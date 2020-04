Leder

Ap åpner en viktig debatt

VIL LETTE PÅ TILTAKENE: Ap og Jonas Gahr Støre spør regjeringen hva som er planen fremover. Foto: Tore Kristiansen

Vårt største opposisjonsparti vil lette på corona-tiltakene og etterlyser en exit-strategi. Det er bra. Men Ap vet tydeligvis ikke helt selv hva de vil.

Borgerfreden er over. I NRK på tirsdag og i Stortingets spørretime på onsdag, kritiserte Arbeiderpartiet regjeringens strategi mot corona. Ap vil åpne samfunnet raskere og vil vite hva som er regjeringens exit-strategi.

Dette er gode spørsmål.

Helseminister Bent Høie svarte på Politisk Kvarter at regjeringen vil «slå ned» smitten, definert som at én infisert person smitter færre enn en ny.

Høie vedgår samtidig at smittespredningen kan øke når vi åpner samfunnet. Han sier vi skal teste flere, og slik holde smitten nede.

Spørsmålet er hvilket nivå av smitte regjeringen mener er akseptabelt. Kommer de for eksempel til å stenge skolene og barnehagene igjen om smitteraten ikke lenger er under 1?

Vi håper ikke det blir nødvendig. Samtidig kan regjeringen komme i en skvis om smitten øker og det de kommuniserer utad er at smitten skal slås ned.

Det virker enklere å begrunne en åpning av samfunnet om man er tydelig på at strategien er å bremse viruset.

Men Ap baler også med hva partiet skal velge, og rammes på den måten av sin egen kritikk. På Politisk kvarter på onsdag ble partiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkhol svar skyldig da hun ble spurt hva som er Aps strategi.

Egentlig er det en noe lettere «brems»-strategi partiet etterlyser. Men det er tydeligvis politisk vanskelig å være åpen om at strategivalget innebærer at noen velgere kan komme til å få dette viruset.

Folkehelseinstituttet har flere ganger advart mot en nullvisjon i kampen mot corona, og indirekte kritisert regjeringen for å skape et slikt inntrykk.

Problemet er at hvert smittetilfelle da kan ses på som et svik. Og at ingenting kan åpnes, fordi smitte ikke er akseptabelt.

Nå har Høie rett nok avvist at regjeringen jobber for en «nullvisjon». Men det kan jo høres slik ut.

I praksis er det ulike varianter av brems vi diskuterer.

Det haster å løfte på tøffe og skadelige tiltak. Spørsmålet er hva vi kan lette på samtidig som det er smittevernmessig forsvarlig. Da må vi vite hvor regjeringen ligger lista.

Ap har fått igang diskusjonen. Og det blir det en viktig debatt fremover hva vi kan akseptere av smitte.

