Kallmyr om IS-fremmedkrigerne: Ikke et politisk spørsmål

Debatten om de norske IS-fremmedkrigerne og hvorvidt de skal straffeforfølges i Norge kan gi et inntrykk av at dette er et politisk spørsmål. Det er det ikke.

JØRAN KALLMYR (Frp), Justis- og innvandringsminister

Om norske IS-fremmedkrigere som i dag befinner seg i utlandet skal påtales her hjemme i Norge og om det skal rettes en henvendelse om utlevering til landet de befinner seg i – dette er avgjørelser som ligger hos norske påtalemyndigheter.

Debatten som har rast rundt norske IS-fremmedkrigeres skjebne er viktig, men det er også en svært krevende sak. De har reist for å kjempe mot norske verdier, for tortur og overgrep mot mennesker, nå vil mange få beskyttelse av de verdiene de selv ønsket å bekjempe. Spørsmålet om straffeforfølgelse er viktig. Slike handlinger skal ikke gå ustraffet. Ut ifra VGs dekning av saken, kan det gi et inntrykk av at ingenting skjer når det gjelder straffeforfølgelse av norske IS-fremmedkrigere, og at dette skyldes en politisk fastlåst situasjon.

Begge deler er feil. Vårt eget politi og påtalemyndigheter prioriterer disse sakene. Identifikasjon av personer som kan mistenkes for forbrytelser i Syria eller Irak, skjer i et samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, mellom politiorganisasjoner og etterretnings- og sikkerhetsorganisasjoner. Politiets sikkerhetstjeneste har ved starten av juni etterlyst internasjonalt 14 norske fremmedkrigere i Syria og Irak. Av disse er 6 kvinner.

Å bekjempe straffrihet for krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten er en grunnholdning for Norge og regjeringen. Det er viktig med effektiv, uavhengig og troverdig straffeforfølgning av de massive overgrep som har funnet sted i Syria og Irak. Tiltak mot straffrihet er viktig for fred og forsoning i disse landene.

Det er en grunnleggende tanke at straffeforfølgning i utgangspunktet bør finne sted der forbrytelsen skjer. Det har også lenge vært snakk om å opprette en internasjonal straffedomstol for IS-fremmedkrigere.

Men dette alternativet utelukker ikke andre muligheter.

Uavhengig av om det opprettes en internasjonal straffedomstol, vil strafforfølgning også kunne skje nasjonalt. Det er fullt mulig å føre saker mot nordmenn med IS-tilknytning – i Norge. Den norske straffelovgivningen gir et godt rammeverk for å kunne straffeforfølge norske borgere som enten har støttet IS eller vært delaktige i overgrepene som har funnet sted i Syria og Irak.

I 2008 vedtok Stortinget egne straffebud mot terrorfinansiering, oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger. I 2013 ble lovgivningen ytterligere utvidet, og det ble innført en ny bestemmelse i straffeloven som rammer deltakelse og økonomisk eller materiell støtte til en terrororganisasjon, uavhengig av om personen selv har utført eller medvirket til konkrete overgrep. I overkant av ti personer har blitt domfelt etter denne bestemmelsen på bakgrunn av forhold begått i Syria og Irak. Dersom en person har vært delaktig i konkrete overgrep, vil også andre og strengere bestemmelser i straffeloven kunne være aktuelle, herunder bestemmelsene om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Den samme bestemmelsen om deltakelse i en terrororganisasjon vil kunne ramme kvinner som har forsøkt å reise til IS-kontrollerte områder for å gifte seg med en fremmedkriger. I en dom fra mars 2019 ble en kvinne dømt for å ha deltatt i IS. Hun ble dømt til 2 år og 9 måneder fengsel.

Straffebudene er blitt mer presise og enklere å anvende for påtalemyndigheten og domstolene. For spørsmålet om straffeforfølgelse er selvfølgelig ikke en politisk avgjørelse. Den ligger hos norske påtalemyndigheter.

Likevel er situasjonen slik at det er krevende å etterforske i store deler hvor IS herjet. Norsk politi kan ikke reise ned for å etterforske i mange tilfeller. Derfor vil det være en risiko for at deltakere i IS kan slippe unna med mildere straffer, dersom vi ikke får opprettet en systematisk etterforskning og dømmende myndighet i Syria og Irak. Derfor har Norge støttet det svenske initiativet om å opprette en internasjonal straffedomstol. For bevisene befinner seg i Syria og Irak, de kanskje viktigste bevisene er Jezidie kvinnene og andre som ble utsatt for grusomheter fra IS sin side.

Om IS-deltakere med norsk statsborgerskap kommer tilbake til Norge, ved at påtalemyndighetene ønsker de utlevert, er ikke et politisk spørsmål. Regjeringen foreslo senest i forrige uke at påtalemyndighetenes uavhengighet lovfestes i en ny proposisjon, selv om det er en lang tradisjon for at politiske myndigheter ikke griper inn i påtalemyndighetenes beslutninger.

Jeg håper den åpne debatten rundt IS-fremmedkrigernes skjebne fortsetter, for vi trenger den. Hvordan vi håndterer denne krevende saken vil definere oss som rettstat og samfunn. Vi lever heldigvis i et fritt demokrati og en rettsstat, der spørsmål om straffeforfølgelse og straff besluttes av påtalemyndighetene og til sist domstolene – og ikke av politikere.

