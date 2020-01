SUPERSTJERNE: – Kobe Bryant var en umåtelig talentfull, god spiller. Som til tross for sitt talent, insisterte på å jobbe hardere, trene mer, være enda mer detaljfokusert enn noen andre, skriver basketkommentator Arnstein Friling. Foto: Bjørn S. Delebekk

Minneord over Kobe Bryant: – De elsket ham i Kina, i Italia, i LA, overalt

Kobe Bryant var den beste, og den som i tillegg ville mest. Er det rart han ble så god?

ARNSTEIN FRILING, basket- og sportskommentator Viasat

Iskald. Nådeløs. Grenseløst ambisiøs. Overmenneskelig atletisk. Brutalt hardtarbeidende. Grasiøs. Karismatisk. Vinner. Der er de sju karakteristikkene som må være med hvis man skal forstå hvor stor Kobe Bryant var, og for å forstå hvorfor en hel generasjon idrettselskere nå er i dyp sorg og sjokk over idolets brå bortgang.

Det skal ikke skje sånn. En 41-årig femdobbel NBA-mester, verdensstjerne, Oscar-vinner (ja, faktisk!) og firebarnspappa skal ikke rives brått bort. En 13-årig jente skal ikke omkomme i en ulykke. Vi skal ikke stå måpende igjen og føle et brått, tungt savn.

Men sånn ble slutten for Kobe Bryant, hans datter Gigi, og for sju andre i helikopterstyrten i California i går kveld, norsk tid. Kobe Bryant fikk sin debut som NBA-spiller i 1996. Omtrent samme år som Internett ble et verdensomspennende og definerende fenomen. Og på samme måte som Internett vant verden og forandret alt de 20 neste årene, vant Kobe Bryant alt i NBA, og han forandret både basketsporten og innstillingen til millioner av unge gutter og jenter som ville bli som ham.

For det de så i Bryant (eller «Kobe», som alle bare refererte til ham som) var en umåtelig talentfull, god spiller. Som til tross for sitt talent, insisterte på å jobbe hardere, trene mer, være enda mer detaljfokusert enn noen andre. Den beste, som i tillegg vil mest. Er det rart han ble god?

Hans far, Joe «Jellybean» Bryant var NBA-spiller. Som avsluttet sin karriere i Italia. Der vokste Kobe opp fra han var seks til han var 13 år. Mest i Milano. Han elsket AC Milan, snakket flytende italiensk og spilte fotball. Da familien flyttet tilbake til Philadelphia, ble han en high school-stjerne. 1,98 meter høy, spenstig som Michael Jordan. Ja, rett og slett ble han det nærmeste vi har fått – og kommer til å få – basketlegenden «Air» Jordan.

Rekruttert rett inn i NBA fra high school, stjerne innen han var 20 år, 5 NBA-titler, 2 OL-gull, 3.plass totalt på scoringssatistikken totalt i NBA da han la opp. Listen over hans utmerkelser er milelang. Men først og fremst ble han kveld etter kveld i NBA en kilde for de mest spektakulære høydepunkt.

Forfatteren Jim Carroll har sagt: «Basket er den eneste idretten der du kan korrigere feilene dine i lufta.» Vel, kanskje er det ikke den eneste, men det som er sikkert er at Kobe Bryant kunne fly, sveve, korrigere og dominere. Han skapte scoringer der alt så ut som et virvar av hoppende forsvarsvargiganter med utstrakte armer. Og disse YouTube-høydepunktene har en generasjon verden rundt som nå er mellom 15 og 45 år gamle, vokst opp med. Og: Han spilte for det mest glamorøse laget. Los Angeles Lakers. I media- og glamoursentrumet Los Angeles. I alle 20 år. Han var hele byens helt. Nå, for evig tid.

De definerende øyeblikkene er mange. Men da han samlet de største amerikanske stjernene og dro til OL i Beijing i 2008, ga hans «arvtagere» LeBron James og Dwayne Wade en leksjon i hvor hardt man må jobbe for å bli best, og nærmest egenhendig halte USA til et OL-gull over et glimrende Spania, og dermed gjereiste USAs basketære etter deres OL-nederlag i Athen i 04, var hans plass blant de største sementert.

Selv om proffkarrieren varte i imponerende 20 sesonger, var den ikke rosenrød hele veien. Han var en splittende figur, både pga. hans knallharde innstilling, en spillestil som noen mente var i overkant selvsentrert (De tar feil!) og pga. en sak for nærmere 20 år siden som involverte påstander om seksuelt overgrep.

Alt dette ligger langt i bakspeilet nå. Hans enorme karriere tok slutt i 2016, og han hadde beveget seg in i media- og underholdningsverdenen. Sto bak en kortfilm som vant Oscar i 2018 for beste tegnede kortfilm, og han hadde fått fire døtre, alle med kvinnen han var sammen med de siste 21 årene av sitt liv. En av dem, 13-åringen Gianna (Gigi) var han baskettrener for. Hun var selvsagt et stort talent, og da helikopteret styrtet, var de på vei til å trene og spille basket.

Mannen som svevde gjennom luften og bergtok en hel verden med sitt spill, falt ned fra himmelen. Og med det brutale møtet med bakken, møtte en verden av idrettselskere marerittet som ikke var til å tro: Kobe Bryant var borte. For godt. Obama, Mark Hammill, Trump, Messi, Ronaldo, Neymar (Kobe Bryant var en enorm helt blant alle dages fotballstjerner) har skrevet sine hyllester. De vil renne inn i dagene og ukene som kommer.

Mitt siste minne: Jeg satt 10 meter fra ham i VM-finalen i basket i Beijing i september for fire og en halv måned siden. De 18 000 kineserne klappet og jublet for de argentinske og spanske stjerne som kjempet en durabelig kamp om gullet.

Men da Kobe Bryant reiste seg, reiste 18 000 mennesker og trampeklappet i tre minutter. De elsket ham i Kina, i Italia, i LA, overalt.

