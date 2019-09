REAGERER: Rode Hegstad, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Si unnskyld til ungdommen, NRK!

NRKs manipulasjon av unges engasjement undergraver demokratiet. At statskanalen bruker «fake news» til å påvirke ungdoms partivalg er både uetisk og hån mot deres engasjement.

RODE HEGSTAD, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Det er uholdbart at NRK, hvis formål «å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet», har manipulert elever ved Lillestrøm VGS til å stemme på et av partiene i skolevalget. Statskanalen viser at de anser ungdommens demokratiske engasjement som for uviktig og ubetydelig til å ta med i betrakting når de gjør sine redaksjonelle valg.

Men det er jo «bare skolevalget», sier Folkeopplysningen indirekte når prosjektleder kommenterer at «Vi ville i utgangspunktet påvirket et virkelig valg, men det kunne vi ikke gjøre med NRKs velsignelse.»

Problemet er at det verken er «bare skolevalget», eller at skolevalget er «bare». En tredel av elevene på skolen er stemmeberettiget. Folkeopplysningen har dermed manipulert personer som skal være med på å avgjøre valget. Og i lokalvalg kan marginene være små nok til at det har noe å si for utfallet.

Uansett om det bare hadde betydd noe for skolevalget hadde det likevel vært uholdbart. Skolevalget er mange unges første møte med demokratiet og den første gangen de får stemme på en sak de tror på. Det er ikke uviktig, selv om NRK behandler elevene i valget som forsøkskaniner uten deres samtykke.

LNU er en paraplyorganisasjon som organiserer nesten hundre ungdomsorganisasjoner, inkludert alle ungdomspartiene. Vi vet at ungdoms engasjement for demokratiet ikke er noe å ta for gitt. Vi er heldige i Norge, som har en ungdomsgenerasjon som er mer engasjerte enn noensinne.

Unge er ifølge forskning faktisk mer engasjerte enn voksne. De er mer aktive i organisasjoner, skriver oftere i avisen og deltar i flere demonstrasjoner enn det voksne velgere gjør. Men akkurat i valg har vi fortsatt en jobb å gjøre: rundt 1/3 av ungdom mellom 18-24 stemmer ved kommunevalg, mot omtrent 60 prosent av resten av befolkningen.

Likevel ser vi, i sak etter sak, at ungdomsengasjement undergraves. Argumenterer man for et legitimt politisk standpunkt, slik Unge Venstre gjorde i valgkampen, risikerer man å bli sensurert. Ikke engang boller er trygge: de kan utilbørlig påvirke ungdommen. Sakene setter ikke NRKs manipulasjon i et mindre grelt lys.

Man kunne i det minste håpet på at elevene kunne stolt på at rektor for skolen ville beskytte dem. I stedet godtok han at elevene, uten samtykke, kunne brukes i denne saken. Rektor sier at “elevene vil stå imot og at massepåvirkningen ikke vil gjøre store utslaget for valgresultatet”. Forsvaret er altså at alle eksperimentene de utsatte elevene for, ikke fungerte så godt, derfor var det ikke uetisk å utsette dem for det. Han legger til at “noen også [muligens] har blitt mer kritisk til ulv eller sentralisering eller nedbygging av dyrkbar jord. Det får så være.”

Det er solid forskning på at mennesker har vanskelig for å endre mening, selv etter at de er konfrontert med fakta som motbeviser det de tror på. Nettopp dette er faren med ”fake news”. Men “det får så være”.

Når ungdommens engasjement avfeies, ignoreres eller manipuleres på denne måten, viser det at det ikke tas på alvor. Se for deg Folkeopplysningen gjøre dette mot en hvilken som helst annen gruppe; Ville NRKs redaktør latt det gå gjennom?

Ikke bare er dette hån mot unges demokratiske deltakelse, det er i våre øyne også presseetisk svært problematisk - med brudd på flere av “Vær varsom”-plakatens punkter, blant dem 3.10 om bruk av falsk identitet. Det er dessuten på grensen av hva straffelovens §151 tillater av utilbørlig stemmepåvirkning.

Dette ser ikke ut til å ha gjort nevneverdig inntrykk på NRK. Med frekkhetens nådegave belærer dessuten programleder for Folkeopplysningen, Andreas Wahl, ungdomspartiene som kritiserer stuntet, om at de på sikt vil forstå hvilken gave dette er til demokratiopplæringen.

Det er nesten ikke til å tro, og det er vanskelig å konkludere på noen annen måte enn at NRK, og rektoren burde skamme seg, unnskylde og vurdere hvordan de skal unngå en slik fadese igjen.

Publisert: 05.09.19 kl. 10:27 Oppdatert: 05.09.19 kl. 11:00







