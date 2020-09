Kommentar

Moria - en gresk tragedie

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Moria-leiren brant ned til grunnen og Europas asylpolitikk står på bar bakke. Forsøkene har vært mange, men EU har ikke lykkes i å fordele ansvaret for asylsøkere på medlemslandene.

Advarslene om en nær forestående katastrofe i Moria har vært utallige. Europas største flyktningleir er blitt karakterisert medier og organisasjoner som et umenneskelig sted, en tidsinnstilt bombe og et levende helvete. Den humanitære katastrofen inntraff lenge før telt og brakker brant natt til onsdag.

Det er 80 millioner mennesker på flukt i verden. Men en gruppe på 13 000 nødstilte mennesker i en overbefolket leir i det østlige Middelhav har vist seg å være mer enn Europa klarer å håndtere. Det er et nederlag for europeisk samarbeid.

I altfor stor grad har frontlinjestatene, særlig Hellas og Italia, blitt stående alene med ansvaret og byrden. Og sjelden er dette blitt sterkere illustrert enn i tragedien Moria.

-Tusenvis av barn i plasttelt omringet av gjørme, søppel og kloakk. Selvskading og desperate skrik. Slik innleder VG-kollega Amund Bakke Foss sin rapport fra Moria tidligere i år. Sammen med fotograf Harald Henden dokumenterte han de forferdelige forholdene i leiren.

Greske myndigheter og en rekke internasjonale organisasjoner forsøkte å hjelpe, men hjelpen strakk ikke til. Moria ble en oppsamlingsplass for traumatiserte og desperate mennesker fra 70 land.

En uholdbar situasjon ble ytterligere forverret da det i helgen ble oppdaget det første tilfelle av coronasmitte i Moria. I dagene som fulgte ble det konstatert 35 smittede. Hele leiren ble satt i karantene, men under slike leveforhold er det umulig å opprettholde sosial avstand og andre smittevernregler. Greske myndigheter startet i går etterforskning av brannårsaken. I følge VGs kilder i området kan brannen ha startet i forbindelse med protester mot coronatiltakene.

Hellas må nå, med økonomisk og praktisk bistand fra EU, opprette nye mottaksplasser for asylsøkerne fra Moria. Syv europeiske land, blant disse Tyskland og Frankrike, har tatt ansvar for noen av asylsøkerne. Norge har sagt seg villig til å ta i mot 50 mennesker fra Moria. Flere EU-medlemmer, særlig i øst, blokkerer for ethvert forsøk på en rettferdig fordeling. Disse landene tar i mot økonomiske fordeler av EU-medlemskapet, men vil ikke dele på byrdene.

Moria ble opprettet under flyktningkrisen i 2015, som særlig ble utløst av borgerkrigen i Syria. Mange forsøkte å nå den greske øya Lesvos, like ved Tyrkias vestkyst. Den provisoriske leiren var ment som et svært midlertidig mottak for inntil 3000 mennesker. På det meste bodde det 19 000 mennesker i leiren. For ett år siden ba Hellas andre land om hjelp etter at ulike regjeringen ikke har klart å løse problemet med den overbefolkede leiren.

Fordi behandlingen av asylsøknader tok lang tid virket dette for mange som en trøstesløs endestasjon på en strabasiøs og farlig ferd. I 2016 inngikk EU en avtale med Tyrkia for å stanse båtflyktninger på vei til Hellas. Som en motytelse fikk Tyrkia milliarder av euro i støtte. Tyrkia har om lag fire millioner flyktninger. De langt fleste er fra Syria.

Avtalen med Tyrkia var et krisetiltak fra EUs side. Et forsøk på å ta grep i en situasjon som kom ut av kontroll. Men utfordringen er at millioner av mennesker i Europas nærömråder drives på flukt fra vold, forfølgelse og nød. De fleste er internt fordrevne i eget land eller flyktninger i naboland. Men noen flyktninger og migranter vil fortsatt forsøke å ta seg til Europa, i håp om en bedre og tryggere fremtid.

Selv om mange land registrerer færre asylsøkere enn tidligere, er problemet akutt ved Schengens grenser i sør. Frontex, som vokter Europas yttergrenser, melder om 47 250 mennesker illegale grensekrysninger i årets første syv måneder. Det er en reduksjon på 15 prosent i forhold til samme periode i 2019. I april kom det svært få, åpenbart på grunn av strenge Covid-19 restriksjoner. I sommer har trafikken tatt seg opp, og det kom dobbelt så mange i juli som i juni.

I det østlige Middelhavet er det færre som ankommer Hellas, nærmere bestemt nær 13 000 mennesker hittil i år. Det er en nedgang på hele 50 prosent sammenlignet med 2019. I den sentrale Middelhavet øker antallet migranter. Over 13 000 har tatt seg til Italia.

For å unngå nye Moria-tragedier trenger Europa flere og mindre mottak, som bedre kan ivareta grunnleggende behov. Det er behov for større ressurser til å behandle asylsøknader slik at ventetiden kan reduseres. Ikke minst er det nødvendig at europeiske land viser større solidaritet i fordelingen av de som har behov for beskyttelse. Det burde ikke være en umulig oppgave.

