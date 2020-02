Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Rødt skifte på grønn øy

Sinn Féins valgseier i Irland er et politisk jordskjelv.

Resultatet har ikke bare endret styrkeforholdet i parlamentet, men også slått en rød kile inn i det tradisjonelle topartisystemet som har dominert dengrønne øya i snart 100 år.

Ingen var forberedt på dette utfallet. Ikke engang Sinn Féin selv – som bare så vidt har nominert nok kandidater til å fylle den rekordstore parlamentsgruppen.

Når finregningen av mandater avsluttes, kan partiet komme til å rykke inn med rundt 40 representanter i Dáil Éireann, det irske underhuset. Men de hadde kun 42 navn på sine lister, og stilte ikke en gang i alle valgdistrikter.

Ved lokalvalget i 2019 stemte bare 9,5 prosent på dem. For en måned siden var oppslutningen knappe 11 prosent. Etter helgens valg til ny nasjonalforsamling har Sinn Féin hver fjerde velger i ryggen; nærmere 25 prosent, og er nå Irlands største parti.

De fleste forbinder Sinn Féin med kampen for irsk gjenforening. Partiet er all-irsk, som betyr at det er representert både i Den irske republikk og i Nord-Irland. Sinn Féin er gjerne omtalt som den politiske fløy av IRA, Den irske republikanske armé. Men mange har ment at det aldri har vært noen armlengdes avstand mellom den paramilitære og den politiske bevegelse, slik begge har hevdet.

Tvert imot skal Sinn Féins profilerte leder fra 1983 til 2017, Gerry Adams, angivelig hatt en fremtredende stilling i IRAs lederskap før han tok over partiet – noe han konsekvent har benektet. De mange beskyldningene mot Adams og Sinn Féins historiske tilknytning til militant oppstand mot delingen av den irske øya har like fullt gitt partiet et pariastempel.

De to rådende politiske partiene, liberalkonservative Fine Gael og republikanske Fianna Fáil, som ligger henholdsvis litt til høyre og litt til venstre for sentrum, har gjort sitt beste for å isolere Sinn Fein politisk.

Så lenge mange velgere fortsatt husket IRAs herjinger, og man har holdt liv i en begrunnet tvil om Sinn Féins navlestreng til en beryktet terrororganisasjon, har det også vært mulig å holde det venstreorienterte partiet unna makten.

Nå er den omstridte Gerry Adams ute av bildet. Partileder siden 2018, Mary Lou McDonald (50), har kommet med kontroversielle støtteuttalelser om konkrete IRA-medlemmer, men er for ung til å ha hatt noen befatning med selve armeen.

Hun snakker heller ikke veldig mye om gjenforening, annet enn når hun minner om et vilkår i Langfredagsavtalen fra 1989 som sier at Den nordirske forsamling, Nord-Irlands lovgivende myndighet, kan kreve folkeavstemning om det. Hennes posisjon nå er at de respektive parlamenter skal kunne begynne å forberede en fremtidig tilretteleggelse «når tiden er inne». Det er noe annet enn IRAs mantra «Vår dag vil komme».

Langfredagsavtalen, som ble inngått mellom den britiske og den irske regjeringen, var en prinsippavtale om fredsprosessen i Nord-Irland etter en tredveårskrig med 3600 drepte. I henhold til overenskomsten fjernet Irland paragrafen i grunnloven som gjorde krav på hele den irske øya som ett nasjonalt territorium.

Generasjonen som stemmer Sinn Féin har vokst opp etter Langfredagsavtalen. Mary Lou McDonalds velgere har gjort Sinn Fein til det klart største partiet for dem under 30. Hun trekker også til seg en stor gruppe mellom 30 og 45 år. De som er opptatt av hus, familiepolitikk og pendlertog. Sinn Féins valgkamp har handlet om sosial boligbygging og helsehjelp.

Siden Irland bare har to andre store partier, har det vært enkelt for McDonald å peke på hvem som har skylden for kaoset i helsevesenet, at antallet hjemløse har økt med 60 prosent siden forrige regjeringsskfite, og at det nesten ikke er mulig for mennesker mellom 17 og 34 år å finne et overkommelig bosted i de store byene.

Fianna Fáil har fått ansvaret for nedsmeltingen av finanssystemene i 2009, og Fine Gael får svi for hestekuren Irland måtte gjennom for å komme til hektene igjen. De siste ni årene har statsminister Leo Varadkars konservative parti og hans brede koalisjon av støttespillere fått nasjonen på fote; landet har den hurtigst voksende økonomien i EU, de har den yngste befolkningen og best utdannede ungdommene, arbeidsledigheten er på fem prosent.

Men irske velgere er som velgere flest. De vil ha noe annet.

I dette tilfellet er Sinn Féin den som tilbyr change. Forandring. Løftet om å bygge 100 000 statssubsidierte boliger i løpet av de neste fem årene, rentefrys i tre år og universelle helseordninger skal finansieres ved å øke skattene for næringslivet og de aller rikeste.

Populisme kommer i mange former, og denne varianten fra venstresiden er neppe det den skjørt rehabiliterte irske økonomien trenger akkurat nå. Det åpenbare dilemma for Irlands øvrige partier, og særlig de to tidligere regjeringspartiene, er hvordan forhandlingene om makt og posisjoner nå skal foregå. Er dette en trussel mot Irlands demokratiske system, eller en mulighet?

Både Fianna Fáil og Fine Gael kan søke konstellasjoner som gir en styringsdyktig majoritet på 80 representanter (av 160) i underhuset. De kan også gå til hverandre om målet, ene og alene, er å holde Sinn Féin utenfor.

Samtidig tenker nok begge at det bare er én ting som kan bli verre enn å svelge noen kameler og søke regjeringssamarbeid med Mary Lou McDonald. Og det er ikke å gjøre det.

En storkoalisjon som gjør Sinn Féin til det største opposisjonspartiet vil gi dem en unik plattform til å bygge seg opp frem mot neste valg. I mellomtiden kan Storbritannia ha påført seg selv en hard brexit, noe som anslås å gå hardt utover irsk økonomi. Da kan det være greit å ha ansvarliggjort de mest ytterliggående og gitt dem praktisk innsikt i sammenhenger.

Lyder kjent, gjør det ikke?

