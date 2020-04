KATT I FARE: – Leser man bare overskriftene, kan man få et feilaktig inntrykk av at kjæledyr utgjør smittefare for mennesker. Og da sprer media frykt som setter uskyldige, levende vesener i fare, skriver kronikkforfatterne i dette innlegget. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Nei, du kan ikke bli smittet av corona av kjæledyret ditt

Men hvis man kun har lest overskrifter i norske medier i det siste, kan man sitte igjen med et helt annet inntrykk.

KRISTINA P. NOTAKER-VELDE, medieviter

JOHANNES P. NOTAKER-VELDE, advokat

For noen dager siden fortalte utenrikskorrespondent Kristin Solberg i NRK at mange i Libanon hadde kastet kattene og hundene sine på gata, fordi media hadde spredd konspirasjonsteorier om at dyr kan utgjøre en smittekilde for mennesker. Lokale dyrevernorganisasjoner gjorde alt de kunne for å redde dyrene, men lokalene ble raskt fulle – og de kunne ikke redde alle. Det er hjerteskjærende. Kan dette skje i Norge?

Ja, det kan dessverre det. De siste ukene har norske medier trykket titler som «Jo, hunden din kan faktisk få corona» og «Første katt smittet av coronavirus». Leser man bare overskriftene, kan man få et feilaktig inntrykk av at kjæledyr utgjør smittefare for mennesker. Og da sprer media frykt som setter uskyldige, levende vesener i fare.

Det er skummel journalistikk. Media trykker hundrevis av nye saker i døgnet. Fengende overskrifter flyr veggimellom. Og mange leser nettopp det: overskrifter.

Og det er farlig. Eller kan være, i det minste. En saftig overskrift snappes opp og spres videre på sosiale medier i løpet av noen minutter. De fleste har ikke interesse av å sjekke fakta eller å lese en artikkel skikkelig. Problemet er at overskrifter ofte ikke kan «leve» alene. Og faktiske opplysninger, eller sannheten om du vil, kommer først frem langt ned i artikkelen. Hva skjer når mange slutter å lese etter nettopp overskrifter?

Som frivillige i Foreningen for omplassering av dyr, ser vi på ukentlig basis at kjæledyr blir forlatt av eierne sine av helt trivielle grunner. Hva vil da kjæledyreiere gjøre om de tror hunden eller katten deres kan smitte de med et livsfarlig virus?

I Libanon har vi sett det allerede. Det hjalp ikke at WHO sa at de ikke trengte å frykte en slik smitte. Sannheten var sannsynligvis gjemt langt nede i artikkelen et sted, der folk hadde sluttet å lese. Og da var det for sent.

Vi ser det samme i Norge. Norske helsemyndigheter sier at det ikke er mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr.

I Vær Varsom-plakaten, punkt 4.4, står det: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser (...) ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet».

Samtidig er ytringsfrihet og en fri, uavhengig presse noen av de viktigste prinsippene i et demokrati. Men betyr det at pressen kan skrive hva de vil – på akkurat den måten de ønsker? Nei, det gjør det ikke.

I Vær Varsom-plakaten finner man hele 42 punkter som journalister plikter å legge til grunn for sin virksomhet. De siste tre ukene har vi sett at media ofte har brutt flere av dem. Historien om dyr og corona er bare ett eksempel.

La det være sagt - media gjør stort sett en god jobb. De jobber døgnet rundt og baner seg gjennom enorme mengder informasjon. Men dette er også et minefelt. Kanskje det er derfor Røde Kors nylig byttet ut fjellvettreglene med coronavettreglene - og ba oss om å følge myndighetenes råd. Bør ikke da media også gjøre dette?

Vi mener selvfølgelig ikke at media skal være et ukritisk talerør for myndighetene. De er den fjerde statsmakt og skal kontrollere makthavere. Men som den franske filosofen Voltaire har sagt: «Med stor makt kommer et stort ansvar».

Det første som dør i krig, sies å være sannheten. Bør da et ønske om mange klikk og høye seertall gå på bekostning av nettopp det? Sannheten?

Husk at ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!

Johannes P. Notaker-Velde og Kristina P. Notaker-Velde jobber som frivillige på Foreningen for omplassering av dyr.

