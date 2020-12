Leder

Ikke kristne, homofile, jesidier eller kvinner

LANDER ET STATSBUDSJETT: Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Guri Melby, Kjell Ingolf Ropstad og statsminister og partileder Erna Solberg er blitt enig om å være uenig. Foto: Tore Kristiansen

Norske politikere virker mer opptatt av sitt eget image, enn av utsatte flyktninger med beskyttelsesbehov.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

UTENFOR STORTINGET: Støttemarkering for Mustafa Hasan (18) på Eidsvolls plass. Han skal etter planen sendes ut av Norge i julen. Foto: MATTIS SANDBLAD

I den hestehandelen av et statsbudsjett regjeringen presenterte i finansdebatten i Stortinget torsdag, har det endt med en slag enighet om flyktninger.

For det første blir antallet 3000, imot Frps vilje. For det andre har Frp fått prioritert kristne flyktninger, og det tydeligvis mot KrFs vilje.

I budsjettavtalen står det at «også forfulgte kristne, ahmadiyya og jesidiske flyktninger skal prioriteres som gruppe og individer ved uttak av overføringsflyktninger».

Og det er i og for seg ikke noe galt i å prioritere ulike grupper. At kristne minoriteter og muslimske minoriteter som forfølges av den muslimske majoriteten, skal få beskyttelse, er etter intensjonen. Og det har vært vanlig å legge føringer på hvem Norge skal motta. Mange har ønsket å prioritere kvinner, homofile, barnefamilier, rohingyaer også videre.

Når Sylvi Listhaug argumenterer med at kristne er lettere å integrere i Norge, er det et stort og omdiskutert tema, men integreringspotensial er faktisk et moment i vurderingen.

Det vi reagerer på er at partiene bruker denne saken til å vise seg selv frem. Venstre vil ha skeive, Frp vil ha kristne.

Og det samtidig som vi strever med å hegne om regelverket for asylsøkere og flyktninger. Disse reglene står hele tiden står i fare for å uthules fordi behovet er så stort og fordi aktivister lykkes med å kjøre frem sine hjertesaker i offentligheten.

Det må være likhet for loven, uansett om du har en heiagjeng eller ikke. Det er mennesker med behov for beskyttelse som skal få opphold, ikke mennesker med riktig utseende, tro eller legning.

Men selvsagt kan tro føre til forfølgelse. I sin krangel med Frp, som har reklamert med at de prioriterer kristne, har KrF rykket ut og sagt de også vil prioritere LGBTQ-flyktninger som er forfulgt på bakgrunn av sin legning.

Her er den ene ikke bedre enn den andre. Politikerne konkurrerer om å fremstå som gode, og flyktningene havner i bakgrunnen.

Men det er altså flyktningene Norge skal prioritere. Det er ikke primært kvinner, homofile, kristne eller jesidier, men folk med behov for beskyttelse. Vi skal ta imot mennesker som er utsatt for forfølgelse. Og ikke Frp, Venstre og KrFs kjepphester.

