Koronaepidemien kan ødelegge Camillas drøm

Vår klare oppfordring til Bent Høie er at han nå må aksepterer at det er flertall på stortinget til å endre bioteknologiloven slik at Camilla får lov til å få barn.

ÅSHILD BRUUN GUNDERSEN, stortingsrepresentant (Frp)

For et år siden mistet Camilla kjærligheten i sitt liv. Hun og ektemannen ønsket inderlig å få barn, så da han fikk påvist kreft valgte han å fryse seg en sædprøve som en backup. Ektemannen tapte kampen mot kreften etter tre år. Nå blir Camilla nektet å hente ut sædprøven etter sin ektemannen. Et rigid lovverk står i veien, og det ønsker vi i Fremskrittspartiet å endre på i Stortingets behandling av bioteknologiloven. Staten burde ikke få lov å nekte Camilla og andre kvinner i hennes situasjon i å få oppfylt sin drøm om å stifte familie.

På grunn av Corona-epidemien, har Helseministeren bedt Stortinget om å utsette behandling av bioteknologiloven. Det eneste vi ber om tilbake, er at han påser at sædprøven ikke blir destruert i mellomtiden. Camilla sin fremtid står og hviler på at Helseminister Bent Høie tar grep, en telefon til sykehuset med beskjed om at Camillas mulighet til å få barn med sin avdøde ektemann ikke blir tatt fra henne. Sykehuset har varslet at de vil destruere prøven. Et slikt grep er irreversibelt og jeg ber derfor helseministeren innstendig om å ta denne telefonen

Et uvanlig stortingsflertall bestående av Frp, SV og Ap skulle denne våren endre regelverket slik at Camilla kunne oppfylle ektemannen og sin egen drøm om å stifte familie. Partiene ønsker å liberalisere bioteknologiloven slik at assistert befruktning av enslige blir tillatt, og Camillas drøm blir virkelighet. Slik hadde det også blitt om det ikke var på grunn av den pågående epidemien.

For å forstå saken må vi først ta et dykk i bakgrunnen for den.

Camilla og Kurt var lykkelig gift og hadde fremtiden foran seg. De to ønsket seg barn. Dessverre ble Kurt diagnosert med en alvorlig kreftdiagnose. I frykt for hva kreften kunne gjøre med Kurts kropp bestemte ekteparet seg for at Kurt skulle fryse ned en sædprøve, for å øke sannsynligheten for at de to kunne få barn når Kurt ble frisk.

Kurt ble aldri frisk, og døde 31. mars i fjor. I sorgen øynet likevel Camilla et håp: Kurt hadde testamentert bort sædprøven til Camilla, slik at hun kunne prøve å få barn etter hans død, om hun ønsket det. Det hadde hun et høyt ønske om, men lovverket skulle imidlertid vise seg å stå i veien for dette.

Situasjonen til Camilla var lenge fastlåst, og hun ble en kasteball i systemet. Sykehuset kunne ikke på lovlig vis hverken bistå med assistert befruktning, eller levere ut sædprøven til Camilla så hun kunne reise til Danmark for å få assistert befruktning der. Lovverket stod i veien, og krevde sædprøven destruert.

Ved årsskiftet skulle egentlig sædprøven destrueres, ifølge norsk lov. Heldigvis utsatte sykehuset denne avgjørelsen.

Med flertallet på Stortinget, bestående av Frp, SV og Ap ville bioteknologiloven blitt endret, men på grunn av koronaepidemien er de aller fleste saker på Stortinget utsatt. Dette er ved å få alvorlige konsekvenser for Camilla og hennes drøm om å bære frem Kurt og hennes barn.

Nå som saken er utsatt må sykehuset på nytt ta stilling til om de kan fortsette å bryte norsk lov ved å ikke destruere sædprøven, og helseminister Bent Høie nekter å gripe inn.

Forrige uke stilte Frp spørsmål til helseministeren om han ville gripe inn og sørge for at sædprøven ikke ble destruert. Det kunne han ikke garantere og satt ansvaret over på helseforetaket og sykehuset. Sykehuset sier på sin side at de ikke har systemer for å ta imot slike henvendelser.

Slik er Camilla på nytt blitt en kasteball i et system der hverken helseministeren, sykehuset eller helseforetaket tar ansvar, mens de skylder på hverandre. Det er uholdbart.

Vår klare oppfordring til Bent Høie er at han nå må aksepterer at det er flertall på stortinget til å endre bioteknologiloven slik at Camilla får lov til å få barn. Når Høie på sin side tvinger Stortinget til å utsette behandlingen av saken, skulle det bare mangle at han griper inn og beordrer sykehuset til å ikke destruere prøven i mellomtiden. Det kan ikke være så vanskelig!

Loven kommer til å bli endret, med det stortingsflertallet som er referert. Det kan Høie velge å ikke like, men vi vil ikke aksepterer at han ofrer Camillas drøm i dragsuget. Camilla risikerer nå å miste det kjæreste hun har igjen etter sin avdøde ektemann, på grunn av et rigid regelverk, en helseminister som nekter å gripe inn og en epidemi ingen skal ha skylden for.

Bent Høie – nå ligger ballen hos deg.

(Kronikken er skrevet med godkjenning fra Camilla.)

Publisert: 20.04.20 kl. 13:17

