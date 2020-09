«MYKT» POLITI: – Det Per-Willy Amundsen kanskje ikke vet er at politiet alltid har vært en form for sosialarbeider i Norge, skriver Høyres Guro Angell Gimse. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Per-Willy Amundsen har helt rett

Vi har et feminisert politi i Norge – og bra er det!

GURO ANGELL GIMSE, tidligere politikvinne og leder i Høyres kvinneforum

Politiet skal være stolte av sin feminine side og bør dyrke den aktivt. Jeg har ikke tall på alle de gangen jeg og mine politikolleger gjennom dialog, respekt og omtanke for den vi hadde foran oss har løst situasjoner som var i ferd med å eskalere.

Frps Per-Willy Amundsen har ved flere anledninger de siste ukene ytret at politiet er blitt feminiserte og at de fungerer mer som sosionomer enn politi. Han vil ha et tøffere politi.

Politiet står i mange dilemmaer og krevende situasjoner. Heldigvis har vi i Norge et svært velutdannet politi som er rustet til å møte dette og som har lært at maktbruk er siste utvei.

Ved kontinuerlig kursing og trening lærer framtidens politi hvordan man med kløkt og klokskap kan håndtere situasjoner for å unngå unødvendig maktbruk. Jeg lever godt med at dette omtales som en feminisering og ironisk nok har Amundsen selv, som tidligere justisminister, bidratt til en styrking av politiutdannelsen i denne retningen.

Per-Willy Amundsen framholder Willy Haugli, som var politimester i Oslo på 90-tallet, som en forbilledlig politileder. Jeg hadde den glede av å jobbe under politimester Willy Haugli den gangen og deler Amundsen beundring for ham. Han var en tydelig frontfigur, men det er også politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Monica Mæland. De er kvinner og kan aldri bli Haugli i verken figur eller form, men de er handlekraftige og dyktige.

Det Per-Willy Amundsen kanskje ikke vet er at politiet alltid har vært en form for sosialarbeider i Norge, også under Haugli. Politiet er kanskje den største sosiale aktøren vi har i Norge.

Når ingen andre kan, etter klokken fire, så er politiet der, om det er personer som sliter med selvmordstanker, rusmisbrukere som har satt overdoser eller personer som står i andre vanskeligheter.

