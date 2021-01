KRITISK: – Kroppsaktivisme kan ikke brukes som en unnskyldning for å poste bilder av sin egen kropp for likerklikk og hyllest i kommentarfeltet, skriver Henrik Arder Kristiansen (22). Foto: Privat

«25 under 25»: Fri oss fra kroppsaktivismens hykleri!

Et overfokus på kropp er uheldig, uansett hvordan man vrir og vender på det. Å dra aktivistkortet er farlig retorikk.

HENRIK ARDER KRISTIANSEN (22), student

Jeg ønsker meg en hverdag der kropp og sex har mindre fokus, også i sosiale medier og på internett. Har man et sterkt ønske om å se kropper i ulike former, får vi håpe svømmehallene snart åpner og at Instagram for guds skyld fortsetter å filtrere bort privilegert ungdoms amatørporno.

Jeg undrer meg over unges behov for å drive kroppsaktivisme på Instagram.

Hvordan defineres digital kroppsaktivisme? Er det halvnaken posering foran iPhone-kameraet i kunstnerisk øyemed? Er det tanken om at kroppsfokus ikke gjelder hvis man utleverer seg selv? Svaret forblir uklart.

Sosiale medier er fullstappet av kropper; store kropper, små kropper, arrete kropper, funksjonshemmede- og funksjonsfriske kropper. Lista er langstrakt og flersidig. Alle skal legge ut bilder av kroppen sin i vår digitale tidsalder.

Mangfold er bra. Det er de fleste enige om. Ordet ruller fint på tunga, fungerer som et felles omdreiningspunkt i de fleste siviliserte diskusjoner og har en søt bismak i vårt stadig mer tolerante samfunn. Det er vi så glade for, er vi ikke det?

Men hvordan skal mangfold belyses i et kropps- og seksualitetsperspektiv uten at det går imot sin hensikt?

Jeg mener at hensikten bør være å normalisere mangfoldet av ulike kropper som finnes der ute. Det gjelder alt fra størrelser og farger, til grad av funksjon.

Det er fint at dagens unge får utvidet horisonten for hva gjelder den «normale» kropp. Dette må gjøres uten å reprodusere forestillinger om kroppen som sexobjekt.

Et overfokus på kropp er uheldig, uansett hvordan man vrir og vender på det. Å dra aktivistkortet er farlig retorikk.

Hvilket signal sender vi til de unge når kropp igjen blir det viktigste premisset for å lykkes?

Det synes dessuten å råde en forestilling om at kropp = sex. Din kropp har ingen funksjon dersom den ikke fremstilles i oppstilte, seksualiserte positurer. Eller motsatsen; oppstilte, uflatterende positurer. Begge med sex som felles referanseramme.

For hva fører egentlig dette til? Et usunt fokus på kropp, mener jeg. Og reproduksjon av ideen om at kropp er til for å vurderes.

Kropp kan gjerne diskuteres. En fruktbar diskusjon om kropp bør handle om egen selvfølelse, trivsel i hverdagen og god psykisk og fysisk helse. Dette oppnår ingen ved å bli bombardert av kropper i vulgære positurer postet for å bli hyllet.

Det er enkelt og tilfredsstillende å argumentere for at dagens unge trenger å bli eksponert for andre kropper enn de blankpolerte kroppene man ser på tv, reklameplakater, og blant kroppsaktivister på Instagram.

Det er vanskeligere å argumentere for at bærere av idealkroppen er de som roper høyest om mangel på digitale privilegier.

Og la oss være helt ærlige; å snakke åpent om egne seksuelle erfaringer kan være et godt motsvar til porno.

Men seksualundervisning eller kroppsaktivisme kan faktisk ikke brukes som en unnskyldning for å poste bilder av sin egen kropp for likerklikk og hyllest i kommentarfeltet.

Da har samtalen tatt en vending bort fra den originale hensikten; opplysning og normalisering.