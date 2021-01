NHO PÅ VILLSPOR? – En NHO-konferanse med fokus på jobbskaping uten fagforeningene er ubegripelig, mener kronikkforfatteren. Bildet er fra fjorårets evenement i operaen i Oslo. Foto: Frode Hansen

Ingen fra fagbevegelsen på operascenen, NHO? Virkelig?

Det er ubegripelig umusikalsk av NHO å lage en «jobbskaper-konferanse» i 2021 uten representanter for de som jobber.

TRYGVE SVENSSON, leder i Tankesmien Agenda

Foto: Agenda

Den årlige NHO-konferansen pleier å være en interessant begivenhet. Den sier noe om næringslivet og hvilken strategi NHO legger seg på i året som kommer. Publikum, i corona-frie tider, er en mer eller mindre salig blanding av folk fra nærings og organisasjonslivet, samt politikken. Pressefotografene tar ofte bilde av Stein Erik Hagen med kanapeer, og det skrives en sak eller to om menyen på årsmiddagen. Begge deler er helt fint, for det får frem det litt dobbelte ved rollen til næringslivets hovedorganisasjon.

NHO representerer bedrifter som skaper verdier over hele landet. Organisasjonen er også talerør for mektige eierinteresser og noen av de rikeste menneskene i landet. (Jeg lover herved å sende en flaske rødvin til Ole Erik Almlid hvis ingen nevner ordet «formueskatt» i løpet av konferansen).

Årskonferansen og middagen er en måte å utøve makt og påvirke samfunnsdebatten. NHO har ambisjoner om å være mer enn en interesseorganisasjon. Derfor snakker de også ofte på vegne av det store felleskapet. Ja, da tiårsplanen kalt «Neste trekk» ble lansert sa Almlid at den bør være «partiprogrammet over alle partiprogrammer».

Akkurat her vil jeg, som britene ville sagt det, «beg to differ». For NHO er ingen nøytral aktør. NHO representerer ikke alle. De representerer bedriftseierne.

Og ikke bare kan bedriftseiere ha kryssende interesser. De har noen ganger andre interesser enn alle som jobber i bedriftene. Dette poenget er selve grunnlaget for noen av de vakreste begrep i det norske språket, slik som konfliktpartnerskap, trepartssamarbeid og sentralisert lønnsdannelse.

Det handler om det unike som utgjør den norske modellen, og som er grunnen til at vi jobber oss gjennom koronakrisen på en litt annen måte enn mange andre land. For ikke å snakke om at vi er blant verdens mest digitale og produktive økonomier. Et land regnet blant verdens mest attraktive å drive forretning i.

Dette i seg selv er et godt argument for at noen fra fagbevegelsen burde vært på scenen.

Men når årets tema er «jobbskaperne», blir fraværet av noen fra fagforeningene ekstra absurd. Alle de 27 som er forhåndsannonsert er interessante stemmer. Men det burde selvfølgelig vært funnet plass til NHOs motpart på arbeidstakersiden. Fordi fagforeningene er så viktig for nettopp jobbskaping.

På mikronivå sikrer fagorganisering at samarbeidet mellom ansatte og ledelse i bedrifter er ryddig og tillitsfullt. Det vet vi gir økt produktivitet og gjør omstillingsprosesser mye mer smidig enn steder hvor dette samarbeidet ikke fungerer. Alle seriøse bedriftsledere trekker frem samarbeidet med tillitsvalgte som avgjørende for å få moderne norske bedrifter til å fungere.

På makronivå er fagforeningen minst like viktig. Av høy organisasjonsgrad kommer små lønnsforskjeller som gjør at de aller fleste har en god lønn. Som Harald Eia forteller, i den vidunderlige boken «Mysteriet Norge» om møtet med Andrea som jobber i kiosken på hotellet hvor han ferierer på Kanariøyene:

«En dag spurte hun for eksempel om hvorfor vi i Skandinavia var så rike. «Jeg har skjønt at skandinaver som ferierer på dette hotellet, har vanlige yrker. Men min lønn hadde jeg aldri hatt råd til å bo her. I hvert fall ikke med to barn. Hvordan har det seg at en som jobber i en butikk eller en barnehageansatt har råd til å dra hit på ferie?»

Svaret kommer i kapittelet med den selvforklarende tittelen «lønnsforhandlingens velsignelse».

Ikke bare gjør fagforeningene at de fleste av oss har råd til Syden-feire når slikt er mulig igjen. Det gjør også at det lønner seg for bedriftene å investere i teknologi, noe som igjen sikrer innovasjon og omstilling, noe som igjen gjør at vi blir mer produktive.

Med andre ord en skikkelig vinn-vinn-vinn.

Jeg håper det bare er en forglemmelse av NHO som svekker årets konferanse.

Mer alvorlig er det hvis det er tegn på at organisasjonen faktisk tenker at bedriftene opplever suksess i et slags vakuum, uavhengig av deres ansatte, arbeidstagerorganisasjonene, og derigjennom velferdssamfunnet, som muliggjør det norske næringslivets suksess. I så fall kan jeg anbefale å bruke et minutt på Elizabeth Warrens vidunderlige rant: «You didn’t build that road» (du bygget ikke den veien) som hun holdt i en senatsvalgkamp for noen år siden. Den er enda sannere i Norge.

Men NHO, jeg har et forslag som kan gjøre det godt igjen.

La noen lese dette diktet av Stig Holmås fra scenen, så er vi skuls:

Dikt til mine barn

Jeg etterlater mine barn dette diktet

For at de skal lære å elske vindene, havet,

Den søte lukten av stor kjærlighet,

- og fagforeningene.

Uten dem hadde vi ingenting.

Den sultne ser ikke det vakre.

Den trette orker ikke elske.

Jeg etterlater mine barn dette diktet.

For at de skal lære å elske vindene, havet,

Den søte lukten av stor kjærlighet, -

og fagforeningene.

Uten dem hadde vi ingenting.

Lykke til med konferanse og den viktige jobbskapingen! Men husk fagbevegelsen neste gang.