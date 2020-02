HVA VI SKAL LEVE AV: – Norge har en formidabel nasjonalformue, der menneskene er viktigst. Verdien av vår humankapital er om lag tre ganger så stor som summen av naturressursene, produksjonskapitalen og finanskapitalen til sammen, skriver kronikkforfatteren. Foto: Virke

Vi må snakke om det vi har

Vi trenger både Jan Tore Sanner og Hadia Tajik på laget for å lykkes. Da må de snakke om næringslivet vi har, og ikke næringslivet vi hadde.

IVAR HORNELAND KRISTENSEN, administrerande direktør for Virke

De siste dagene har Jan Tore Sanner og Hadia Tajik diskutert friskt om Norge er blitt mindre eller mer oljeavhengige. Dessverre skuer de bakover, ikke fremover. Vi skal være takknemlige overfor de næringene som har vært avgjørende for å bygge den velstanden vi har i Norge i dag, men takknemligheten kan ikke være førende for utformingen av ny næringspolitikk. Fremtidens næringspolitikk må ta utgangspunkt i det næringslivet vi har i dag, ikke det næringslivet vi hadde.

Handels- og tjenestenæringen har for lengst overtatt stafettpinnen fra olje- og gassnæringen, og vist seg oppgaven verdig. Ved utgangen av forrige tiår utgjorde olje- og gassrelatert virksomhet 33 prosent av privat verdiskaping målt i bruttonasjonalprodukt. Handels- og tjenestenæringen utgjorde 44 prosent.

Mens olje- og gassvirksomhetens verdiskaping målt i kroner og øre har stabilisert seg, har handels- og tjenestenæringen stått for tre firedeler av den samlede veksten i verdiskaping i Norge det siste tiåret. Vi har skapt store verdier innenfor omsorg, rådgivningstjenester, formidling av folk og varer, varehandel og opplevelser. I dag utgjør handels- og tjenestenæringen 54 prosent av vårt private næringsliv.

Til tross for at handels- og tjenestenæringen er så viktig for norsk økonomi, ser vi gjentatte ganger at norske politikere innfører avgifter og reguleringer som gir utenlandske aktører konkurransefortrinn. Sist ved tollfritaket på tekstilvarer for utenlandske nettbutikker. Politikerne våre må forstå at handels- og tjenestenæringen ikke er skjermet, men står i en internasjonal konkurranse.

Når Tajik snakker om næringene vi skal satse på i fremtiden, er hun utelukkende opptatt av industri og offshore. Da overser hun at halvparten av fastlandseksporten vår er tjenester, om lag 210 milliarder kroner i 2018. Tall fra SSB viser at innenlands vokser tjenestekonsumet dobbelt så raskt som varekonsumet. Hjemmemarkedet vårt er blitt en arena for å utvikle gode tjenester, som vi tar med ut i verden. Her ligger det største vekstpotensialet i norsk næringsliv.

Et eksempel er norsk spillbransje. De omsatte for 389 millioner kroner i 2018. En økning på hele 29 prosent fra 2017. Men det som er enda mer imponerende er at bare 12 av disse millionene kom fra Norge. Spillbransjen hentet hele 377 millioner kroner i eksportinntekter. Enhver diskusjon om rammebetingelser for norske virksomheter, må ha som utgangspunkt at 377 millioner i eksportinntekter fra spill er minst like gode som 377 millioner i eksportinntekter fra olje og gass. Da kan vi kanskje unngå tiltak som jobber imot norsk handels- og tjenestenæring, og i stedet snakker om tiltak som tilrettelegger for økte eksportinntekter.

Vi kan ikke leve av å klippe håret til hverandre, het det i en rapport fra 2010 om nedskaleringen av norsk oljeøkonomi. Det var en undervurdering av potensialet i tjenester som kan skape nye verdier. Et eksempel er Cutters, som har skapt et nytt frisørkonsept som gir kundene en sømløs og god opplevelse. Konseptet kan fungere like godt i Miami som i Oslo. Hvordan vi klipper håret til hverandre kan faktisk bli en norsk eksportsuksess.

Norge har en formidabel nasjonalformue, der menneskene er viktigst. Verdien av vår humankapital er om lag tre ganger så stor som summen av naturressursene, produksjonskapitalen og finanskapitalen til sammen. Også i fremtiden vil velferdsnivået vårt avhenge av hvor mange som er i jobb og hvor produktive vi er. Der spiller tjenestenæringene en avgjørende rolle. Ifølge nasjonalregnskapet har 42 prosent av nye årsverk i Norge det siste tiåret har kommet innenfor private handels- og tjenestenæring. Å øke produktiviteten innenfor disse næringene samtidig som vi løser klimautfordringene, er vår generasjons største oppgave.

Vi har ikke tid til å vente. Allerede 4. mars legger EU frem sin tiltaksplan for sirkulær økonomi. Her vil det etter alle solemerker komme strenge krav til effektiv ressursbruk og en kretsløpstankegang for materialer. Det vil ikke bare påvirke produsenter, men også handels- og tjenesteleverandører. Norske myndigheter må kjenne sin besøkelsestid og opprette et ekspertutvalg for sirkulær økonomi, slik Virke og LO har bedt om, som kan ruste norske virksomheter for konkurranse innenfor nye rammebetingelser. Om vi jobber sammen for bærekraftig verdiskaping kan vi nå klimamålene, øke produktiviteten til handels- og tjenestenæringen og legge grunnlaget for fortsatt velstand.

Vi trenger både Sanner og Tajik på laget for å lykkes. Da må de snakke om næringslivet vi har, og ikke næringslivet vi hadde.

Publisert: 25.02.20 kl. 15:41

