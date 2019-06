SVARER: – Jeg er redd for klimakrisa, men jeg er reddere for voksne, opplyste velgere som ikke erkjenner at klimaet trenger en krigsinnsats, skriver Hulda Holtvedt. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Debatt

Klimaet trenger en krigsinnsats

Noen sliter fortsatt med å forstå klimaendringene som en krise. Det kan koste oss dyrt.

Nå nettopp







HULDA HOLTVEDT, talsperson i Grønn Ungdom

Erna koker ikke kloden, skriver Astrid Meland i VG, og maner til ro i klimadebatten. Hun forsikrer om at jorda tross alt ikke går under. Hun tar feil.

Utenfor vår vestlige, priviligerte boble går jorda under - bokstavelig talt. Det er derfor 39 øystater samlet seg i Paris i 2015 og fikk gjennomslag for 1,5-gradersmålet. De risikerer bli å feid avgårde av orkaner, få saltvann i drikkevannet sitt eller forsvinne i stigende hav.

For land som Fiji, Barbados og Samoa er klimaendringene eksistensielle spørsmål. Innbyggerne her er blant dem som har bidratt aller minst til den globale oppvarmingen - likevel vil de bli hardest rammet.

les også Erna koker ikke kloden

Forskjellen på 1,5, 2 og flere graders oppvarming er enorm. Det ble klart da FN la frem sin spesialrapport om 1,5-gradersmålet i høst. Ved to grader er alle tropiske korallrev ødelagt, tusenvis av dyre- og plantearter er utryddet, Arktis er isfritt om sommeren, avlingene er redusert og dødelige hetebølger er langt vanligere. Ved tre eller fire grader kan det bli vanskelig for oss mennesker å leve på jorda. Vi vil få alvorlige problemer med grunnvannet, livsviktige økosystemer kan bryte sammen og ressursmangel kan føre til krig og sult.

Meland skriver at et slikt skrekkscenario er lite sannsynlig, fordi det krever total politisk svikt. Hun unnlater å nevne at vi styrer mot nettopp dette scenariet. Ifølge Climate Action Tracker, som måler verdens klimainnsats opp mot målene i Parisavtalen, er norsk klimapolitikk “highly insufficient” og styrer mot mellom 3 og 4 graders oppvarming.

les også Lysbakken: – Regjeringen gjør narr av de klimastreikende ungdommene

Forrige uke kom nyheten om at norske utslipp øker igjen. Bra for klima, mener Meland, og begrunner det med at regjeringen fjerner palmeolje fra drivstoff. Meland bør heller bekymre seg for at regjeringen de siste seks årene ikke har innført ett eneste klimatiltak som monner. Norske utslipp er fortsatt høyere enn de var i 1990, da FNs klimapanel publiserte sin første rapport. Dette er total politisk svikt.

Det er fortsatt mulig å stanse klimakrisa. Det vil kreve voldsomme politiske kraftanstrengelser, men det er mulig. Finland har nettopp lansert en plan for å bli helt utslippsfrie innen 2035. Norge kan kanskje klare noe lignende - hvis vi tør å avgiftsbelegge veitrafikk og fly, stanser oljeutvinningen og investerer stort i grønn infrastruktur.

les også Stiller ti klima-krav: – Frp kan ikke holde regjeringen som gissel

“Vi kan ikke løse en krise uten å behandle det som en krise,” sier Greta Thunberg. Hun har rett. Hvis det var en militærmakt som herjet utenfor våre egne vinduer, ville Norge vært i unntakstilstand. Nå nøyer vi oss med å slå fast at global oppvarming “kan skape store problemer” - og fortsetter som før.

Jeg er redd for klimakrisa, men jeg er reddere for voksne, opplyste velgere som ikke erkjenner at klimaet trenger en krigsinnsats. Hjelp til selvhjelp for Meland og VG kan være å gjøre som The Guardian - begynn å omtale klimakrisa som en krise.

Publisert: 12.06.19 kl. 10:16