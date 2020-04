Kommentar

Hvor dårlig er Boris – egentlig?

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: MORTEN MØRLAND

Mens politiske motstandere ønsker landets coronasmittede statsminister god bedring, rasler partifeller og konservative kommentatorer med sablene.

Boris Johnson har vært sykere enn antatt. Det har han selv bekreftet. En dårlig leder er det landet minst trenger, påpekes det fra overraskende hold.

Johnsons system rakner, lød en avisoverskrift ennå mens han lå med pustebesvær på intensiven. Regjeringsprosjektet er i ferd med å gå i oppløsning i statsministerens fravær, het det videre i den oppsiktsvekkende artikkelen.

Oppsiktsvekkende fordi den sto i The Daily Telegraph, tradisjonelt et klakørorgan for britiske regjeringer utgått fra den mørkeblå høyresiden i Tory-partiet, og inntil dette en nær servil heiagjeng for Boris Johnson – avisens mangeårige medarbeider.

Bemerkelsesverdig også fordi den var signert Johnsons etterfølger som stedfortredende politisk redaktør, og fordi Telegraph i tillegg fulgte opp med en uvanlig regjeringskritisk lederartikkel. Den etterlyste samarbeidsvilje statsrådene imellom og dessuten handlekraft fra Dominic Raab, utenriksministeren, som Boris Johnson ifølge The Times, en annen konservativ avis, har gitt myndighet, men ikke makt til å lede regjeringens daglige arbeid i statsministerens sykefravær.

Mens Raab mener hans tildelte autoritet gir ham fullmakter overfor kollegiet, oppfatter resten av regjeringen seg selv som et arbeidskollektiv. Uviljen mot å gi ham handlingsrom har lammet landets øverste beslutningsmyndighet. Regjeringen har ingen strategi for å løse krisen, skrev The Telegraphs kommentator senest fredag.

The Sunday Times, som er et knepp til høyre for søsteravisen The Times, kaller regjeringens egen lock-down «ikke akseptabel» på lederplass i dagens utgave. «Det er galt» påpekes det, at beslutninger utsettes til Boris Johnson er tilbake på jobb. «Vårt system er at regjeringen styrer, ikke en president eller en diktator», minner lederskribenten om.

Formelt er Dominic Raab nestkommanderende i kraft av posisjonen som First Secretary of State. Et honorært embete av relativt ny opprinnelse, det ble først implementert i 1962, og som i likhet med selve visestatsministerposten bare tidvis er i bruk. Fortrinnsvis for å gi symbolsk høyere rang til et seniormedlem i et ministerkollegium der det grunnleggende prinsippet er at bare statsministeren er såkalt primus inter pares, fremst blant likemenn.

Det finnes ingen skrevne regler for dette, og vel så ofte har funksjonen som statsministerens stedfortreder vært tillagt den uoversettelige ministerposten som Chancellor of the Duchy of Lancaster (kansler for hertugdømmet Lancaster), nok en ærestaburett uten portefølje, men som har vært koblet med en annen posisjon, minister for regjeringen.

Hvis Boris Johnson hadde fulgt forventet statsskikk, ville i så fall kollegiets eneste seniormedlem med erfaring fra flere regjeringer og departementer, Michael Gove, vært utnevnt til stedfortreder. Men Gove er også den Johnson frykter mest. Ikke minst fordi han har utvist Brutus-takter som statsministeren selv kan gjenkjenne. Å overlate vikariatet til den mindre erfarne Dominic Raab har dermed sikret Johnson full fjernkontroll.

Maktgrepet er imidlertid i tråd med Machiavellis fyrstelige oppskrift, og det kroner Boris-rådgiver Dominic Cummings’ kongstanke om en sentralregjering; et hoff så samkjørt at det kan utfordre det sterke embetsverket som angivelig styrer statsadministrasjonen i Whitehall. Men da kan ikke statsministeren samtidig utfordres innenfra, av større sluggere enn ham selv.

