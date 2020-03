Foto: Roar Hagen

Leder

Nå må vi stålsette oss

Vi har bare sett begynnelsen. Fortsettelsen vil koste mye - langt mer enn vi kan forestille oss.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Men det er antagelig ingen vei utenom. Regjeringens krisetiltak må videreføres, med håp om at vi klarer å bremse smittespredningen av coronaviruset. Målet er at antall syke som vil trenge intensiv behandling blir spredd utover slik at alle får den hjelpen de trenger.

Marerittet er å havne i samme situasjon som Italia og Spania. Der er helsevesenet i ferd med å knekke helt. Det mangler fagfolk, utstyr og legemidler. Leger må hver dag velge mellom hvem som kan få den nødvendige hjelpen, og hvem som må overlates til seg selv for å dø.

Må forberede oss

Her og nå handler det om å bekjempe coronaen, å bremse virusets fart inn i den norske befolkningen. Dette er regjeringens hovedfokus. Naturlig nok. Ingen vet sikkert om de valgte tiltakene er riktige, eller om regjeringen har balansert ulike samfunnsmessige hensyn godt nok opp mot hverandre. Men uansett hva hver og en av oss mener om det, må vi lojalt følge de vedtakene som er fattet. Bare slik kan vi håpe å få Norge trygt gjennom krisen.

Vi må ha et sunt næringsliv, også på den andre siden av corona-krisen. Foto: Knut Falch / SCANPIX

Samtidig må vi allerede nå forberede oss mentalt på det som kommer. De norske tiltakene har en usedvanlig høy pris. Næringslivet går på lavbluss. Vi har allerede, etter bare et par uker, rekordhøy arbeidsledighet. Mange flere kommer til å miste jobben i løpet av våren, bedrifter går konkurs, menneskers livsverk forsvinner. Norsk økonomi kommer til å være annerledes på den andre siden av coronakrisen.

Vi trenger hverandre

Derfor er det avgjørende at politikerne våre finner frem til de rette økonomiske virkemidlene, både på kort og lang sikt. De må så langt det er mulig sikre vanlige folk som mister sitt inntektsgrunnlag, og de må strekke seg for å hjelpe bedrifter som i utgangspunktet har livets rett. Samtidig må de sørge for at den økonomiske virksomheten som kan fortsette, også under corona-utbruddet, ikke blir stanset av unødig symbolpolitikk.

Smittevern og økonomi henger sammen. Det handler om liv og helse. Og det handler om norsk økonomi. Svikter økonomien så rammer det også helsevesenet. Jo raskere vi i fellesskap klarer å bremse smittespredningen, jo mindre blir skadevirkningene - både for helsen og for arbeidslivet. Vi trenger hverandre nå. Mer enn noengang.

Publisert: 24.03.20 kl. 20:06

