FEIL REFORM: – Rusreformen bygger på prinsipper som dypest sett er lite forenlige med en liberal rettsstat, mener advokat og skribent Eirik Vinje.

Rusreformen – fra kriminalisering til sykeliggjøring

Det kan være fornuftig å avkriminalisere narkotikabruk. Men ikke ved å sykeliggjøre brukerne og frata dem egenansvar.

EIRIK VINJE, advokat

Regjeringen lanserte nylig sin kontroversielle rusreform. Det innebærer at kjøp, oppbevaring og bruk av spesifiserte kvanta narkotiske stoffer ikke lenger er straffbart.

Kjernen i reformen er at de som inntar ulovlig dop er misbrukere som trenger hjelp, ikke straff. Reformen hviler på standardmyten om at de som bruker narkotiske stoffer er narkomane.

Reformen omfatter alle typer ulovlige narkotiske stoffer, herunder cannabis, opiater, MDMA, psykedelia og sentralstimulerende. Det er svært forskjellige produkter med knapt noe felles utover at de påvirker hjernefunksjon og bevissthet. Virkning og skadevirkning er vidt varierende. Noen substanser gir i liten eller ingen avhengighet; det gjelder blant psykedelia. Nettopp det at et stoff ikke er vanedannende kunne jo tilsi liberalisering. Det skurrer derfor når det skjer med den motsatte - og uriktige - begrunnelse.

Bare et mindretall av de som prøver narkotiske stoff blir faste brukere. Og bare et mindretall av brukerne blir misbrukere. Vi regner ikke folk som alkoholikere fordi de har barskap i stua. Og ligger det en hasjklump innerst i barskapet gjør heller ikke skapets eier til narkoman. Det er sannsynligvis fordi han liker en joint på fest. Det burde han kanskje få lov til, men ikke fordi det er noe galt med mannen.

Den automatiske sykeliggjøringen er medisinsk grunnløs. Og å diagnostisere friske mennesker er langt fra liberalt. Det er snarere umyndiggjørende.

Da Petter Northug ble tatt med kokainposen, ble han i offentlighetens øyne en misbruker det var synd på. Og den fortellingen passet også Northug fint, for da var det ikke like mye hans skyld lenger. Hadde det ikke vært for den tragiske narkomanien hans, kunne vi jo mistenkt ham for en mindre hensynsfull type som foretrekker full fest og høy fart, helst i kombinasjon.

I stedet for straff skal politiet pålegge brukerne å møte til tvungen kommunal rådgivning. De som ikke møter opp kan bøtelegges. Unntatt hvis de har tungt rusproblem. Eller med andre ord: Det er bare de som ikke trenger det som skal tvangsrådgis. Interessant idé.

At voksne borgere straffes for sin livsstil kan betraktes som statlig paternalisme. Nå skal ikke lenger de uskikkelige straffes, men gis omsorgsfull veiledning for å rette seg til myndighetenes normer for riktig livsførsel. Helt i tråd med tidsånden erstatter rusreformistene paternalismen med maternalisme.

Og som vanlig under regjeringen Solberg skal problemet løses med mer byråkrati. Alle kommuner skal opprette rådgivende enheter for narkotikasaker. Det koster.

Og det er tvilsomt om disse kommunalenhetene klarer å håndtere en personkrets som ikke har så mye felles utover bruken av ulovlige substanser. Det omfatter Celine på 18 som eksperimenterer med ecstasy, bygningsarbeider Bogdan som snorter amfetamin for å orke tre skift på rad, og Gunnar som har vært sprøytenarkoman i 40 år. Typen og graden av problemene til de tre er vidt forskjellige. Og det spørs om den utpekte Klara Klok på det lokale rådhuset har mye konstruktivt å bidra med.

Jeg tipper at mange dopbrukere vil foretrekke en bot (som i dag) fremfor kommunal moralpreken. For mange er dopet en protest mot «systemet» som styres av «streitinger» og «kontrollfreaker». Når staten definerer dopbrukere som asosiale, syke og behandlingstrengende, bekreftes inntrykket av et autoritært og konformt system. Det kan styrke protestlysten.

