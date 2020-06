Kommentar

Y-blokka som X-faktor

Av Yngve Kvistad

Foto: Tegning: Roar Hagen

Regjeringen har gjennom coronaperioden fått fortjent honnør for økonomisk romslighet og løsningsvilje. Men når ble regjeringskvartalet en del av unntakstilstanden?

Det er nesten noe uvirkelig over en Høyre-ledet regjering som ikke bare er villig til å gå på akkord med egne moderate prinsipper og tilbakeholdenhet i bruken av offentlige penger, men som også synes å gjøre det med slik insisterende entusiasme.

Nytt regjeringskvartal tegner til å bli fastland-Norges dyreste byggeprosjekt. For å realisere dette legger regjeringen opp til å bryte egne retningslinjer for hvordan slike prosjekter skal styres, og dernest få Stortinget med på å skrive ut en blankofullmakt pålydende en ukjent sum.

Regjeringen har selv innført noe de kaller Statens prosjektmodell, et kontroll- og styringsverktøy ved offentlige investeringer med anslått samlet kostnadsramme over én milliard kroner. Dette for å sikre «god metodisk utredning før det fattes beslutninger om statlige investeringer. Målet er å unngå feilinvesteringer og holde god kontroll med kostnader og nytte gjennom planlegging og gjennomføring av prosjektene.»

Det betones at kostnadsoverslag skal kvalitetssikres før investeringsbeslutning og fastsettelse av prosjektets kostnadsramme kan fremmes for Stortinget. «Etter investeringsbeslutning i Stortinget kommer gjennomføringsfasen, der tiltaket skal iverksettes."

Betyr dette at Regjeringen mener riving av Y-blokka er noe som ikke inngår i realiseringen av prosjektet nytt regjeringskvartal? Hvis rivesaken er et separat anliggende overgår ikke prislappen én milliard og kan gjennomføres uten å måtte belemre Stortinget med kvalitetssikringsrapporter og krav om kostnadsramme.

Men hvis fjerning av Y-blokka er en del av byggeprosjektet, slik at riving inngår i anleggskonseptet, må det bety at Stortinget trenger en kostnadsramme for hele regjeringskvartalet og at nasjonalforsamlingen deretter fatter et investeringsvedtak.

I henhold til sin egen prosjektmodell er regjeringen i så fall nødt til å fremlegge et budsjett for Stortinget før gjennomføring. Nå skjer ting i gal rekkefølge. Y-blokka er X-faktoren. Hvis den rives før Stortingspolitikerne har fått presentert det endelige regnestykket, sementeres et byggeprosjekt det så langt ikke er bevilget fem øre til.

Hva om nasjonalforsamlingen setter ned foten, gitt den ekstraordinære pengebruken de siste tre måneder?

Allerede fredag skal Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett stemme over et SV-forslag om å kreve oppdaterte kostnadsrammer for det nye regjeringskvartalet, i tråd med prosjektmodellen.

Coronakrisen har påført staten svimlende kostnader. Den endelige prislappen kommer til å bli skyhøy. Vi har også lest om en sunket fregatt som ikke kan erstattes innenfor ordinære budsjetter, om innfasing av nye kampfly og om en gigantisk sykehus-investering i hovedstadsområdet.

Ingen vet dette bedre enn landets sindige finansminister Jan Tore Sanner (H) som er blitt like bekymringsgrå under hårfestet som over. For hver sjekk han må forskuttere innløst hos våre barnebarn kommer en ny rynke i pannen. Som tidligere kommunal- og moderniseringsminister vet han også at den drøyeste fakturaen ennå ikke er utstedt.

Sivert Bjørnstad (Frp) skrev nylig brev til Sanners etterfølger i kommunaldepartementet, Nikolai Astrup (H), og ba om «en oversikt over departementets siste kostnadsoverslag for nytt regjeringskvartal».

Fredag kom svaret: «Forprosjektet for byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal er nå i sluttfasen. Parallelt pågår det arbeid med ekstern kvalitetssikring (KS2). Arbeidet med å anslå kostnadene for byggetrinn 1 er ikke ferdig, og regjeringen har ikke tatt stilling til dette ennå. Det er derfor for tidlig å si noe nå om hva det nye regjeringskvartalet vil koste. Forslag til kostnadsramme for byggetrinn 1 vil bli lagt fram i Prop 1 S for 2021.»

Ansvarlig statsråd vet altså ikke hvilken sluttfaktura norske skattebetalere til syvende og sist vil få, men kan melde inn «forslag til kostnadsramme» i neste års statsbudsjett. Legg imidlertid merke til det han sier om byggetrinn 1 og «ekstern kvalitetssikring». Hvis riving av Y-blokka inngår i dette bør det ringe noen bjeller hos Statsbygg.

La oss i mellomtiden friske opp statsrådens minne med noen estimater. I 2013 ble det foretatt en såkalt konseptvalgutredning hvor investeringskostnaden for nytt regjeringskvartal på 175 000 m² ble anslått til 5,6 milliarder kr.

Senere kvalitetssikringsrapporter justerte anslagene opp til 11,6 mrd., siden til 15,5 mrd. grunnet forventning om økt arealbehov. Men ifølge en ikke-bestridt kronikk i Dagsavisen i februar i år, var arealet i en kvalitetssikringsrapport fire år senere nedjustert til 120 000 m². Og investeringsestimatet? Jo, det var oppjustert til 21,7 milliarder kr.

Siden Forsvarsdepartementet ikke skal flytte og UD heller ikke ønsker å forlate sin historiske adresse, er mye spart bare der. De nærliggende departementsbygningene R5 (Akersgata) og R6 (Keysers gate/Teatergata) er betydelig opprustet og utvidet siden 22. juli 2011, likeså Kulturdepartementet som nå holder til i Grubbegata. Sikkerhetsspørsmålet gjelder fortsatt, selv om regjeringkvartaler åpen for alminnelig trafikk i byer som London, Berlin og Roma gir argumentet litt mindre tyngde.

Arealbehovet i skisseprosjektet er ytterligere redusert til 79 500 m² og det begynner å bli spørsmål om det virkelig er behov for å realisere alle bygningene i konseptet «Adapt» som i 2017 ble kåret som vinner i arkitektkonkurransen om nytt regjeringskvartal.

Det i seg selv gir grunn til å revurdere nødvendigheten av å rive Y-blokka.

Publisert: 17.06.20 kl. 09:49

