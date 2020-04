MED MUNNBIND: – Bent Høie eller Camilla Stoltenberg burde be om å få fem minutter på Dagsrevyen hvor de kan oppfordre alle i Norge til å lage og bruke munnbind, skriver Rødder. Her et bilde fra Milano i februar. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Hjemmelagde munnbind: Jeg beskytter deg, du beskytter meg

«Det anbefales ikke munnbind for friske personer», opplyser helsenorge.no. «Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre». Men hvem er frisk og hvem er syk?

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GORM RØDDER, munnbundet lungesvekling

Coronaviruset har en lang inkubasjonstid, i snitt 5-6 dager ifølge WHOs estimat, og mange smittede går gjennom hele sykdomsforløpet nesten helt uten symptomer. Dette betyr at en stor andel av de smittefarlige ikke vet at de er det!

Når det kommer til helsepersonell, er FHI derimot veldig tydelige på hvor viktig det er med munnbind:

«Munnbind er primært konstruert for å hindre smitte fra helsepersonell til sårbare pasienter. De er altså konstruert for å hindre smitteoverføring fra den som bærer munnbindet. De har imidlertid også en beskyttende effekt for de som har det på ved at de hindrer større dråper å trenge inn til luftveiene fra omgivelsene.»

Hva kommer denne doble standarden av? Helsenorge.no påstår at munnbind brukes feil av ufaglærte, og indikerer at dette er et så stort problem at smittefaren faktisk kan økes ved utstrakt amatørbruk av munnbind, fordi «personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet».

Dette er en tvilsom innvending. For det første er det flust med vitenskapelig belegg for at munnbind er et effektivt tiltak for smittevern. For det andre er det rimelig å anta at munnbind kan fungere som en veldig merkbar konstant påminner midt i ansiktet om at nå er det unntakstilstand for berøring.

Det er mulig at grunnen til at vi frarådes bruk av munnbind er å finne i markedsøkonomi. At effekten av munnbind underdrives for at markedet ikke skal gå helt amok og derved gjøre at sykehus ikke klarer å fremskaffe kritiske ressurser. Dette ville vært en rimelig bekymring dersom munnbind var vanskelig å lage selv, men det er de ikke.

Hvem som helst kan sy sammen stykker av gamle t-skjorter (gjerne 100% bomull) etter instruks fra youtube. Munnbind trenger altså ikke å gå gjennom vår skjøre, kantrende markedsøkonomi for å komme ut til folket. Hjemmelagde munnbind har god nok effekt, og vi har helt sikkert mange rastløse hjemmesittere som er klare til å ta imot en utfordring om å gjøre en forskjell.

les også Slik skal de nye corona-tiltakene avgjøres

Bent Høie eller Camilla Stoltenberg burde be om å få fem minutter på Dagsrevyen hvor de kan oppfordre alle i Norge til å lage og bruke munnbind. De kan også gi opplæring i hvordan munnbind skal brukes for å minimere smitte, og demonstrere hvordan de kan lages hjemme.

Så enkelt kan smittefaren i Norge reduseres, potensielt betydelig, på kort tid, og uten at det medfører økonomiske vanskeligheter. Tvert imot kan dette ha flere positive virkninger i tillegg til senking av smittefaren:

En del av de hjemmelagde munnbindene som lages kan doneres til sykehus som trenger krisepåfyll når industrielt produserte munnbind ikke er å oppdrive Munnbind senker smittefaren for andre sykdommer også, så sykefraværet burde bli lavere Vi vil få et plagg som signaliserer samhold og solidaritet i denne vanskelige, sosialt distanserte tiden

Alle slags kjendiser og påvirkere har her en unik anledning til å gjøre stor nytte, ved å bidra til å normalisere bruk av munnbind. For å sette det på spissen, de kan redde liv ved å poste selfier. Lavterskel heltedåd!

En plutselig normalisering drevet av sosiale medier er akkurat det som skjedde i Tsjekkia for et par uker siden, etter at tsjekkeren Petr Ludwig la ut en video på youtube hvor han argumenterte sterkt for at alle i landet burde bruke munnbind. Kort sagt handler det om prososial befolkningsadferd, oppsummert i mottoet: «Jeg beskytter deg med mitt munnbind, du beskytter meg med ditt».

Budskapet spredte seg over all forventning, og få dager senere var det offentlige rom i dette konservative landet totalt forvandlet. Munnbind gikk fra å være et sjeldent syn til å bli normen, og staten fulgte opp 18. mars ved å godkjenne et forbud mot å bevege seg i offentligheten uten munnbind eller annet dekke over munn og nese (som skjerf).

Land som Kina, Sør-Korea, Japan og Taiwan fremstår nå tydelig som eksempler til etterfølgelse, og munnbind står sentralt i alle disse landenes strategi. Tsjekkia var først i Vesten til å ta hintet, men er ikke lenger alene. Slovakia, Østerrike og Tyskland har fulgt etter, med varierende strenghet. På mandag gjorde til og med Trump det klart at munnbind-påbud vurderes for USA. Onsdag ble det meldt at WHO revurderer sin fraråding av masker for alle.

les også Norske kommuner trenger 1,8 millioner munnbind

Norge har gått inn for å kvele utbruddet. Det er veldig bra. Mange liv vil bli spart. De drastiske tiltakene som må til, har vi råd til. Men i denne konteksten er det enda mer oppsiktsvekkende at hjemmelagde munnbind, som med sin neglisjerbare kostnad kommer godt ut av enhver nytte-kostnadsanalyse, ikke engang vurderes av FHI.

Jeg velger å tro at det er sosial massetreghet som er grunnen til at munnbind ikke ennå er forventet av alle i offentlige rom, og håper vi kan følge tsjekkerne i å forvandle munnbind til en stolt samfunnsplikt.

Infeksjonsmedisiner Gunnar Hasle begynte dette arbeidet for tre uker siden, gjennom aviser og andre medier, inkludert en hyggelig instruksjonsvideo for hvordan man kan lage munnbind selv. Vi burde hørt på ham med en gang, men det er ikke for sent!

Munnbind kan lages på forskjellige måter. Her er instruksjoner for en ganske stilig type. I tillegg kan man sy inn en bøyelig metallbit øverst, så det blir lettere å forme til neseryggen.

Superenkle munnbind kan også kjapt lages ved å klippe opp t-skjorter, uten å måtte sy i det hele tatt! Her demonstreres en slik metode av Jeremy Howard, en sentral pådriver for #masks4all-kampanjen. Med denne metoden har man ingen unnskyldning.

Lag og bruk! Jeg beskytter deg, du beskytter meg.

Publisert: 03.04.20 kl. 10:01

Mer om Munnbind Coronaviruset Koronaviruset

Fra andre aviser