Rusreformen bygger på prinsipper som dypest sett er lite forenlige med en liberal rettsstat. Staten må sette grenser for faktisk adferd som skader andre eller samfunnet. Men det bør ikke være en statens rolle å dirigere voksne borgernes holdninger og livsstil. På den ekstreme venstresiden anses folket som føyelig plastelina som kan formes etter statens behov. Dessverre har den dårlige idéer om «social engineering» spredd seg langt ut på høyresiden. Det politiske etablissementet forutsetter i dag ofte uten videre at de har fasiten på hva som faktisk og moralsk riktig. Deres eneste problem er å formidle sannheten og holdningsevangeliet ned i det formørkede folkedypet. Men bare offentlig sektor blir stor nok vil nok allmuen se lyset. Rusreformen passer i det mønsteret.

Forslaget til rusreform viser at debatten fortsatt henger igjen i klisjéer, myter og fastgrodd ideologi. Feltet domineres av aktører preget av kjepphester og/eller egeninteresser.

Forenklet og spissformulert kan dopdebattantene deles inn i ni typer (med betydelig overlapp).

1. De religiøse. For de fleste troende er rus syndig. Saligheten nås bare ved tro, lydighet og forsakelse. Hvis du kan ta snarveien og putte noe i kroppen som gjør deg glad, må det være Satan som er på ferde.

2. Renhetsideologene ser på kroppen og hjerne som et rent og isolert maskineri som ikke må besudles av ytre kjemi. De tror det finnes en fastlagt og «ekte» sjel/personlighet som forfalskes og tilsmusses av ytre stimuli. De fornekter at hjernen er et biokjemisk system under konstant påvirkning og endring.

3. Ultraliberalistene mener alle skal få gjøre hva de vil. Dersom folk vil skyte seg selv ved russisk rulettduellering (av type «Hjortejegeren») som TV-underholdning, så er det ren fascisme om staten hindrer selvmordsfesten. Og crystal meth passer fint ved siden av ostepopen i hylla på 7-Eleven. Blodliberalistene insisterer på at rusbruk bare skader brukeren. De har muligens ikke tenkt på at voldspsykopater med lav impulskontroll som i tillegg påfører seg selv hyperaktiv speedparanoia sjelden er trivelsspredere i nabolaget.

4. Rusofrene hevder at de er tvunget til å ruse seg fordi de er syke og deres skjebne. De er uten egenansvar, og staten og familien plikter å hjelpe dem med å ruse seg i fred. Noen har sølt bort så mye av livet at de ikke orker tanken på at det ikke var/er nødvendig. Rusen er blitt identiteten og et «problem too big to be fixed».

5. De profesjonelle hjelperne lever av å finne ofre å hjelpe. De utgjør sterkt og voksende kompleks av terapeuter, pedagoger og byråkrater og er beskyttet av sterke «ideelle» organisasjoner og politiske partier. Ideologien, eller kanskje heller «forretningsidéen» er at ethvert menneskelig problem består av ofre som mangler offentlig hjelp. Behandlingsapparatet inngår i en tett symbiose med de som søker offerrollen (Gruppe 4). Slike symbioser tynger ned statsbudsjettet stadig mer fordi det jo alltid er hjerteløst å nekte hjelpeapparatet mer penger.

6. De ressurssterke rekreasjonsbrukerne har penger, helse, selvkontroll og miljø til å bruke rusmidler uten merkbar plage og sjenanse. Men den livsstilen som funker flott for porteføljeforvalter Preben på Vinderen går ikke like knirkefritt for Ronny og Rashid på Stovner.

7. Rusromantikerne tror at intoksinering er veien til intellektuell og åndelig innsikt. En fiks idé er at visse mennesker er så begavede, unike og sårbare at de ikke tåler å være edru. Rusromantikerne ser på typer som Charles Bukowski, Joachim Nielsen og Jim Morrison som guruer, noble rebeller og martyrer.

8. Alkoholnormalistene forsvarer sitt eget forfall ved å peke på andres lovbrudd. De marinerer seg 24/7 i vinkartongen og røykpakka, men synes at de er de normale og veltilpassede og at naboen som fyrer en joint i kvartalet er en kriminell narkoman.

9. Politiet har som en av sine hovedoppgaver å bekjempe narkokriminalitet. Straffehjemmel er et nyttig verktøy fordi det er lettere å ta kriminelle for dop enn verre misgjerninger (f.eks. vold). Salg av cannabis straffes med opptil 21 år, og hasjselgerne har samlet tilbragt tusenvis av år bak norske murer. Men nå har forbrytelsene disse menneskene sitter innelåst for blitt børsnotert virksomhet som Oljefondet investerer i. Den logiske og moralske dissonansen er grell, og truer respekten for politi, domstoler og fengselsvesen. Mange politifolk frykte nok at karrieren har vært bortkastet, og at systemet de er en del av sviktes.

