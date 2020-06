PÅ SISTE VERSET? – I helga, etter at Erling Braut Haaland skåra i det 90. minutt var det heilt stilt i Bryne-forumet. Ikkje ein lyd, jamvel om unge Haaland avgjorde kampen. Er fotballen i ferd med å døy, spør Asgeir Ueland. Foto: LEON KUEGELER / POOL

Sakte drep coronaen fotballen

Brynes store son Braut Haaland skårar igjen. Men i Bryne-forumet er det stilt. Er fotballen som me kjenner den i ferd med å døy?

ASGEIR UELAND, skribent og forfattar

No om dagen trør eg langs gamle romerske vegar. Ein lovnad eg ga meg sjølv då alt var lukka. Eg såg jamvel hyren av eit forsteina amfiteater sist veke medan fuglane framførde morgonhymnen. Eg kom på det tomme teateret no ei lita veke etter. Det minte meg om eit spørsmål eg har hatt ei tid, og som vakna på nytt etter at eg las eit fotballresultat: Kor tid var den siste gladiatorkampen?

Wikipedia hevder det var 1. januar 404, i alle høve i Roma. Men ein kan ikkje lita på wikipedia, og kven veit om dei haldt det gåande i ein eller annan provins nokre år til.

Romerske ruinar. Dei er litt som Manchester United. Dei står som vitne om gamla storleik, men tida har gått frå dei. Men no skal eg ikkje sitte her på min høge hest som ein annan Marcus Fulvius Sextus to kampar frå ligagullet. For som den legendariske Liverpool-manageren William Shankly sa: det er mykje viktigare enn som så.

Og det som er viktigare enn som så er at fotballen kanskje ikkje kjem til å verte som før. Kanskje er me litt der kor Rom var då interessa for gladiatorkampane byrja ebba ut. Var det berre gamle gråhåra som stae ikkje hadde konvertert til kristendommen som sat att på tribunane og sa han gotaren i 368 var mykje betre enn dei her. Var dei siste gladiatorane spora opp under fjerne himmelstrok? Alle dei med lokal tilhøyring hadde for lengst fordufta frå arenaen og var andre stadar. Jesus meir hipster enn gladiatoren.

Eg kom til å tenke på koss ein sport døyr då eg kikka innom forumet som diskuterer mitt gamle storlag, Bryne. Det har sjølvsagt ikkje vore storlag sidan 1987, men me er no dei som lever i fortida og dei som trur dei gjer det. Naturleg nok var jubelen stor i vinter då Brynebyens store son, Erling Braut Haaland herja kyrkjesokna rundt i Europa og tok Bundesligaen med storm. For oss gamle var det Arne Larsen Økland inkarnert og mutert.

For dei yngre han som sprang rundt på kunstgraset for nokre år sidan. Men så i helga, etter at han skåra i det 90. minutt var det heilt stilt i «forum internettum». Ikkje ein lyd, jamvel om unge Haaland avgjorde kampen.

Så tidleg ein sundag morgon sende eg ut ein prøveballong i forumet. Eg spurde om det berre var finveret eller om fotballinteressa hadde dalt gjennom koronaen. Ein skal huske at dette er såkalla blodfans, og ikkje folk som slenger innom stadion ein kamp når det er fint ver. «Fotball utan fans og mykje liv vert aldri det same», svara ein som har lang fartstid i fanklubben.

Og det er nett det. I alle kampar som går no om dagen, høyrer me ekkoet frå betongen. Det er som å sjå på ein internkamp eller ei trening føre ein av desse store kveldane i meisterligaen. Dei einaste som er på arenaen er nokre forfrosne kameraførarar og nokre som skriv.

Når måla kjem sit ein plastra i sofaen som om det var eit dataspel. Jamvel falsk jubel kan ein legge inn, i alle høve i Tyskland. Men jo lengre det går med tomme tribunar, jo meir vane vert me med det. Gidd ein då når ting vert normale ein gong seint i haust, eller neste år, og vende attende til stadion? Vert det fleire pakketurar til England når flyet kostar fem gonger så mykje? Og er stjernene det same utan songar og lyd frå tusenar rundt dei? Den tolvte mann er ikkje det same i betong.

Og kva med dei gamle grå, som stort sett er dei som fyller tribunane frå Arendal til Alta? Er det desse som er dei siste fotballfans? Er desse som sit ved forblåste banar og ser på lag som ikkje ein gong står på tippekupongen som dei orka seg over den siste gladiatorkampen? Er det ein vert vane med på fjernsynet no i desse dagane omtrent det same ein vil oppleve om ein ser e-fotball? Der treng ein ikkje ha det i føtene, men i fingrane frå stolen for å vere god.

Men er det noko me gidd sjå på? Er det ikkje noko anna enn dramaet på San Siro, mirakelet i Istanbul eller Brynes smertefull fall ned i 2. divisjon? Ein kan ikkje oppleve det via eitt dataspel, tenker eg.

Men eg tenker kanskje feil. Kyrkja og Jesus var noko heilt anna enn gladiatorkampar. Likevel trakk tusenar dit for å høyre og sjå på nye ritual kvar veke. Om eit par veker tar Liverpool sitt fyrste gull på 30 år. Eg skulle vore glad, lukkeleg og hoppa rundt i rommet som eg gjorde i 2005. Men jamvel om Jürgen Klopp har halde meg limt til skjermen kvar pressekonferanse sidan han landa ved elva Mersey er det ikkje lengre det same.

Eg trør romerske vegar om dagen. Eg ser ruinar og tenker på at snart kan me vere dei siste som brydde oss om fotball. Om coronaen ikkje var slutten på fotballen, var det i alle høve eit slags varsel om at det alle ser på ein dag vert borte.

Ikkje ulikt den januardagen i år 404.

Publisert: 16.06.20 kl. 17:55

