FLERE ELDRE I CORONA-ÅRET: Det ble rundt 12 000 færre barn og unge i Norge i fjor, mens antallet over 65 år, som i stor grad mottar alderspensjon, steg med 24 000, skriver SSB-forskerne. Foto: Illustrasjonsfoto: Frank May / picture alliance

Debatt

Vi har fått flere grå hår av coronaen, bokstavelig talt

Få dødsfall blant de eldste og særs lav innvandring førte til en historisk sterk aldring i 2020. Dette vil sette premisser for utviklingen i norsk økonomi, når Norge skal komme seg på beina igjen etter pandemien.

ASTRI SYSE, forsker SSB

JANNA BERGSVIK, forsker SSB

ANDERS SØNSTEBØ, forsker SSB

ANE TØMMERÅS, forsker SSB

Coronapandemien og strenge tiltak som rammer økonomier og samfunn over hele verden har betydning for befolkningsutviklingen. SSBs Økonomisk utsyn over 2020 viser at pandemiåret påvirket befolkningens størrelse og sammensetning på en overraskende måte, som igjen har stor betydning for offentlige inntekter og utgifter, den potensielle arbeidsstyrken, samt for hvilke tjenester som etterspørres og kan leveres.

Aldringen av en befolkning bestemmes i hovedsak av hvor mange som fødes, dør og inn- og utvandrer. Høyere levealder, lavere fruktbarhet og færre innvandrere gir en eldre befolkning.

Mens land som Italia, Sverige og USA har opplevd høye dødstall, er færre enn 700 koronadødsfall meldt Folkehelseinstituttet så langt. De fleste av disse gjelder eldre eller personer med underliggende sykdommer, og flest dødsfall er observert i sykehjem. For å sette dette i perspektiv er gjennomsnittlig levetid på norske sykehjem normalt rundt to år.

På tross av coronapandemien døde det altså færre i fjor enn året før. Dette tilskrives i noen grad redusert smitte og infeksjoner av andre sykdommer. Forventet levealder økte til 84,9 år for kvinner og 81,5 år for menn. Også forventet gjenstående levetid blant eldre over 65 og 80 år fortsatte å øke, i kontrast til situasjonen i Sverige.

Det ble rundt 12 000 færre barn og unge i Norge i fjor, mens antallet over 65 år, som i stor grad mottar alderspensjon, steg med 24 000. Antallet over 80 år, som er storbrukere av helse- og omsorgstjenester, økte med nær 6000. Dette gir en kraftig aldring, som setter viktige premisser når politikk for framtiden vurderes, ikke minst for spørsmål knyttet til mulighetene for videreføring av velferdsstaten.

Helsekriser og økonomisk usikkerhet kan bidra til å senke både fruktbarhet og innvandring. Hvorvidt folk i større eller mindre grad har ønsket og hatt mulighet til å få barn vet vi først i 2021, siden et svangerskap varer i ni måneder. På grunn av reiserestriksjoner og andre forhold knyttet til pandemien ble innvandringen spesielt lav i 2020. Med et lavere enn vanlig påfyll av unge og en lavere enn vanlig avgang av eldre, økte dermed gjennomsnittsalderen økte til nær 41 år. Det er den høyeste som noen gang er sett i Norge.

Unge venter stadig lengre med å etablere seg, og dette kan gjøre det vanskelig å få det antallet barn de ønsker seg. Den biologiske evnen til å få barn synker med alderen og når man starter sent er det vanskelig å rekke å få mange barn innenfor det «biologiske vinduet».

Kvinner er i snitt nær 30 år når de får sitt første barn, og andelen barnløse har økt betydelig. Blant kvinner som fylte 45 år i 2020, var det for første gang blitt vanligere å ha null eller ett barn enn tre eller flere. På sikt kan en økt andel barnløse gjøre at behovet for formell omsorg øker, siden den nærmeste familien står for mye uformell omsorg.

Fruktbarheten i Norge var historisk lav før pandemien. Det ble født 1500 færre barn i fjor, og fruktbarheten sank til under 1,5 barn per kvinne. Siden norsk økonomi er avhengig av skatteinntekter og arbeidskraft, har lav fruktbarhet og samfunnsmessige konsekvenser blitt heftig diskutert også i 2020, for eksempel i etterkant av Perspektivmeldingen. På den ene siden ytres en forventning om flere fødsler i 2021 siden nedstengingen av samfunnet førte til mer tid sammen for par, og levekårsundersøkelsen viser at familier med barn var den eneste gruppen som ikke rapporterte mindre glede under nedstengingen i starten av pandemien.

Samtidig har den pålagte sosiale distanseringen gitt færre muligheter for å møte nye partnere. Dette har sannsynligvis ført til færre paretableringer, mindre seksuell aktivitet utenfor parforhold og færre uønskede graviditeter. Færre aborter styrker denne tankerekken.

Under pandemien har grenser blitt stengt, og dette har fått konsekvenser for alle former for migrasjon, enten den skyldes arbeid, utdanning, familiegjenforening eller flukt. Det innvandret kun 38 100 personer i fjor, mot 52 200 personer i 2019. Nettoinnvandringen ble mer enn halvert. Ifølge UDI er kun halvparten av de 3000 overføringsflyktningene fra 2020 kommet, og også antallet nye asylsøknader ble halvert.

Samtidig har det vært vanskelig for arbeidsinnvandrere å komme til Norge, og karanteneregler har gjort det mer besværlig å jobbe på tvers av land. Dette har vært en utfordring for mange bransjer i Norge, med vidtrekkende økonomiske konsekvenser. Nye innvandrere er i typisk «arbeidsalder» og bidrar til å bremse aldring, men bidraget inn i arbeidsstyrken varierer siden de i snitt har lavere utdanning og sysselsetting enn befolkningen ellers.

Norge er heldigere stilt økonomisk enn mange andre land siden oljefondet gir myndighetene større frihet i politikkutformingen, samtidig som vi har mindre smitte og færre dødsfall. Antallet personer i typisk arbeidsalder holdt seg stabil i fjor. Det siste tiåret har eldrebrøken (antallet 65+ år/antallet i 20-64 år) økt med over 20 prosent. Og enda viktigere enn selve antallet 20-64 åringer er i hvor stor grad de faktisk deltar i arbeidslivet.

At arbeidslivet har blitt så kraftig påvirket av pandemien, og at dette ser ut til å trekke ut i tid, øker utfordringene knyttet til aldring. Vanskelige prioriteringer har altså rykket nærmere.