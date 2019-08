– Den indiske regjeringens fjerning av artikkel 370 vil bli starten på enda flere menneskerettighetsbrudd og overgrep mot befolkningen, skriver Usman Ali Khan. Foto: PRIVAT

Debatt

Indias grove overtramp i Kashmir

Indias hindunasjonalistiske statsminister ønsker en symbolsk politisk seier på bekostning av kashmireres rettigheter.

USMAN ALI KHAN, samfunnsdebattant

Folk i Kashmir mangler grunnleggende menneskerettigheter, og situasjonen er dramatisk forverret de siste dagene. Denne uken annonserte Modi-regjeringen i India at de vil fjerne artikkel 370 fra den indiske grunnloven med umiddelbar virkning.

Hvordan kan en statsleder i det som hevdes å være et demokrati, endre et omstridt områdets autonome status over natten?

Jammu og Kashmir har vært et omstridt område helt siden India og Pakistan erklærte seg som to selvstendige stater i 1947. Den indiskkontrollerte delen har hatt en autonom status gjennom den indiske grunnlovens artikkel 370 og artikkel 35A, som stiller krav til at ingen ikke-kashmirere kan eie jord, bosette seg eller søke på offentlige verv eller stillinger i regionen så lenge regionen er omstridt.

Dette var premisset som indiske myndigheter måtte inngå for i det hele tatt å invadere Kashmir ved hjelp av en hindufyrste for over 70 år siden. Dette var også trøsten som skulle forsikre at Indias midlertidige invadering ikke skulle vare, og at befolkningen i Kashmir etter hvert skulle få rett til å bestemme over egen skjebne.

Slik ble det imidlertid ikke.

Gradvis har indiske myndigheter tatt mer og mer kontroll i regionen, slått hardt ned på alle som har utfordret Indias autoritet og økt den militære tilstedeværelse til over 700 000 paramilitære styrker. Med dette har de gjort Kashmir til verdens mest militariserte området.

Indiske sikkerhetsstyrker nyter dessuten full immunitet som følge av «Armed Forces Special Powers Act» (AFSPA), som forbyr rettsforfølgelse av sikkerhetsstyrkene, selv om de begår overgrep mot sivilbefolkningen. I de 28 årene loven har vært i kraft, har det ikke vært et eneste tilfelle hvor sikkerhetsstyrkene har blitt straffeforfulgt av indiske myndigheter.

Fjerningen av artikkel 370 vil bli starten på enda flere menneskerettighetsbrudd og overgrep mot befolkningen, som lider stor nød. Den humanitære situasjonen er prekær. Søndag kveld ble all internett- og mobilforbindelse i regionen brutt, og selv etter flere forsøk får jeg ikke kontakt med venner og bekjente som bor der.

Samtidig har enda flere paramilitære styrker blitt sendt inn til regionen og hinduer under pilegrimsreise har blitt bedt om å trekke seg ut av regionen. Det samme har turister som oppholder seg der. De siste dagene har det også vært harde konfrontasjoner mellom indiske og pakistanske styrker ved «Line of control», som skiller indisk-okkuperte Kashmir og pakistanske Azad (frie) Kashmir.

Jammu og Kashmir er det eneste området under indisk styre som har muslimsk majoritet. Dersom indiske myndigheter lykkes i å fjerne regionens autonome status, vil de forsøke å jage ut den opprinnelige befolkningen og endre befolkningssammensetningen til hindumajoritet ved at illegale bosettere kan overta landområder.

Dette vil bidra til at den opprinnelige befolkningen mister sine landområder for alltid og effekten av FN-resolusjonene vil være verdiløs. Statsminister Modi vil gjennom dette bli en enda større helt blant hindunasjonalister enn han allerede er og på den måten øke oppslutning om hans politikk og hans person. Samtidig vil han bidra til å flytte fokuset vekk fra Indias svekkede økonomi og erklære muslimske kashmirere som fienden.

Ved å fjerne artikkel 370 har indiske myndigheter begått et grovt overtramp på FN-resolusjonene og kashmireres selvbestemmelsesrett. India har gjennom dette erklært seg selv som okkupant og dermed gjort Kashmir-konflikten til en folkerettslig tvist. Dette bør få konsekvenser for Indias ønske om at konflikten ikke internasjonaliseres. Uten internasjonale aktører, vil sikkerhet og fred i hele Sør-Asia være truet, med konsekvenser også for Europa.

