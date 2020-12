MISFORNØYD: – Vi ungdom har engasjert oss i årevis, på flere ulike måter. Vi har skolestreiket og brølt etter tilstrekkelig politisk handling som ikke finnes ennå. Derfor gikk vi til retten, skriver klimastreiker Tina Våje (17) i VGs kronikkserie for unge «25 under 25» Foto: Privat

«25 under 25»: Klimastreiker: − Jeg er lei meg og skuffet

Jeg er enormt skuffet over at Høyesterett har lagt terskelen for brudd på miljøparagrafen §112 alt for høyt.

TINA RAZAFIMANDIMBY VÅJE (17), klimastreiker og medlem i Natur og Ungdom

I går våknet jeg til nyheten om at miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Greenpeace tapte på alle punkter i Høyesterett.

Staten har blitt saksøkt for grunnlovsbrudd på vegne av oss og fremtidige generasjoner for leting etter olje i urørte arktiske havområder.

Jeg kjenner en sviende klump av frustrasjon i magen. Jeg vokser opp med ansvarsfraskrivelse fra de som liksom skal ta vare på fremtiden min, både i politikken og nå i retten.

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning, som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Dette er første ledd i §112. Miljøparagrafen er ifølge tingretten, en rettighetsbestemmelse.

Norge signerte Parisavtalen for fem år siden, men vi er blant annet ansvarlige for betydelige utslipp fra olja og gassen vi selger til andre land. Vi bidrar til en forverring av klimakrisa.

Andre ledd i §112 gir folket rett til å vite om klima- og miljøpolitikken som føres. Nylig kom det frem at Oljedepartementet skjulte informasjon for Stortinget om den dårlige lønnsomheten av virksomhet i området.

Oljeindustrien er mer økonomisk usikker enn man trodde.

TAPTE: Miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Greenpeace fikk ikke medhold i Høyesterett. Nå vurderer de å anke dommen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Foto: Berit Roald, NTB

Jeg er enormt skuffet over at Høyesterett har lagt terskelen for brudd på miljøparagrafen §112 altfor høyt. Hva er en rettighetsbestemmelse, hvis den ikke kan overprøves? Er Grunnloven bare til pynt?

Hva er Parisavtalen verdt hvis den ikke forplikter oss til noe? Dette handler ikke bare om 23. konsesjonsrunde, men om retten til et levelig miljø – som tydeligvis ikke tas på alvor. Det kjennes som et spark i magen.

Jeg er luta lei. Men det hjelper ingen om jeg gir opp.

Vi ungdom har engasjert oss i årevis, på flere ulike måter. Vi har skolestreiket og brølt etter tilstrekkelig politisk handling som ikke finnes ennå. Derfor gikk vi til retten.

Vi vet nå at vi ikke har noe reelt vern mot ødeleggende klimapolitikk. Ansvaret har blitt en kasteball mellom politikere, domstoler og individer.

Det er ikke riktig at enkeltpersoner, «klimaunger» med «klimaangst» og oljearbeidere skal stå til ansvar og omstille oss alene. Vi sitter ikke med stor makt. Mange av oss har ikke stemmerett engang!

Vi vil nå fortsette å jobbe for at politikerne og store bedrifter tar større ansvar. Stortingsvalget i 2021 har aldri vært viktigere.

Jeg vil takke alle de som står på for endring, selv om det går utrolig treigt. På få år har klima og miljø blitt et tema rundt middagsbordet. Vi bør ikke undervurdere slike endringer i folkeopinionen.

Klimasøksmålet er tross alt et viktig slag i kampen for en rettferdig utfasing av oljeindustrien. En utfasing der vi skaper arbeidsplasser, en mer hardfør økonomi, og ikke minst tar vare på fremtidige generasjoners muligheter for et trygt og godt liv.

Det er mitt juleønske. Det er en kamp jeg og mange andre klimastreikere skal ta videre, selv om Norges første klimasøksmål ender her.