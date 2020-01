Kommentar

Livsfarlig kjærlighet

OSLO TINGRETT (VG) For noen norske ungdommer er det livsfarlig å bli forelsket. Storebrødre vokter søstrene sine - fordi jentene bærer familiens ære.

En rettssak i Oslo Tingrett denne uken viser hvor galt det kan gå. Og hvor kort vi har kommet i å håndtere saker som handler om ære og skam-kulturen.

Mohammed hadde et nært forhold til en jevnaldrende jente. Jentas storebror tålte ikke forholdet mellom de to ungdommene. Han møtte opp på skolen for å «ordne opp».

Det gikk for langt. Mohammed mistet bevisstheten etter gjentatte slag. Hjertet stanset. Og han som slo, nektet dem som sto rundt å ringe etter ambulanse.

Samtidig sa han at de ikke måtte fortelle noen hva som hadde skjedd. I stedet måtte de si at Mohammed hadde løpt og falt sammen. At det kunne ha sammenheng med at han fastet, fordi det var Ramadan. Mohammeds venner, som er mye yngre enn jentas storebror, følte seg truet. De våget ikke annet enn å adlyde.

Derfor gikk det alt for lang tid før ambulansen kom. Mohammed havnet i koma. Han våknet aldri. Retten skal ta stilling til om Mohammed døde fordi jentas storebror hadde hindret livsnødvendig hjelp.

Ære og skam

Det finnes norske ungdommer som ikke får leve det frie livet vi burde ta for gitt i Norge. Kulturen fra foreldrenes hjemland trumfer de unges rettigheter, også i vårt samfunn.

Denne uken gikk saken om Mohammed i Oslo Tingrett Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Dersom en datter oppfører seg på en måte som anses som uanstendig, ved å ha et nært forhold til en gutt, så kaster hun skam på hele familien. Æren må gjenopprettes.

Blir saken satt på spissen kan familiens anseelse bare rettes opp ved at kvinnen drepes. Vi har hatt eksempler på æresdrap eller drapsforsøk, også i våre nordiske land. Æresdrapet er en kollektiv handling, der familien ofte har snakket sammen, og ett eller flere mannlige familiemedlemmer blir satt til å utføre avrettingen.

Mange tenker slik

Saken i Oslo Tingrett denne uken handlet ikke om æresdrap i denne direkte betydningen av ordet. Men alt tyder på at ære- og skamkulturen var underliggende, også her. Vitneforklaringene tegnet til sammen et bilde av en storebror som ikke likte at søsteren hadde et nært forhold til en jevnaldrende gutt.

Tiltalte og hans familie er albanere. Et av vitnene var opptatt av at det ikke bare er albanere som er strenge på slike ting. Ifølge ham tenker mange på Holmlia med utenlandsk bakgrunn på denne måten - regelen er at du skal ikke prate med søsteren til kompisen din.

Så - hva hvis han selv ble forelsket i søsteren til en kompis, måtte han da bare sett en annen vei?

– Ja, svarte vitnet.

– Eller snakket med familien hennes, og blitt godkjent.

Oppløst i tårer

Et annet vitne, en ung kvinne som hadde vært god venn av både Mohammed og jenta, fortalte at de to ungdommene hadde hatt et nært forhold, i hvert fall i seks måneder, kanskje lenger. Hun fortalte at de to var veldig opptatt av hverandre, mer som en forsiktig flørt enn som et kjæresteforhold. De gikk turer sammen om kvelden, gjemte seg litt bort. Begge hadde ved flere anledninger fortalt at jentas storebror ikke likte at de var sammen.

Kort tid før Mohammed ble slått ned, hadde vitnet snakket med den unge jenta. Hun hadde vært oppløst i tårer, sagt at det måtte bli slutt mellom henne og Mohammed, fordi de hadde fått klar beskjed om at de ikke kunne fortsette. Vitnet visste ikke hvor beskjeden kom fra.

Den unge kvinnen i vitneboksen bekreftet det hun hadde fortalt i tidligere avhør, om at jenta hadde sagt at familien ville straffe henne, og at hun ikke visste hva som ville skje med Mohammed.

– Jeg er norsk, og er vant til at det er helt vanlig å ha noe på gang. For meg er det vanskelig å forstå at en liten flørt er galt. Så selvfølgelig har jeg lurt på hva som er så ille. At det skal være så alvorlig - det var jeg ikke forberedt på, sa hun.

Rasende

Faren til tiltalte ville ikke forklare seg i retten. Derfor ble politiavhøret av ham lest opp. Han beskrev sin tiltalte sønn som en sosial ung mann med mange venner. Men han kjenner ikke navnet på noen av vennene.

I avhøret fortalte faren at sønnen hadde kommet hjem, rasende, og fortalt foreldrene at han hadde hørt at lillesøsteren var sammen med en gutt. Faren hadde snakket med datteren, som hadde forsikret om at det ikke var sant. Ifølge faren fortalte han sønnen dette, samtidig som han ba ham om ikke å lage problemer. Hvis sønnen møtte Mohammed, kunne han bare si at han skulle ligge unna lillesøsteren, siden hun var så ung, bare 15 år. Han måtte ikke gjøre noe.

På spørsmål om ære er viktig for familien, svarte han at de ikke er opptatt av ære, men av respekt. Og at religion er viktig.

Grunnleggende verdier

Det var både overraskende og påfallende hvor liten vekt aktor Børge Enoksen la på spørsmålet om ære da han oppsummerte saken. Han nøyde seg med å si at møtet mellom Mohammed og jentas storebror skjedde som følge av kultur, før han la ned påstand om ett års fengsel. Strafferammen i den mest aktuelle bestemmelsen er tre år.

Bistandsadvokaten til den døde guttens familie, Erlend Liaklev Andersen, var mye skarpere. Han var enig med aktor i at tiltalte ikke hadde som mål å drepe. Men han understreket at det likevel var tydelig at han hadde som mål å skape frykt.

– Den totalt meningsløse opptakten til hendelsen, må tillegges betydelig vekt. Det var ingen grunn til at dette skulle skje, det gjør saken mer alvorlig, sa Liaklev Andersen.

Kampen mot æresrelatert vold må føres på mange fronter. En del av dette er i rettsapparatet. Da må politiet sette inn sine beste folk. Jeg er ikke overbevist om at det har skjedd denne gangen.

Vi kan aldri akseptere at et kvinnesyn som bryter med grunnleggende verdier i vårt samfunn, får feste seg. Hverken på Holmlia eller andre steder. Norske ungdommer skal ha frihet til å leve det livet de ønsker, uavhengig av hvor foreldrene og besteforeldrene deres kommer fra.

Publisert: 18.01.20 kl. 15:36

