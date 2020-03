En lærerdemonstrasjon organisert av fagforeningen PDSZ i Budapest i fjor sommer, protesterte mot den nye lærerplanen. Foto: Zsolt Szigetvary / MTI

Leder

Ungarn høyre om

Ungarns nasjonalkonservative regjering ledet av statsminister Victor Orban har lagt frem en ny nasjonal læreplan som skal styrke elevenes patriotisme, bygge deres nasjonale stolthet og gi dem grunnleggende militære forsvarsferdigheter. «Det er ikke noe som heter en nøytral utdanning», sier regjeringstalsmann Zoltan Kovacs, ifølge BBC. «Utdanningssystemer handler om verdier. Og blant verdiene vi elsker høyt, er de heltene som hjalp oss med å overleve århundrene bak oss».

Det er vanskelig å ikke se denne nasjonale læreplanen i sammenheng med oppdateringen av Ungarns nasjonale litteraturkanon. Her er landets eneste nobelprisvinner i litteratur, den jødiske holocaustoverleveren Imre Kertész som er særlig kjent for romanen «Uten skjebne», tatt ut. Og inn har man til gjengjeld tatt inn forfattere med mer nasjonalistiske forfatterskap, og også noen med antisemittiske over- eller undertoner. Bekymrede akademikere mener Orbanregimet er i ferd med å skrive om historien i en mer «patriotisk», propagandistisk retning.

Det skjer heldigvis ikke i stillhet. Den identitetspolitiske utviklingen skremmer mange. Både studenter og lærerorganisasjoner har tatt til gatene for å protestere mot ensrettingen de opplever i utdanningssektoren. Tibor Feber fra lærernes fagforening PDSZ sammenligner den nye lærerplanen med ensrettingen under kommunistdiktaturet: «Ungarere vil ikke ha en nasjonal læreplan fylt med ideologi, for eldre generasjoner har opplevd hvordan dette fungerte i sovjettiden. Den sentrale regjeringens ønsker om å påvirke den nye generasjonens tenkning har nesten samme intensjon. Den offisielle ideologien som er basert på nasjonalisme er innbakt i dette nye dokumentet», sier han ifølge danske Politikken.

Denne kampen bør interessere alle som arbeider innen skole, akademia og medier over hele Europa. Ungarn er en NATO-alliert og et EU-medlem og har nytt godt av de fordelene dette samarbeidet mellom fire, demokratiske stater har gitt siden Murens fall. Det er gjennom internasjonalt samarbeid, dialog og press at man kan hindre en utglidning i autoritær retning.

Publisert: 01.03.20 kl. 07:25

Mer om Ungarn Antisemittisme Leder

