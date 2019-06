Foto: Victoria Jones / PA Wire

Trumps besøk

Det amerikanske statsbesøket i Storbritannia finner sted i det som ironisk nok kalles en «Trump-Brexit-tid», preget av press mot etablerte samfunnsstrukturer, regulerende institusjoner og internasjonalt samarbeid.

Leder tirsdag 04.06.19

Talende for situasjonen er at president Trump i dag skal ha samtaler med en britisk statsminister som bare uker etter at nyheten om statsbesøket ble kjent, annonserte sin avgang, mens både lederen for parlamentet og det største opposisjonspartiet nekter å møte ham.

Man høster som man sår, sies det. Og Donald Trump smaker her sin egen medisin. Uten at han helt ser ut til å forstå at det er det som skjer. President Trump har tidligere fornærmet både statsminister Theresa May verbalt og dronning Elizabeth II ved å bryte kongelig etikette og protokoll.

Siden sist har han i tillegg klart å forulempe kongefamiliens siste tilvekst, Hennes kongelige høyhet hertuginne Meghan av Sussex, ved å kalle henne ufyselig («nasty») i et intervju med The Sun.

Trump avviser at han har sagt dette og kaller oppslaget «fake news», enda Sun nå har offentliggjort lydbåndopptaket med intervjuet. Denne lettvinte omgangen med sannheten, selv når man blir tatt i blank løgn, er ikke bare problematisk for Trump selv, men også for alle som forsøker å forholde seg til den amerikanske presidenten.

Om ikke alt dette var kompliserende nok, har Donald Trump – som USAs statsoverhode – grepet uhørt direkte inn i britisk poltikk ved å omfavne brexit-lederne Nigel Farage og Boris Johnson. Sistnevnte har han fremsnakket som ny Tory-leder og britisk statsminister.

Samtidig har han skjelt ut Londons Labour-borgermester Sadiq Khan på Twitter og kalt ham «en iskald taper» fordi han har vært «idiotisk frekk mot USAs besøkende president» ved å kritisere det pågående statsbesøket og tillate demonstrasjoner i den britiske hovedstaden.

At Donald Trump opptrer som en elefant i porselensbutikken og viser dårlig skjønn for diplomatiske kjøreregler, betyr imidlertid ikke at de som møter ham skal svare med samme mynt. Tvert i mot er det noe som heter at en må bruke vettet den som har det.

Om det kan synes vanskelig å få øye på, er det likevel den amerikanske presidentverdigheten som er på offisielt besøk. Det er et møte for å befeste det som tradisjonelt er kalt det spesielle forholdet mellom USA og Storbritannia, og det er – ikke minst – et statsbesøk for å markere 75-årsminnet for D-dagen. Amerikanernes innsats for å knuse nazi-tyranniet og frigjøre Europa fra Hitlers jerngrep var avgjørende. Det er en markering som er større enn Trumps hårsåre ego.

Det offisielle Storbritannia burde benytte denne anledningen til å vise at de står sammen, og ikke lar seg manipulere av Trumps splitt-og-hersk-metoder. Å løfte det transatlantiske samarbeidet er faktisk viktigere enn noen gang.

