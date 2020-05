Leder

Oljelobbyen kan ikke få alt den peker på

LEGGER FREM KRISEPAKKE: Finansminister Jan Tore Sanners pakke til oljebransjen ankommer Stortinget i dag. Foto: Fredrik Varfjell

Oljebransjen og opposisjonen tar godt og kraftig i når de skal lage bransjens krisepakke.

I april la oljenæringen med støtte av LO frem et krisepakke-krav som regjeringen sa den ville gå med på, med tre justeringer.

I dag legges det ferdige forslaget frem for Stortinget. Regjeringen har tidligere sagt at de vil gi næringen utsatt skatt. I forhold til oljebransjens forslag har de signalisert at de bare gir umiddelbar avskrivning på særskatt. De halverer også friinntekten og korter ned tidsperioden slik at dette varer til ut 2021.

Frp og Senterpartiet mener det er alt for lite. Partienes petropopulisme ser ut til å gå ut på å gi bransjen alt den ber om og mer til.

Finansdepartementet mener Frps forslag vil oppfordre til oljeinvesteringer som er ulønnsomme for fellesskapet. Flere samfunnsøkonomer er også skeptiske.

les også Olje- og leverandørindustrien trenger krisehjelp

Svaret fra oljebransjen er at de uansett ikke setter i gang ulønnsomme prosjekter. Selvsagt ikke. Men det er to forskjellige ting det er snakk om. Prosjekter kan være lønnsomme for selskapene, men samtidig ulønnsomme for Norge.

Vi må tenke på helheten når vi utformer krisepakkene.

Oljebransjen forsvarer sitt forslag med at dette er en midlertidig ordning og at det bare dreier seg om å utsette skatt, altså at det er provenynøytralt.

Men om oljeprisen forblir lav, får vi nok ikke pengene våre tilbake. Dette opplegget er en overføring av risiko fra selskapene og over på staten, altså oss.

Poenget er å senke balanseprisen for oljeselskapene, slik at prosjekter får en lavere såkalt «break even» og tåler et fall i oljeprisen.

les også Ap er på hælene i olje- og gasspolitikken

Utbyggingsplaner som vedtas innen utgangen av 2021 omfattes, så hvor midlertidig det er, kan diskuteres. Dette betyr at prosjekter som vil pågå hele dette tiåret omfattes.

Problemet ifølge bransjen og opposisjonen er at forslaget ikke reduserer balanseprisen nok sammenlignet med det de ba om.

Vi avventer regjeringens endelige forslag, men oppfatter dette som raust slik det står nå.

På samme måte som andre bransjer, må selvsagt også oljebransjen tas med når det er snakk om krisehjelp. Dette er svært viktige arbeidsplasser og store, fremtidige inntekter. Samtidig, og som med alle andre næringer, skal vi ikke gi dem absolutt alt de peker på.

Publisert: 12.05.20 kl. 11:05

