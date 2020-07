Kommentar

Regler er til for å brytes, eller?

Av Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

BYGGER HER OG DER: Tusenvis av dispensasjonssøknader fra plan- og byggebestemmelser behandles i kommunene hvert år, viser tall fra SSB. Et klart flertall innvilges. Foto: Thor Nielsen

Hvorfor er det stadig noen som får lov til å gjøre det som ikke er lov? Som for eksempel å bygge i strandsonen. Og er det egentlig lov?

Dispensasjon, heter det. Og er nettopp aktualisert av Sivilombudsmannens gjennomgang av bygging i strandsonen i tre kommuner. Norsk lov sier det ikke skal bygges nærmere sjøen enn 100 meter, for på den måten å sikre blant annet allemannsretten og naturmiljøer.

Likevel lar mange norske kommuner nettopp det skje. Og de gir ikke bare dispensasjon fra loven mot bygging i strandsonen. Tusenvis av dispensasjonssøknader fra plan- og byggebestemmelser behandles i kommunene hvert år, viser tall fra SSB. Et klart flertall innvilges.

Alt fra en etasje til på huset, takterrasser, bygging for nær nabo, slippe å følge kommunens rekkefølgebestemmelser og mye, mye annet. I tillegg kommer alle de som tar seg til rette uten å søke hverken om tillatelse eller dispensasjon - og ikke blir straffet for det.

Så hva skal vi med lover hvis vi bare kan be om å få slippe å følge dem? Kan man tenke seg det samme innenfor andre lovområder? Hvis jeg synes veien er så bra at jeg gjerne vil kjøre i 100 istedenfor 80, hadde det vært kjekt å bare spørre om å få slippe den dumme fartsgrensen, og gjort som jeg synes var best.

– Praksis nå er i strid med Stortingets vilje. Loven håndheves ikke fra kommunens side og det gjør noe med vår tillit og respekt for lovverk og myndigheter, påpeker dosent i juridiske fag ved NMBU, Fredrik Holth.

Myndighetene legger ned mye tid, penger og arbeid i å lage planer for blant annet arealbruk og vern, der hovedformålet er fellesskapets interesser. I dag praktiseres bygningsloven svært forskjellig fra kommune til kommune. På toppen av alt behandles byggesaker i noen kommuner politisk, i andre bare administrativt.

Når du kjøper deg hus eller leilighet i et utbygd område, vil kommunen ha en arealplan og en reguleringsplan for området du bor i. Verdien av din tomt bestemmes i stor grad av disse planene - og at de følges.

Planene blir til gjennom en omfattende prosess hvor myndigheter og offentligheten medvirker, og der ulike interesser er veies opp mot hverandre for å finne en best mulig løsning for samfunnet, naturressurser og miljø. Slik sikres likebehandling og rettssikkerhet.

Når man gir dispensasjoner i hytt og pine for å tilfredsstille enkelte søkere, rammer det fellesskapet. Med mange dispensasjoner, endrer området gradvis karakter, og rammer både livskvaliteten for dem som bor der, og ikke minst verdien på eiendommen deres.

Stortinget har sagt at dispensasjoner skal være en sikkerhetsventil som må brukes med stor varsomhet. De rettslige vilkårene for å gi dispensasjon er strenge, og hovedregel er at planen skal følges.

I 2008 kom en revisjon av plan og bygningsloven som nettopp skulle innskjerpe bruken av dispensasjoner. Men vulgære palasser fortsetter å sprette opp som paddehatter i strandsonen, LNF-områder bygges ned, og kommunene gjør som de vil.

I 2018 skrev Fylkesmannen i Trøndelag en refsende veiledning til sine kommuner om bruk av dispensasjoner i byggesaker:

«Det bør være en kommunal målsetning å ha så få dispensasjoner som mulig. I den grad kommunen ønsker å vurdere å gi dispensasjon er det av stor betydning at lovens krav til dokumentasjon om grunngivning blir fulgt opp. Det er videre viktig at statlig og regional arealpolitikk blir fulgt opp også i vurderingen av dispensasjonssaker. Fylkesmannen anmoder derfor om en innskjerping av kommunenes dispensasjonspraksis.»

– Dette handler faktisk om juss, og ikke politikk, slik en del kommuner synes å tro, sier Holth.

Et forslag til endring i dispensasjonsbestemmelsen er nå ute på høring. I følge kommunalministeren vil den gjøre det enklere og tydeligere for kommunene å praktisere.

Kritikere mener den vil gi økt adgang til å gi dispensasjoner, og ikke minst at Fylkesmannen får mindre mulighet for kontroll. Det skjer ved at det ene rettslige vilkåret som nå kreves for å gi dispensasjon, gjøres om til et politisk skjønnsspørsmål. Vilkåret det er snakk om, er at fordelen ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempen etter en samlet vurdering.

Da kan det bli enda viktigere å kjenne en lokalpolitiker.

Er det sånn vi vil ha det?

Publisert: 08.07.20 kl. 14:26