Da kan det være bedre å fortsette å feile enn å innrømme feilen for seg selv og andre. Krigen mot narkotika er blitt «too big to fail». Derfor foretrekker mange i politiet og tollvesenet status quo.

En vanlig påstand er at straff for narkotikabruk ikke fungerer fordi det alltid finnes et illegalt marked.

Det er udiskutabelt feil.

Fakta er at det er marginal andel som bruker ulovlige substanser. Rundt fem prosent av den norske befolkningen bruker cannabis, og bare én prosent bruker kokain. Til sammenligning er det omtrent 80 prosent som drikker alkohol.

Det er sjelden slik at kriminalisering fjerner en aktivitet 100 prosent. Voldtekt og drap har alltid vært straffbart. Likevel voldtas og drepes det stadig vekk. Det er ingen som sier at «krigen mot drap» er tapt, og at nå vi bør legalisere.

Straff påvirker sosiale normer, selv om folk er uenige i normen. Et skoleeksempel er reduksjonen av promillegrensen i 2001 fra 0,5 prosent til 0,2 prosent. Før det pleide folk flest å ta par glass vin og så kjøre hjem, men det ble det brått slutt på. Mange av oss syntes og synes lovendringen var hensiktsløs og moralistisk. Men vi tilpasset oss og rører ikke en dråpe før vi kjører.

Straff hindrer selvsagt ikke de som virkelig vil ha dopet. Men kriminaliseringen gjør at færre vil. Den som vil ha kokain i dag er gjerne henvist til snike seg ned til lugubre selgere under bruene over Akerselva. Kjøperen vet ikke hva som er i posen bortsett fra at den sannsynligvis har passert rektum på en smugler. Dette skal brukeren deretter putte opp i nesa, helst uten at noen merker det.

Man kan jo leke med tanken om en helt annen verden. Se for deg at du sneier innom Vitusapoteket lørdag ettermiddag og plukker med deg en lekker boks 100 prosent sertifisert kokain fra Bayer Pharmaceuticals til en tidel av gatepris. Så slenger man seg i hagesalongen og snorter i vei. Naboene hilser blidt mens de passerer bak tujaen, mens snorteren lattermildt forteller «Slitsom uke på jobben, vet dere Olsens, så i kveld duger ikke det ikke med chablis. Men man blir jo ganske lysvåken av dette, så vi får vel runde av med pipe opium etter ungene har lagt seg».

Hvis det siste scenariet hadde vært mulig hadde nok bruken økt en hel del. Og en del av bruken ville neppe blitt like idyllisk som i eksemplet.

Hvis målet er minst mulig narkotikabruk, er straff effektivt. Liberalisering må derfor begrunnes med at andre argumenter er viktigere.

Det finnes en del av dem:

1. Mange typer narkotika er moderat eller lite skadelig

2. Alkohol er derimot svært skadelig, og kan med fordel byttes ut med mildere alternativer.

3. Voksne folk som ikke ligger andre til last bør få være i fred.

4. Enkelte stoffer kan ha gunstige virkninger. F.eks. brukes MDMA ved traumeterapi, LSD ved behandling av alkoholisme og depresjon og cannabis demper kvalme hos kreftpasienter. Men dette tilsier jo ikke fritt salg.

5. Produkter i lovlig salg er tryggere

6. Staten kan få store inntekter ved skattlegging av salg.

7. Norske bønder kan få store produksjonsinntekter

8. Lovlig salg reduserer den illegale og voldelige narkobransjen.

Under Rusreformen skal imidlertid fortsatt produksjon, innførsel, og salg fortsatt skal være ulovlig, hvilket betyr at kriminelle grupper beholder markedet. Dermed gir argument 4 til 8 ingen til støtte for Rusreformen.

At straffen fjernes for bruk betyr at omsetningen av dop øker. Samtidig blir det vanskelig å straffe langere så lenge de tas med kvanta under de angitte grensene. Rusreformen er altså i praksis støttepakke til den kriminelle narkobransjen. Hvis staten legaliserer bruk, bør følgelig også tilgangen legaliseres.

