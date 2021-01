OVER NÅ: – Trump kan ikke komme tilbake, og hans politiske bevegelse er død, og det har han seg selv å takke for, skriver Bjarte Ystebø, redaktør i den kristne avisen Norge IDAG. Foto: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Debatt

Kristen-redaktør: − Trump-bevegelsen er død

Jeg var blant dem som støttet Donald Trump foran Hillary Clinton i 2016 og foran Joe Biden i 2020. Men nå er det slutt for Donald Trumps bevegelse.

Publisert: Nå nettopp

BJARTE YSTEBØ, redaktør i den kristne avisen Norge IDAG og leder for Oslo Symposium

Foto: Ned Alley / NTB

Jeg har vært blant dem som støttet Trump foran Clinton i 2016 og Biden i 2020. For meg, som for mange kristne amerikanere, var Trump langt fra førstevalget under den republikanske nominasjonen i 2016. Men fra han ble nominert har han vunnet kristenfolkets tillit gjennom valget av Mike Pence som visepresident – og gjennom det han har utrettet.

De siste fire årene har gitt eventyrlige politiske resultater for republikanerne og konservative amerikanere. En fullstendig forvandling av domstolene, vekst i økonomien (før pandemien), fredsavtaler i Midtøsten, IS er knust, Iran er satt under press, USAs ambassade til Israel er flyttet, grensen mot Mexico er sikret og det politiske systemet har fått seg en stresstest det trengte.

Men nå er det slutt for Donald Trumps bevegelse.

De forferdelige scenene fra innsiden og utsiden av den amerikanske kongressbygningen onsdag, er knapt til å tro. USAs demokrati var under angrep, og president Trump bærer et tungt ansvar. Ikke fordi han har ført en splittende retorikk. Det har ikke vært bedre på den andre siden. Og heller ikke fordi han har villet gå valget etter i sømmene. Det er hans rett, slik det var det for Al Gore i 2000.

Han bærer ansvar fordi han har utfordret og undergravet de demokratiske institusjonene ved å skape et inntrykk, mot bedre vitende, om at dette valget ble stjålet gjennom juks, etter at domstolene hadde avvist dette. Det kan så visst ha forekommet juks, det er dessverre et problem i amerikansk politikk, men det er ingenting som underbygger påstanden om at Joe Biden vant og Trump tapte – på grunn av juks.

Trump burde, etter å ha argumentert, etterforsket og ført for domstolen anklagene om valgjuks, erkjent nederlaget og oppfordret til en fredelig maktovergang. Han har i stedet gjort det motsatte, og resultatet så vi onsdag kveld. Det hele lignet på et kuppforsøk, inntil presidenten etter en stund gikk på Twitter og oppfordret til fred og ba demonstrantene om å gå hjem.

Donald Trump gikk like før dette ut mot sin trofaste og respekterte visepresident Mike Pence. Det gjorde han etter at visepresidenten gjorde det eneste rette og stemte for at prosessen med utnevningen av ny president kunne gå sin gang. Det vil stå som et vendepunkt i Trumps historie.

Ingen har vært mer lojal og hjulpet presidenten mer enn Pence de siste fire og et halvt årene. Han har strukket seg langt utenfor komfortsonen, og vært med på Trumps mange krumspring. Men da presidenten forlangte at han skulle stå i veien for demokratiet, satte Pence foten ned.

Like etter stormet Trump-tilhengere fra presidentens eget demonstrasjonstog kongressbygningen, mens de ropte at Pence var en sviker. Det var uverdige scener, som hentet ut av et statskupp i den tredje verden.

Dette markerte slutten på en dag da det ble klart at republikanerne hadde klart å tape begge senatplassene i omvalget i Georgia. Det skulle ikke være mulig i en «republikansk stat» etter at demokratene hadde vunnet presidentvalget. Men det skjedde, og Trump må ta hovedskylden for det også.

Han satte republikanerne i en umulig situasjon da han presset dem både på å gå imot valgresultatet og sette demokratiet over styr, og presset dem i spørsmålet om krisestøtten på 2000 dollar, som han ville ha dem til å stemme for. Resultatet ble to tapte senatsplasser, men enda verre, at demokratene nå har kontroll over alle tre maktsentraene i politikken, Det hvite hus, Senatet og Representantenes hus.

Trump var en del av vinnerformelen for republikanerne i fire år, men nå representerer han det motsatte. Han gjør mer skade enn gagn. Og han gått fra å være en rebell innenfor demokratiets rammer, til å konspirere for å ødelegge det.

Strategien hans ved å holde anklagen om et stjålet valg i live, etter domstolene og det politiske system hadde gjort sin jobb, har trolig vært å bygge sin politiske bevegelse for fremtiden. Men det gikk for langt. Trump vil fortsatt være en faktor, men hans politiske bevegelse er i realiteten død, og kommer ikke til makten igjen etter dette.

Kanskje vil ettertiden vise at det faktisk var juks som bidro til at Joe Biden vant. Men det fremstår helt usannsynlig. Ikke én dommer i noen av de delstatene der anklagene om valgfusk har vært lagt frem, har kommet til den konklusjonen med den informasjonen de har blitt forelagt.

Selv vedstår jeg meg støtten til Donald Trump gjennom fire år. Og når røyken legger seg etter det som nå har skjedd, tror jeg hans politiske resultater bli stående, og fortelle om en president som utrettet ting ingen andre ville klart.

Og de som påstod at Donald Trump kom til å ødelegge demokratiet i USA tok feil. Da de to ble satt opp mot hverandre, var det Trump som tapte og demokratiet som vant. USA er bedre enn sitt rykte, her hjemme.

Men etter at Trump falt sin beste mann, Mike Pence, i ryggen, saboterte for eget parti i Georgia og vandalene knuste seg vei fra hans demonstrasjonstog inn i kongressbygningen, er det over. Trump legger bak seg fire intense, men effektive år. Fantastiske år, mener jeg.

Men nå er det slutt. Han kan ikke komme tilbake. Donald Trumps politiske bevegelse er død, og det har han seg selv å takke for.