne som lever og ånder for minnene fra Tryvann.

Karakterene er satt på spissen, likevel har de en kjerne av menneskelighet som gjør dem til noe mer en sjablonger eller konstruksjoner for å få frem poenger. Det er godt å treffe så bredt i en tid hvor motsetninger og mistenkeliggjøring står sterkt. Den avdøde skuespilleren og komikerlegenden Robin Williams uttalte ved en anledning at «Comedy is acting out optimism».

Og det er nettopp det Flesvig gjør når han tar oss med til Flesmoen Leir i 2020.

Taglinen til serien er: «En krigsentusiast, en bortskjemt russ, en kvinnelig mannssjåvinist og en identitetsforvirret fyr fra Oslo Øst. Er det disse som skal beskytte Norge?» En kan stille seg spørsmålet om hvorvidt de lykkes med det eller ikke. Og det er kanskje å opphøye serien vel mye å påstå at det er «Førstegangstjenesten» som redder oss fra mismot og elendighet i denne surrealistiske tiden.

Men den er i det minste et lite lys fra krattskogen på den mørke oktoberhimmelen. Og bare det er verdt å løfte gættern for.

Publisert: 12.10.20 kl. 12:04

Les også