Kronargumentet til reformtilhengerne er at det hjelper de mest nedkjørte narkomane. Nå skal de visste slippe stigmatisering, hemmelighold og at de gis helsehjelp. De fleste tunge narkomane er synlige for enhver grunnet sitt ytre forfall. Og de får neppe statushevning av at narkomanien blir lovlig. Er de «lovlydige» gatefyllikene mer populære enn de narkomane?

Og selv om bruk blir straffritt må de narkomane fortsatt selv finansiere innkjøp av farlige produkter fra kriminelle. Da er det vel bedre å gi dem metadon eller heroin i helsevesenet. Og det skjer jo også, men helt uavhengig av rusreformen. Og selvsagt skal heroinister narkomane ha helsehjelp. Men det er jo ikke noe krav for helsehjelp at helsa er ødelagt på lovlig vis.

Hele argumentasjonen hul, og man kan lure på om andre interessegrupper bak rusreformen skyver de tunge narkomane foran seg.

Ulovlige substanser som prestasjonsfremmende middel

Rusreformen behandler alle typer narkotika under ett. Det er en pussig tilnærming. Det er til sammenligning ingen som ville foreslå at alle legemidler gjøres reseptfrie. Vi vurderer fordeler og ulemper knyttet til det enkelt remedium. Angrepillen er én debatt. Viagra en helt annen.

Rusreformen tar heller ikke hensyn til at ulovlig substanser brukes til annet enn rus. De sentralstimulerende midlene skiller seg ut siden de øker fysisk og mental yteevne. Vil du sprinte over Hardangervidda i et strekk, slanke deg 20 kilo eller lese til eksamen uten å kaste bort tid på søvn? I så fall er amfetamin en god hjelp. Hvertfall så lenge du ikke bryr deg om fysisk og psykisk helse. Og trivselen i arbeidslivet blir neppe bedre av at nesepulver blir vanlig for dem som vil opp og frem. Erfaringene fra Nazi-Tyskland og Japan tyder ikke på at tung sentralstimulering av samfunnet skaper lys og varme.

Måten et rusmiddel brukes på avhenger av kultur og kontekst. Det drikkes f.eks. mye alkohol i både Polen og Italia, men på helt forskjellige måter. Og det tilsier forskjellig regulering.

Historien om LSD belyser betydningen av kultur og kontekst. Stoffet ble oppfunnet i 1938 av det sveitsiske legemiddelfirmaet Sandoz. LSD ble utover femtitallet brukt av leger til behandling av blant annet alkoholisme og depresjon, med oppsiktsvekkende gode resultater. Stoffet slo etter hvert an blant Hollywood-stjerner, og bruk bruken skiftet fra terapi til en form for opplevelsesrekreasjon (trip) og åndelig vekkelse. Harvard-professor Timothy Leary ble en slags guru og syreprofet for hippierørsla. Under mottoet «Turn on, Tune In, Drop Out» promoterte Leary syretripping som en systemprotest og utmelding av samfunnet. Learys mål var å helbrede og omskape menneskeheten. LSD ble en viktig ingrediens i den antiautoritære motkulturen og antikrigsbevegelsen fra sekstitallet. Nixon-regjeringen hadde all grunn til å anse psykedeliske kulturen som en politisk trussel; og stoffet ble bannlyst både som rus- og legemiddel. Det hadde aldri skjedd om LSD hadde forblitt på terapirommet.

Når alle typer narkotika ble strengt straffbelagt i Norge utover 60-70-tallet var en hovedårsak frykten for at ungdomsgenerasjonen skulle komme sosialt og politisk ut av kontroll.

Men nå er hippietiden forbi. Og hvordan bør den norske staten i 2021 regulere narkotiske stoffer?

Ikke godt å si. Men det enkelte stoff, bruksmåte og brukergruppe bør hvertfall vurderes for seg. Avkriminalisering bør ikke skje bare i brukerleddet. Og brukere bør ikke automatisk defineres som pleietrengende stakkarer. Disse tre innvendingene tilsier at rusreformen sendes tilbake til tegnebrettet.

Som jurist tviler jeg på om det er mulig å lage den perfekte lovreform. Et pragmatisk alternativ er å opprettholde en moderat straffetrussel for narkotikabruk, men at politiet bruker sunn fornuft i prioriteringen av hvem de forfølger. De som er diskret, og ikke plager andre, kan få være i fred. Og problemløsning kan begynne med en advarsel. Det er vel ofte slik alkoholforbudet i parker håndheves i dag, og det fungerer vel ofte ganske greit for alle.