TRAKK SEG: Tor Mikkel Wara kunngjorde torsdag at han trekker seg fra stillingen som justisminister. Foto: Frode Hansen

Kommentar

Nyhetskommentar: Alvorlig utvidelse

PSTs mistanke om at Laila Anita Bertheussen står bak det «ubehagelige» brevet til Tybring-Gjedde, utvider alvoret betydelig i saken mot Tor Mikkel Waras samboer.

– Beslutningen er fullt og helt min egen. Min familie er ikke stor, men det viktigste jeg har. Nå skal jeg være der for dem, sa Tor Mikkel Wara på pressekonferansen hos statsministeren torsdag ettermiddag, da han trakk seg som justisminister.

Det er ingen grunn til å tvile på det. Erna Solbergs tillit til Wara har fremstått som oppriktig og solid helt siden saken sprakk. Wara har siden han var ung, liberalistisk politiker på 1980-tallet vært kjent for sitt klare hode og ryddighet. Det var ingen grunn for statsministeren til å frykte at han ville klamre seg til taburetten om situasjonen skulle bli vanskelig.

Og det ble den da Politiets sikkerhetstjeneste torsdag utvidet mistanken mot samboeren hans til å gjelde ikke en, men åtte tilfeller av trusler og hærverk. Når handlingene ikke bare rettet mot den avgåtte justisministerens hjem og familie, men også omfatter et «ubehagelig brev» sendt til boligen til en av hans nærmeste regjeringskolleger, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, statsråd for samfunnssikkerhet i Justisdepartementet.

Fra før av er hun siktet for overtredelse av straffeloven paragraf 225 for å foreta noe som vekker mistanke for at en straffbar handling er begått uten at den er det. Den utvidede mistanken omfatter altså også, om brevet er ubehagelig nok, at hun kan ha fremsatt trusler egnet til å fremkalle alvorlig frykt, i strid med samme lovs paragraf 263.

Det er alvorlige mistanker. Og skal Laila Anita Bertheussen får en rettferdig behandling i rettssystemet er det ingen fordel for henne at samboeren er den øverste politiske ansvarlige for det samme systemet. For regjeringen er det mer enn vanskelig at justisministerens samboer etterforskes og eventuelt senere tiltales for forbrytelser hun så langt avviser å ha begått.

Derfor ble Wara nødt til å gå av. Og Norge mistet den beste justisministerne vi har hatt på flere år.

Publisert: 28.03.19 kl. 19:03