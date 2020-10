USERIØST? – Å ta til orde for å stoppe eller kaste om på hele prosessen når kvartalet endelig står klart for bygging, er et useriøst forslag jeg ikke trodde VGs lederskribenter ville kaste seg på, skriver Nikolai Astrup. Foto: Fredrik Hagen

Debatt

Ja, VG, det er nødvendig å bygge nytt regjeringskvartal

VG kritiserer planene for nytt regjeringskvartal, men bruker uriktige tall, motstridende argumenter og billige påstander.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NIKOLAI ASTRUP, kommunal- og moderniseringsminister (H)

22. juli 2011 smalt terrorbomben som endret de fysiske arbeidsforholdene i de fleste norske departementer. Snart ti år senere er vi heldigvis i gang med gjenoppbyggingen. Da er det pussig at en av landets største aviser mener planene skal kastes om i siste liten.

VG spør: «Er det virkelig nødvendig?», og ett av argumentene avisen bruker mot planene for nytt regjeringskvartal er at 2regjeringen allerede har brukt åtte milliarder på utredninger, konsulenter og forarbeid2. Dette er en uredelig forenkling.

les også VG MENER: Regjeringskvartal til 24 milliarder kroner: Dropp det!

I en NRK-sak om kostnader ble det skapt et bilde av at planleggingen har kostet åtte milliarder kroner. Dette er rettet opp, men det har likevel ikke stoppet andre aviser og kommentatorer fra å bruke argumentet. Hvis VGs lederskribent hadde tatt seg bryet med å åpne faktaboksen i den oppdaterte NRK-saken, ville han eller hun oppdaget at disse åtte milliardene frem til 2019 har gått til følgende: Opprydding etter terrorbomben kostet 555 millioner og nye sikkerhetstiltak i regjeringskvartalet 105 millioner. Riving og arbeid med S-blokken, inkludert viktig ny infrastruktur har kostet 1,9 milliarder.

Og den virkelig store kostnaden er til erstatningslokaler for de som ble bombet i stykker. Det har kostet over 1,6 milliarder for tilpasse og sikre disse lokalene, og det koster i tillegg rundt 350 millioner kroner i ekstra husleie hvert eneste år. Her har det altså gått med over fire milliarder kroner. Det er ikke gratis å leie kontorlokaler heller.

VG forsøker også å score enkle retoriske poenger som «Er det nye kontorer til hele regjeringsapparatet vi først og fremst skal bruke helt vanvittige summer på akkurat nå?» Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare. Mener VG at ansatte i departementene ikke skal ha noe sted å jobbe?

VG koser seg med å kalle det nye regjeringskvartalet «dette kontorpalasset». Jeg aner ikke hvor de har palass-påstanden fra, eller hva de egentlig mener. Etter nedskaleringen følger byggingen statens arealnorm på 23 kvadratmeter pr. ansatt, som inkluderer arbeidsplasser, møterom, resepsjoner, rom for pressekonferanser, sosiale soner og alt annet en arbeidsplass inneholder. Det er en norm fagforeninger og ansatte kritiserer for å være for liten, og innebærer at det blir aktivitetsbaserte arbeidsplasser i stedet for egne kontorer, slik de fleste har hatt tidligere.

VG mener også coronapandemien burde stoppe utbyggingen, men det er ikke enkelt å forstå hvordan avisen mener det skal påvirke denne prosessen? Burde vi planlagt sånn at ansatte i departementene igjen skal få egne kontorer? Det betyr i så fall det motsatte av å skalere ned prosjektet.

VG tar til orde for at UD kan forbli på Victoria terrasse. Da ser nok avisen bort fra hvor store kostnader det vil medføre i nødvendig oppgradering, og hvilke konsekvenser økte sikkerhetstiltak vil ha i enda et trafikkert område av byen. Før 2011 var UD godt i gang med planene om å flytte fra de lite funksjonelle lokalene i Victoria terrasse og heller bygge nytt, funksjonelt bygg på trekanttomten ved Vestbanen.

Til sommeren er det ti år siden bomben smalt, og vi har revet S-blokken, R4 og Møllergata 17. Y-blokken er snart ferdig revet etter flere forsinkelser. I løpet av kort tid står området klart for bygging, og da må vi klare å gjennomføre det vi har planlagt i over åtte år. Med plassering midt i Oslo sentrum, og med store krav til sikkerhet, miljø og åpenhet blir det selvsagt et komplisert og dyrt prosjekt.

Men å ta til orde for å stoppe eller kaste om på hele prosessen når kvartalet endelig står klart for bygging, er et useriøst forslag jeg ikke trodde VGs lederskribenter ville kaste seg på. Så når avisen stiller følgende spørsmål om den planlagte gjenoppbyggingen virkelig er nødvendig, så er faktisk svaret:

Ja, det er virkelig nødvendig å gjenreise regjeringskvartalet etter terroren, og arbeidet skal i gang nå.

Publisert: 09.10.20 kl. 15:18

Les også