Derfor ble regjeringsveteraner som finansminister og tidligere innenriksminister, kommunalminister, næringsminister og kulturminister Sajid Javid kastet på dør og erstattet med novisen Rishi Sunak i en ommøblering så brutal at den fikk navnet «valentindagsmassakren», oppkalt etter gangsterkongen Al Capones æresløse henrettelse av rivaler i Chicago i 1929.

Den nye kabalen ga britene en historisk ung regjering, men også en historisk uerfaren regjering. Det merkes nå.

Her er ingen Iain Duncan Smith, ingen Jeremy Hunt, og langt fra noen Ken Clarke. Ingen med sin egen maktbase. «De er der bare fordi Boris har satt dem der, noe som betyr at de er ekstremt usikre og nervøse for å ta beslutninger», skriver Camilla Tominey, assisterende redaktør i The Daily Telegraph.

Johnson fikk med dette nokså drøye beskyldninger om «kongelig arroganse» fra sin egen parlamentsgruppe. Det ble trukket ufordelaktige linjer til Henrik VIIIs blodstenkte utrenskninger, med den genuint mislikte Dominic Cummings i rollen som kongens etter hvert hodeløse rådgiver Thomas Cromwell.

At Boris Johnson er omstridt i egne rekker er ingen nyhet. Det er vanskelig å lage omelett uten å knuse noen egoer. Men mye av kritikken er bare delvis politisk. Den er personlig, og til dels privat. «Boris Johnson gjør aldri noe uten at Boris Johnson tjener på det», er en tilbakevendende karakteristikk, sist gjentatt i søsteren Rachels selvbiografi.

Han tok seg til makten ved å falle gamle venner i ryggen, og er kjent for sin omtrentlige omgang med sannheten – noe som har kostet ham jobber både i pressen og politikken. Han er avskjediget for å ha diktet opp innhold da han jobbet som journalist, og fikk i sin tid også fyken fra toppen i Det konservative partiet.

Hans forgjenger, tidligere Tory-leder Michael Howard, sparket ham som kulturminister i den daværende skyggeregjeringen og tvang ham også til å gå av som viseformann i Det konservative partiet etter å ha stilt spørsmål ved hans «integritet og ærlighet».

Det var Bill Clinton som fikk tilnavnet The Comeback Kid. Men Boris Johnson er også kjent for alltid å lande på beina. Enten det har vært snakk om utenomekteskapelige barn, omstridte økonomiske disposisjoner, eller som da han med vitende og vilje førte det britiske folk bak lyset med fiktive regnestykker om hvor mye landet ville spare på å melde seg ut av EU.

At han misledet Dronningen for ulovlig å få stengt ned nasjonalforsamlingen, ville kostet enhver annen ens politiske liv. Johnson, derimot, vant det påfølgende parlamentsvalget suverent og er ifølge de siste målinger mer populær enn noensinne. Selv fratrukket antatt coronasympati, er han britenes førstevalg til Nr. 10 Downing Street. Labours nye leder, Keir Starmer, har mange runder å gå før han kan bli en reell utfordrer til Boris Johnson.

«Å ha unnsluppet døden har styrket statsministeren», skriver tidligere Telegraph-redaktør og Thatcher-biograf Charles Moore, Boris Johnsons gamle sjef. Det kan også ha endret ham, ifølge andre.

At han selv erkjenner å ha bli reddet av et statlig helsevesen han tidligere har villet privatisere, (men ikke nå), og offentlig takker to spesialsykepleiere av utenlandsk opprinnelse – ingen av dem ville fått innreisetillatelse dersom Johnsons brexit-lover var blitt iverksatt – er interessante signaler.

Er Boris’ reviderte evangelium et nytt testamente?

Det ligger mye symbolikk i å ha overvunnet døden i påsken. Når han forhåpentlig friskmeldt får vende tilbake til sine disipler i Downing Street kan det bli oppstandelse.

