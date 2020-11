Kommentar

Forelskelsen over mellom Trump og Fox

Av Anders Giæver

FORTSATT VENNER: Fox News-kommentator Sean Hannity er fortsatt lojal mot den sittende presidenten, Donald Trump. Her fotografert sammen på et rally i Las Vegas i 2018. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Forelskelsen mellom Donald Trump og den konservative nyhetskanalen Fox News er over. Fornuftsekteskapet er begynt.

Det er liten tvil om at Fox News’ journalistikk var en av hovedbidragsyterne til Donald Trumps valgseier i 2016. Mens toppene i det republikanske partiet beholdt sin skepsis og motvilje mot den radikale kandidaten helt frem til valgnatten, bidro Fox til å legitimere Trump og heie ham frem på grasrota til partiet.

Det var ikke gitt at det skulle gå slik. Mange av de konservative kommentatorene på Fox var skeptiske til Trump fra starten, og foretrakk mer tradisjonelle republikanere som Jeb Bush eller Marco Rubio.

Da Trump etter en av de første nominasjonsdebattene kom med sin hårreisende uttalelse om kanalens superstjerneanker, Megyn Kelly, og at «det tøt ut blod overalt på henne», skal stemningen i store deler av den politiske redaksjonen ha vært at nå var begeret fullt.

Men det syns ikke Roger Ailes, kanalens grunnlegger og eieren Rupert Murdochs redskap på jorden. Ailes, som hadde vært rådgiver for flere republikanske konsulenter og som hadde bygget opp Fox til å bli den ledende nyhetskanalen i kabeluniverset, forsto Trumps potensial. Han skjønte hvordan han slo an blant vanlige republikanere. Og han ble overbevist om at han kunne vinne.

Hvis han fikk hjelp av Fox.

Politisk og historisk hang ikke en slik linje på greip. Fox ble stiftet i 1996. Kanalen bygget seg opp under mye av den indignasjonen mange konservative seere følte under Lewinskyskandalen og riksrettssaken mot Clinton mot slutten av nittitallet.

Fox første store gjennombrudd som dagsordensettende nyhetskanal kom valgnatten for tyve år siden, da redaksjonen erklærte at George W. Bush hadde vunnet Florida – og dermed også presidentvalget – etter at de andre kanalene hadde utpekt Al Gore som vinner.

Og etter terrorangrepet 11. september året etter, passerte Fox News CNN som den største nyhetskanalen etter en lang kampanje fyrt opp av sorg, frykt, raseri og krav om gjengjeldelse. Fox News stilte seg hundre prosent bak George W. Bushs politikk og anså enhver kritikk av presidenten som svik.

Slik ledet de an blant heiagjengen i mediene da USA startet invasjonen av Iran i 2003, som skulle få så fatale konsekvenser.

Så da Trump begynte med sine kraftige angrep på George W. Bush og Irakkrigen (for å ramme broren hans, Jeb) under valgkampen i 2016, kunne det like godt ha vært Fox News han angrep. For kommentatorer som Sean Hannity og Bill O’Reilly som hadde vært formenn i heiagjengen må det ha vært tungt å høre på, men de fant seg i det.

Men eierne, familien Murdoch med den da 84 år gamle patriarken Rupert fortsatt ved roret og hans to sønner, James og Lachlan, holdt litt igjen. Australieren Murdoch som bygget seg opp som avismagnat i England på 1970- og 80-tallet, hadde brukt sin politiske makt åpenlyst til å skape eller knekke politiske ledere.

Regelen man må forstå for å få støtte fra Murdochs samlede flåte av mektige medieinstitusjoner (som i USA ved siden av Fox også teller tabloiden New York Post og den høyt respekterte, konservative Wall Street Journal), er at du aldri tror du er større en Murdoch.

Så når Trump begynte å åpenlyst sutre over at støtten fra Fox ikke var like unison som den hadde vært, gjorde ikke det saken bedre.

«Fox seertall har fullstendig kollapset», skrev Trump på Twitter i frustrasjon av at Fox hadde A) erklært at Biden hadde vunnet Arizona allerede på valgnatten B) hadde erklært at Biden hadde vunnet valget påfølgende helg og C) hadde avbrutt kringkastingen av en pressekonferanse hvor presidentens pressetalskvinne hevdet at Trump fortsatt kunne vinne – med henvisning til at dette var løgn.

«De har glemt gullgåsa. Den største forskjellen på 2016 og 2020 var Fox News», twitret Trump.

Nå er ikke forholdet mellom Trump og Fox over riktig ennå. Kanalens kommentatorer Laura Ingraham og Sean Hannity, som dominerer hele kvelden på Fox, er fortsatt lojale med den sittende presidenten, (mens Tucker Carlson ser ut til å være mer ustø).

Og selv Murdoch skjønner at det er grenser for hvor mye han kan fornærme Trump. Når han går – hvis han går – tar han med seg et enormt velgerpotensial som også utgjør et enormt seerpotensial. Kanskje, som mange har spekulert, for å starte sin egen mediekanal.

Trump har allerede begynt å anbefale andre mindre sette, mer konservative kanaler som et alternativ til Fox.

Og skal Trump stille igjen som kandidat, er han fortsatt avhengig av Fox. Så den gjensidige avhengigheten fortsetter.

Men forelskelsen er over. Og fornuftsekteskapet har begynt.

23.11.20