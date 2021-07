Foto: Simen Øyen

Anbefaler både gravide og nybakte mødre å gjøre sit-ups

Hva gjør vi med mammamagen? Et raskt søk på det store internettet bekrefter at noe må gjøres, men det er få konkrete råd om hva. Det er mest informasjon om hva man absolutt ikke skal gjøre, og det er å ta sit-ups. Sit-ups kan faktisk forårsake at magemusklene sklir enda lengre fra hverandre, hevder noen.

Men det stemmer ikke, ifølge ny forskning.

NINA-MARGRETHE THEODORSEN, doktorgradsstipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin i Bergen

Hva er egentlig delte magemuskler?

En vanlig følge av svangerskapets belastning på kvinnekroppen at de rette magemusklene blir delt. Dette er en lidelse som handler mer om at avstanden mellom musklene øker, enn at musklene blir skadet.

De rette magemusklene består av to muskelkropper som er bundet sammen av et bindevev. Men bindevevet er ikke særlig elastisk. Når det blir strukket over tid kan det bli tynnere og endre fasong. Det ender som regel opp litt bredere enn det var før svangerskapet. Vanlig avstand mellom de rette magemusklene er omtrent 1 centimeter, mens etter et svangerskap regnes alt under 2,8 centimeter som normalt.

I tillegg til at denne avstanden øker, kan du også oppleve at enkelte bevegelser gir deg en utbuling midt på magen.

– Det stemmer ikke at sit-ups er farlig for mammamagen, skriver doktorgradsstipendiat Nina-Margrethe Theodorsen. Foto: Nina-Margrethe Theodorsen

Det har vært gjort lite forskning på denne tilstanden hos gravide og barselkvinner, men de siste årene har forskere gjennomført flere gode og viktige studier.

Delte magemuskler er ofte knyttet til urinlekkasje og smerter i korsrygg og bekken. Kvinner som oppsøker fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer og så videre med korsryggplager og bekkensmerter, blir gjerne fortalt at de også har delte magemuskler.

Da er det lett å tenke at det er de delte magemusklene som er årsaken til korsryggsmertene eller urinlekkasjen. Men, vi vet nå at kvinner med delte magemuskler ikke har mer vondt i korsrygg og bekken enn kvinner som ikke har delte magemuskler. Vi vet også at kvinner med delte magemuskler ikke lekker mer enn kvinner som ikke har dette. Les her. Delte magemuskler er ikke farlig.

Vi vet også at delte magemuskler er en normal tilstand hos de fleste som har født. For de fleste normaliserer avstanden seg i løpet av de 12 første månedene etter fødsel.

Takket være de nye studiene vet vi også at øvelser som vi tidligere antok var skånsom for denne avstanden, faktisk øker den.

Men hvorfor blir kvinner da fremdeles frarådet å trene de rette magemusklene når de blir gravide, og hvorfor blir barselkvinner frarådet å begynne med trening som involverer disse samme musklene?

Som forsker tenker jeg at dette kan forklares med at det som er gjort av forskning baserer seg på antagelser om at sit-ups øker avstanden og at trening av kjernemuskulatur minsker avstanden.

Dette betyr at forskere har undersøkt om ulike treningsprogram kan minske avstanden, uten å undersøke hva som faktisk skjer med avstanden ved ulike øvelser først.

For å øke kunnskapen om hva vi skal gjøre med mammamagen må vi forske på selve avstanden og vite hvordan den påvirkes av ulike øvelser, før vi kan forske på hvordan vi skal minske avstanden.

En annen årsak er at flere av studiene som er gjort er av så dårlig kvalitet at de ikke kan brukes til noe annet enn å underbygge de antagelsene og mytene som allerede herjer blant forskere og behandlere.

Som fysioterapeut tenker jeg dette kan forklares med at vi behandlere ikke er så gode på å oversette forskning til behandling. Vi liker også å gjøre ting som vi er blitt lært. Selv om det er feil.

Er det nå slik at forskning med god kvalitet viser at de øvelsene vi tidligere antok minsket avstanden faktisk øker avstanden mellom magemusklene, og at sit-ups ikke er så farlig likevel, så må vi kalle en spade for en spade, ta ansvar og endre både råd og tiltak i behandlingen av disse pasientene.

Jeg vil derfor anbefale kvinner med delte magemuskler om å trene nettopp magemusklene. Og da trene alle magemusklene; de rette, de skrå og de dype. Og gjerne ta sit-ups.

Opplever du at det er vanskelig å gjøre en sit-ups eller du får en utbuling på magen når du gjør mageøvelser vil jeg anbefale deg å snakke med en fysioterapeut med spesialkompetanse på kvinnehelse. Avstanden bør undersøkes med ultralyd for å stadfeste størrelsen, og for å kunne måle endringer. Du kan ikke måle endringer ved å kjenne på magen.

Husk at muskelstyrke er ferskvare. Om du ikke har trent de rette magemusklene i svangerskapet eller i barseltid, en periode på opptil ett og et halvt år, kan det hende du får vondt i ryggen eller at det er vanskelig å reise seg fra liggende. Mest sannsynlig er det ikke fordi avstanden mellom magemusklene er for stor, men heller at musklene er for svake.

God trening!