Leder

USA under angrep

Trump-tilhengere stormet onsdag i forrige uke Kongressen - inspirert av president Donald Trump. Foto: SAUL LOEB / AFP

USA er under angrep - av noen av sine egne borgere. Inspirert av presidenten selv, Donald Trump. De neste dagene og ukene kan bli de mest dramatiske i nyere amerikansk historie.



Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

FBI frykter væpnede demonstrasjoner i alle 50 delstater frem mot innsettelsen av Joe Biden som ny president i neste uke. Sikkerhetsutfordringen er enorm.

Det vi har sett så langt gjennom de siste par årene, er kraftige demonstrasjoner og motdemonstrasjoner i enkelte delstater og byer, som har mobilisert store politistyrker. Men vi har aldri sett koordinerte angrep på offentlige institusjoner og bygg i alle 50 stater på en gang. Det vil kreve mannskaper i en størrelsesorden vi aldri har sett maken til.

les også Trump kan gå fri

Det er slike angrepsplaner FBI nå har avdekket. Væpnede demonstrasjoner - og enda farligere - en identifisert, væpnet gruppe som skal ha planlagt å storme statlige og folkevalgte institusjoner i alle de femti delstatene på selve innsettelsesdagen, 20.januar. Det betyr full mobilisering og full beredskap i alle delstatshovedstedene i dagene rundt innsettelsen.

Vi har allerede sett bilder av sikring av offentlige bygninger, med plater foran vinduer og sperringer rundt områder som vanligvis er åpne og tilgjengelige. I Washington, D.C. har de varslet om unntakstilstand frem til mandag 24.januar. Slik kan det også bli andre steder.

Donald Trump har spredd løgner og gjort alt han kunne for å underkjenne valget av Joe Biden som ny president. Tilhengerne hans har trodd hvert ord. Foto: Alex Brandon / AP

Det som skjer nå, setter hele det amerikanske sikkerhetsapparatet på en nesten umulig prøve. Vi må håpe at det FBI nå har avdekket, bidrar til at noen av de verst tenkelige utfallene kan avverges. At lederne for noen av farligste og mest ekstreme Trump-tilhengerne blir avslørt, og fratatt muligheten til å gjøre noe som helst frem mot insettelsen av Biden.

Trusselen fra ytre høyre hviler som en mørk sky over det amerikanske samfunnet akkurat nå. Det er høyreekstreme grupper og enkeltpersoner som både er i stand til, og villige til, å bruke vold for å nå sine mål.

Gjennom de siste dagene har vi for alvor sett hvor velorganiserte de er, og hva de er i stand til. I verste fall kan de neste dagene kaste et enda større mørke over USA.

Verden holder pusten. Nå gjelder det at det amerikanske demokratiet kommer velberget gjennom disse kritiske dagene. Slik at helingen av sårene i dette dypt splittede samfunnet kan begynne.