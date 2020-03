Kommentar

Nå er det krise nok til alle

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Tilliten til regjeringen er høy når det gjelder håndtering av helse og smittevern, men «firerbanden» på Stortinget har fått stadig mer makt over pengesekken.

Å være politiker i disse dager er som å øse en båt som lekker. Nå tar den inn vann i absolutt alle hjørner. Fredag la regjeringen frem en krisepakke for næringslivet, den tredje i rekken. Bare kompensasjonsordningen til kriserammede bedrifter alene koster 20 milliarder i måneden. Ingen vet helt sikkert hva sluttsummen blir etter den siste runden med forhandlinger med opposisjonen. Milliardene ruller raskt, og det vil de fortsette å gjøre. For mens man løser ett problem, dukker det opp ti nye.

Et av problemene som har dukket opp, er for kollektivtrafikken. Reiseaktiviteten har falt dramatisk, men kollektivtrafikken må gå for å holde hjulene i samfunnet i gang. Helsepersonell, butikkmedarbeidere og andre samfunnskritiske funksjoner må fortsatt komme seg på jobb. Det har ført til masse tomme busser og trikker, og et gedigent tap av inntekter. Etterhvert har de ulike selskapene kuttet avganger, noe som gjør at de reisende noen steder står uforsvarlig tett. Det er ikke så lett.

Det er mye som ikke er til å kjenne igjen om dagen. Det gjelder også forholdene i norsk politikk. Mindretallsregjeringer har vært hovedregelen i Erna Solbergs regjeringstid. Likevel er det lenge siden så mye makt har ligget «i denne sal» på Stortinget.

Den nye «firerbanden» på Stortinget har vokst fram som en viktig maktfaktor i denne krisen. Hvis noen lever i den villfarelse at Frp fortsatt henger i skjørtene på sine gamle regjeringsvenner: Det gjør de ikke. De tre rødgrønne partiene, Ap, Sp og SV, har funnet sammen med Frp til en usannsynlig, men effektiv allianse. Det er påtakelig hvor raskt Frp har distansert seg fra regjeringen, og motsatt.

Nå framstår de fire største opposisjonspartiene som en slags blokk. Fra det interne livet beskrives det at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har fått en viktig rolle i forhandlingene. Ap har en mer tilbaketrukket rolle, men vil sannsynligvis profittere på å være et trygt styringsparti med høy troverdighet når folk er redd for jobbene sine.

Rødt og Miljøpartiet de Grønne får ikke være med på forhandlingene, uten at noen er i stand til å gi et godt svar på hvorfor. Da partiene ble konfrontert med dette under dagens pressekonferanse, ga de svar som kunne kvalifisert til å være med i en reklame for Donald Duck: Våre historier er bedre enn dine.

Bakerst i salen sto Rødt-leder Bjørnar Moksnes og MDGs Une Bastholm og ga tydelig uttrykk for at de ikke synes svarene var spesielt gode. Ifølge kilder tett på forhandlingene er det ikke regjeringspartiene, men resten av opposisjonen som ikke ønsker at absolutt alle partier skal med.

Det er lenge siden Stortinget har flyttet så mye penger på så kort tid. Den aller første krisepakken var preget av at regjeringen var for tilbakeholdne, og ikke raskt nok forsto alvoret. Der gjorde opposisjonen en viktig jobb med å bedre vilkårene for de som mistet inntekt.

I den tredje krisepakken er det åpenbart at de ulike politiske partiene har satt sitt bumerke på tiltakene. Her er det penger til alt fra rassikring og petroleumsforskning til miljøteknologi og grønn skipsfart.

Regjeringen har hamret fast sin strategi om en slags tretrinnsrakett. I første fase skulle folk sikres inntekt og bedriftene sikres likviditet. I den andre fasen skulle det komme krisehjelp til de bedriftene som tapte store inntekter. Først i den tredje fasen skulle det gis penger som stimulerte til å sette hjulene i gang igjen. Denne fasen har opposisjonen foregrepet med penger til ulike formål. Her er det lett å se hvilke partier som har foreslått hva, men det er ikke like lett å se hvorfor akkurat dette er et akutt krisetiltak nå.

At opposisjonen bruker makta si, handler også om at regjeringen fremstår svakere enn på lenge. Etter at Frp takket for seg i januar, har det vært betydelig ommøblering av departementene. Det er nye folk i mange av de viktigste rollene, både på Stortinget og i regjering. Lenge før corona-krisen var et faktum har det vært en bekymring for å tappe Stortinget for erfaring. Nå ser man verdien av rutinerte og trygge forhandlere.

Samtidig drar særlig Høyre nytte av erfarne statsråder i finansdepartementet, helsedepartementet og justisdepartementet. Erna Solberg trekker nok et lettelsens sukk over at hun ikke byttet ut Jan Tore Sanner, Monica Mæland og Bent Høie, som fremstår som trygge klipper for regjeringen. Det ser også ut til å være stor enighet om smittevern og de helsefaglige vurderingene. Her har ingen politikere utfordret regjeringen.

Men det er bare et tidsspørsmål før også den debatten vil komme.

Publisert: 31.03.20 kl. 19:00

