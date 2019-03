Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Leder

Takk!

Det har vært mange heftige bilder og sterke beskrivelser fra skipsdramaet i Hustadvika i helgen.

Ulykken med cruiseskipet «Viking Sky» er alvorlig nok, og mennesker er kommet til skade. Likevel har det, etter forholdene, gått uendelig mye bedre enn det kunne gjort. Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt sier at hendelsen hadde «et stort potensial for skadede og omkomne». At det ikke gikk slik kan vi i stor grad takke kompetente redningsmannskaper for.

Ifølge Forsvaret var evakueringen av så mange cruisepassasjerer i et forrykende uvær en operasjon helt på kanten av hva 330-skvadronens redningshelikoptre kunne klare. Det sier noe om både innsatsen og innstillingen at de trosset de store værutfordringene og gjennomførte det uhyre krevende oppdraget med suksess.

Vi slutter oss helhjertet til statsminister Erna Solbergs ros av redningsmannskaper, frivillige og andre som bidro i det krevende arbeidet med å berge passasjerer og mannskap fra «Viking Sky». Ap-leder Jonas Gahr Støre legger til i sin takk til de involverte at «Norge har verdens beste og mest proffe redningsmannskaper når det gjelder. Og frivilligheten er en uvurderlig støtte».

Dette er et vesentlig poeng. Det er ingen tvil om at vi er begunstiget med offentlige systemer, infrastruktur og menneskelige ressurser som kan trå til når noe som dette skjer. Både Forsvaret, politiet og brann- og redningsetatene er utstyrt for å håndtere slike ulykker. Mannskapene er godt drillet for oppgavene.

Men mange av dem som stiller opp for enkeltmennesker i nød og for fellesskapet, er frivillige. De har meldt seg til innsats i humanitære organisasjoner som Røde Kors, for å bemanne ambulanser, brannbiler, bergingsfartøy og andre funksjoner i redningsoperasjoner. De øver for å være forberedt når ulykke inntreffer, de inngår i sivile beredskapsvakter og for langt de fleste er dette et ansvar de påtar seg uten lønn eller økonomisk kompensasjon.

Foto: Jørgen Braastad

Redningsselskapet alene anslås årlig å berge liv og verdier for to milliarder kroner. Redningsskøytene hjelper hvert år over 20 000 mennesker. Omtrent halvparten av de mer enn 50 redningsskøytene er driftet av sjøredningskorps og bemannet av frivillige.

Alle involverte i helgens redningsaksjon fortjener stor takk. Norge ville ikke vært i nærheten av å ha en så god beredskap som vi beviselig har uten det store innslaget av innsatsvillige mennesker med avgjørende lokalkunnskap, mange av dem unge, som bidrar til at slike operasjoner lykkes. Det kan ikke sies ofte nok: Uten frivilligheten stopper Norge.

