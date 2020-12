Kommentar

I pilegrimers spor

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

GRANAVOLLEN (VG) Søsterkirkene er mer enn monumenter over tidlig kristendom i Norge. På Granavollen blir tro og tradisjon levende.

Stjernen ledet de første pilegrimer, De hellige tre konger, på vei mot Betlehem. Vår tids pilegrimer går på godt merkede stier på det som har status som en europeisk kulturvei, Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. Tidligere tiders pilegrimer søkte bot og bedring. I dag leter mange vandrere etter indre ro og høyere mening.

Søsterkirkene på Hadeland ligger høyt og fritt, som et virkelig høydepunkt på den vestre leden. Det er snø i luften når tegneren og jeg kommer til Granavollen en kald desemberdag. Herberget, Granavolden Gjæstgiveri, er åpent. Det er fyr i peisen. Vi er ventet.

De neste timene tar Jane Dahl Sogn, regional leder for Pilegrimsleden, og Kari Røken Alm, kulturansvarlig i Søsterkirkene, oss med på en reise som går 900 år tilbake i tid. Maria- og Nikolaikirken ble bygget på 1100 tallet.

Den ene er oppkalt etter Jesu mor. Den andre har fått navn etter helgenbiskopen Nikolas av Bari som levde i det fjerde århundre. Han er bedre kjent som St. Nikolas av Myra, helgenen som ga opphav til den moderne forestillingen om en gavmild Santa Claus.

Maria var på reise fra Nasaret til Betlehem. Nikolai er beskytter for barn og alle som er på reise. Kirkene som bærer deres navn står side og side, ved leden som fører til det viktigste pilegrimsmål i Nord-Europa, St. Olavs gravkirke, Nidarosdomen.

Milesteinen utenfor kirkene viser at det gjenstår 533 km av reisen.

To runesteiner fra ca 1050 viser at kristendommen tidlig slo rot i Hadelands grøderike jord. Den ene står utenfor kirkene og har inskripsjonen “Gud hjelpe Aufis sjel”. Den like gamle Dynnasteinen fra Gran har en fremstilling av Betlehemsstjernen, Jesusbarnet og De hellige tre konger.

Hadelands gamle historie handler om fremveksten av et norsk kongerike. Og om sterke kulturelle impulser fra Europa.

Halfdan Svarte, riksgrunnlegger Harald Hårfagres far, var konge i disse trakter på 800-tallet. Frem til kong Håkon Håkonsson (1217-1263) var Hadeland et viktig område i en brytningstid. Håkon Håkonsson gjestet Steinhuset på Granavollen i 1226, et verdslig bygg som ble oppført like ved søsterkirkene og på om lag samme tid.

En ny tid var i demring. Noe som skulle forandre på alt. En nasjon ble til, med en ny tro. Det som skjedde i tiden som fulgte har formet oss som mennesker og nasjon, til det vi i dag kaller en kristen og humanistisk tradisjon.

De første kirkene i Norge ble bygget i tre. Søsterkirkene ble bygget i stein, inspirert av europeisk byggeskikk. Nikolaikirken er den største og mektigste av de to, en vakker basilika med søyler og tårn. Mariakirken er mindre og enklere enn sin søster. Begge de praktfulle steinkirkene fra Middelalderen er fortsatt i bruk til gudstjenester. Mariakirken er dessuten mye benyttet til konserter og kunstutstillinger. Både norske og utenlandske kunstnere stiller ut sine verk her.

Like innenfor hovedporten ligger dikteren Aasmund Olavsson Vinjes grav. Han døde på dette sted i 1870 under et besøk hos en venn, presten Anthon Christian Bang. Det ble tre år senere reist en steinmed et portrett av Vinje og for anledningen skrev Ivar Aasen et minnedikt:

Det kom ein Gut or Vinje-Grend

til større Ljos han traadde,

han vardt i Landet vida kjend,

og vidt hans Tale naadde.

Søsterkirkene ble til under påvirkning av europeisk åndsliv. Slik er det fortsatt. Granavollen er en viktig kulturell møteplass. Kirkene er ikke museer, men kraftsentra for tro og kirkelige handlinger.

-Bygdefolket er opptatt av sine kirker. Og de brukes ofte til kunst og kultur, sier Kari Røken Alm. Spesielt i sommersesongen kommer det mange langveisfarende. Pilegrimer fra andre land, særlig Tyskland, Nederland, Spania eller Italia, som vil gå hele veien til Trondheim.

I katolsk tid så mange den 640 km lange turen som en botsvandring og veien til helbredelse. De kom fra hele Europa. I dag er det flere som er på en reise i kultur og historie. Å gå de lange distansene gjennom skog, over fjell og i gammelt kulturlandskap er blitt en form for grønn turisme.

De er i alle aldre, fra skolebarn til pensjonister. Noen sover i telt eller i hengekøyer. Andre bruker overnattingsmuligheter underveis, som spenner fra enkle husly til historiske hoteller.

I de ti årene Jane Dahl Sogn har arbeidet ved pilegrimssenteret har hun sett en jevn og sterk vekst i antallet som kommer hit. Noen går hele veien, mange går noen etapper og andre er bare på en dagstur. Det er laget håndbøker og informasjonsmateriell som beskriver severdigheter og overnattingsmuligheter underveis.

For mange er fortsatt den kristne troen den viktigste drivkraft for å legge ut på Pilegrimsleden. De har gjerne satt av halvannen måned. Sogn forteller at mange av pilegrimene hun møter oppgir at de søker ro og stillhet. Mange går alene. Noen forteller at de er ved et vendepunkt i livet, eller har opplevd en krise. Mange har et behov for å snakke.

-Man kan ikke ha dårlig tid når en møter en pilegrim. Å gå så langt er både en fysisk og en psykisk prøvelse, sier hun.

Pilegrimsvandringer har lange tradisjoner i den katolske kirke. Etter Olav den helliges død i slaget på Stiklestad i 1030 gikk det ikke mange år før de første la ut på ferden til Nidaros. Adam av Bremen skrev i 1070 om mennesker på pilegrimsferd til helgenkongens grav.

Etter reformasjonen grodde pilgrimsleden igjen. I senere tid er tradisjonen gjenopptatt. Kanskje er det noe i vår tid, hvor vi ustanselige bombarderes av inntrykk, som gjør det særlig meningsfullt å søke stillhet på lange fotturer. Og på veien, en stakket stund, finne ro i eldgamle steinkirker.

Søsterkirkene representerer en ubrutt 900 år lang historie, men også fornyelse. Glassmaleriene i tre spissbuer ved alteret i Mariakirken er laget av Veslemøy Nystedt Stoltenberg og satt opp i 1990. Det er tre motiver av Maria. I himmelblått. De vender mot øst. Som for å minne oss om det som skjedde i Betlehem for vel 2000 år siden.