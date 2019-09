– Alle har en rett til å leve i en eksosfri by, skriver Martin André Blomli Frøyseth.

Ut mot bompenge-Trym: – Luftforurensning er en realitet, ikke propaganda

Trym Aafløy hevder i VG at det er skremselspropaganda at luften er dårlig, men det er ikke riktig. Forurensingen påvirker livskvaliteten til mange.

Martin André Blomli Frøyseth (27), Student ved Universitetet i Bergen

Man ser at i Bergen sliter man med dårlig luftkvalitet, og at det berømte «giftlokket» oppstår i perioder med kulde og lite vind og nedbør. Som bompengemotstanderne ofte identifiserer, finnes det ulike bidragsytere til denne luften, slik som vedovner og skipstrafikk.

Men Bjerknessenteret for klimaforskning publiserte i 2016 en rapport som viser at det faktisk er bilkjøring og vedfyring som står for de største utslippene.

Når barn må holdes inne på grunn av forurensning og dårlig luftkvalitet er det ikke skremselspropaganda. NRK på sin side publiserte en artikkel hvor de viser til en studie gjort knyttet til astma og luftforurensning.

Grenseverdiene for mengden nitrogendioksid man tillater, som eksos er den største kilden av, er for lave. To av ti norske barn har astma, og det er en økning av antall barn med denne kroniske lidelsen. I artikkelen intervjuer de også Hogne Skogesal fra Norges Astma- og Allergiforbund, som sier at det viktigste tiltaket er at trafikken må ned.

Statens Vegvesen skriver på sine hjemmesider at trafikk er en dominerende kilde til luftforurensning i byområder, og påpeker ulike virkemidler for å håndtere dette. Dette kan være gode kollektivtilbud, tilrettelegging for syklister og gående, strategisk arealplanlegging, og ikke minst bompenger.

Hvis målet er å ha en by hvor alle kan leve, inkludert de med eksempelvis astma, må trafikken ned. Dette gjør man ved å bruke slike tiltak, slik at folk for eksempel velger buss fremfor bil. Alle har en rett til å leve i en eksosfri by.

