Kommentar

Som etter en borgerkrig

Av Hanne Skartveit

WASHINGTON, D.C. (VG): Donald Trump har gjort så stor skade på USA at det blir vanskelig å reparere. I hvert fall i første omgang.

Donald Trump selv står ikke på trappene til Kongressen når Joe Biden i dag tas i ed som USAs 46. president. Trump har lenge planlagt å forlate Washington, D.C. i de tidlige morgentimene og reise til sin nye hjemstat, Florida. Svært få i Washington kommer til å savne ham. I sin gamle hjemby, New York, er han enda mindre velkommen.

Enkelte sammenligner oppgaven Biden nå går løs på, med det Ulysses Grant sto overfor da han i 1868 overtok som president etter Andrew Johnson. Johnson ble, i likhet med Trump, stilt for riksrett.

Washington forbereder seg på onsdagens innsettelse av Joe Biden som den 56:e presidenten i USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Et land for hvite»

Bakteppet den gangen var en av verdens blodigste borgerkriger, fra 1861 til 1865. Som president hadde Johnson hindret mye av det arbeidet som var nødvendig for å avvikle slaveriet, og sørge for at de tidligere slavene fikk mulighet til å leve frie liv. Johnson skrev blant annet at USA var et land for hvite, som skulle styres av hvite, så lenge han var president.

Da Ulysses Grant vant valget, sto han overfor en nasjon med dype og åpne sår. Hans slagord i valgkampen hadde vært “Let us have peace” – La oss skape fred. Dette så han som sin viktigste oppgave gjennom hele sin presidentperiode. Han kjempet for å begrense Ku Klux Klans makt i sørstatene. Og han forsøkte å beskytte rettighetene de svarte hadde fått etter borgerkrigen.

USA har ikke vært gjennom en borgerkrig nå. Men på samme måte som etter borgerkrigen, er den gjensidige mistroen, for noen også hatet, mot dem som står på den andre siden, stort. Krisen er annerledes, men kanskje like alvorlig.

Flere jobber

Dødstallene under coronaen har passert 400.000. Beregningene tyder på at USA allerede i midten av februar kommer til å bikke en halv million coronadødsfall. Arbeidsledigheten eksploderer, fattigdommen øker dramatisk, og amerikansk økonomi er i krise. De få som fortsatt kommer godt ut i det amerikanske samfunnet akkurat nå, er de som har formuer, og penger på børsen. Men også de velstående havner i trøbbel når så mye annet går galt.

Å skape flere jobber er kanskje den viktigste satsingen for Biden og hans folk de neste månedene og årene. De ønsker også å heve minstelønnen, slik at det blir mulig for flere amerikanere igjen å kunne forsørge en familie uten av de voksne må ha flere jobber. Og slik at færre barn vokser opp i fattigdom.

Det aller meste av Bidens energi og oppmerksomhet vil være rettet mot USA i tiden fremover. Også for Biden vil det være Amerika først. Ikke på Trump-måten, selvfølgelig. Men i den situasjonen landet er i nå, er det naturlig at mye av den nye administrasjonens innsats vil være rettet innover, mot de enorme problemene Biden og hans folk må håndtere.

Over 200.000 amerikanske flagg på slettene foran Kongressen når Joe Biden tas i ed i dag. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Starter i motbakke

Mange av dem Biden har plukket ut til sin administrasjon, er moderate, sentrumsorienterte politikere, som ham selv. Flere på hans egen venstreside er skuffet over dette. Men Biden ser at han må gå inn mot sentrum. Det gjør han både for å forsøke å nå frem til moderate republikanere i Kongressen, og for å vise velgerne at han ønsker samarbeid, ikke enda mer konflikt.

Men Biden starter i motbakke. En stor del av folket tror ikke han er deres lovlig valgte president. Konspirasjonsteoriene florerer. Ekstremistgrupper på ytre høyre fløy utgjør en alvorlig trussel. Mange av dem har både vilje og evne til å utføre terror mot sitt eget land.

Joe Biden har en tung jobb foran seg. Foto: JIM WATSON / AFP

Verst av alt av det Trump har gjort, er at han har svekket amerikanernes tillit til det politiske systemet – og til hverandre. Gjennom sine gjentatte løgner om at valget ble stjålet fra ham, har han knust mange amerikaneres tro på rettferdige valg, selve kjernen i demokratiet. Og han har skapt falske fiendebilder, dyrket og forsterket motsetningene og konfliktene i det amerikanske samfunnet, fostret hat og forakt.

Vil ta tid

Kanskje er Biden den eneste politikeren som kan overbevise vanlige folk som stemte på Trump, om at demokratene ikke ser ned på dem. At det ikke er en motsetning mellom dem som bor i storbyer, og dem som bor på landet. Om at det er mer som samler amerikanerne enn det som splitter dem.

Ekstremistene kan han ikke gjøre stort med. De er radikale og farlige. Men klarer Biden, over tid, å nå frem til mange nok av Trump-velgerne, å få deres tillit gjennom å forsikre dem om at han er hele USAs president, og om at de alle kan samles om amerikanske verdier, selv om de kan se dem litt ulikt, er mye gjort.

Det er varslet at Biden i sin innsettelsestale vil henvende seg direkte til Trump-velgerne. Det overordnede temaet for talen vil være “Unity” – samling.

Men det vil ta tid å samle USA igjen. Kanskje vil det kreve en innsats langt utover Bidens livstid. Han begynner på jobben i dag.